Y aura-t-il une saison 2 de Shogun sur Disney+ ?

Le dernier épisode de Shogun est sorti sur Disney+ et a dévoilé le dénouement de la guerre entre les Régents. Mais y aura-t-il une saison 2 ?

John Blackthorne en aura parcouru, du chemin ! Après avoir échoué sur les côtes japonaises, l’anglais a été malmené d’un camp à un autre, escorté la plupart du temps de sa noble et tragique traductrice, dame Mariko. Mais les derniers épisodes ont fini de bousculer le quotidien de l’étranger, jusqu’à la conclusion.

La série FX de Rachel Kondo et Justin Marks avait démarré avec les honneurs, alors que les critiques la comparaient dès le début à Game of Thrones – contre l’avis de ses créateurs. Le dixième épisode est sorti le 23 avril 2024, et soulève une nouvelle question : le drame historique pourra-t-il revenir dans une suite ?

La série Shogun aura-t-elle droit à une saison 2 ou est-elle finie pour de bon ?

À ce stade, FX n’a annoncé aucune suite. Et mieux vaut ne pas s’attendre à une saison 2, si l’on se fie aux dires des showrunners.

fx networks/disney

En effet, Justin Marks avait déjà expliqué en mars auprès de The Hollywood Reporter que Shogun adaptait le livre de James Clavell du début à la fin. “Nous avons mené l’histoire jusqu’à la conclusion du livre et mis un point final à ce récit,” expliquait-il, avant de préciser : “Nous aimons la manière qu’a le livre de se terminer ; c’était l’une des raisons pour lesquelles nous savions tous les deux que nous voulions faire cette série — et nous avons fini exactement de la même façon.”

Pour Town & Country, les showrunners ont également démenti la possibilité d’une suite pour la série, pensée comme une aventure unique : “Nous en sommes très fiers car le livre se termine en beauté et avec audace, de façon tout à fait inattendue et méditative. L’histoire est donc complète.“

L’auteur du roman, James Clavell, a écrit d’autres livres portant sur l’Asie. Toutefois, ses récits emmènent les lecteurs dans des pays ou des époques différentes. Il n’y aura donc pas de suite à adapter, si les showrunners de Shogun changeaient finalement d’avis.

