Invincible saison 3 : tout ce que l’on sait sur la suite de la série Prime Video

Maintenant que la saison 2 d’Invincible est terminée, tous les regards sont tournés vers la suite de la série d’animation Amazon. Estimation de la date de sortie, intrigue potentielle, voici donc tout ce que l’on sait pour le moment sur la prochaine saison tant attendue.

Ayant fait ses débuts en 2021 sur la plateforme de streaming d’Amazon, la série d’animation Invincible est rapidement devenue un incontournable auprès des fans de super-héros, étant alors comparée à une autre série du même genre qui est elle aussi disponible sur Prime Video, à savoir The Boys. Elle est basée sur la série de comics éponyme de Robert Kirkman (The Walking Dead), qui occupe également le rôle de showrunner sur cette adaptation animée.

Et après plus de deux ans d’attente, les fans ont enfin pu assister au retour de Mark Grayson dans la saison 2 d’Invincible qui a débuté fin 2023, et qui s’est conclue en avril 2024, la saison ayant été divisée en deux parties de quatre épisodes chacune.

Le final de la partie 2 vient d’être diffusé, et à moins que vous soyez encore dans le déni concernant l’épisode 9, cela signifie que nous allons de nouveau devoir patienter pour la saison 3 d’Invincible. Mais pas de panique, l’attente devrait être moins longue qu’auparavant. Attention : cet article contient des spoilers sur la saison 2 d’Invincible !

La saison 3 d’Invincible n’a pas encore de date de sortie, mais on pense qu’elle sera diffusée dans le courant de l’année 2025.

La saison 3 a été confirmée en même temps que la deuxième saison, et heureusement, le casting travaille déjà dur sur l’enregistrement des voix pour les prochains épisodes. Dans une récente interview de Steven Yeun, l’interprète de Mark, l’acteur avait révélé qu’ils avaient plusieurs épisodes en réserve, suggérant donc que la production de la saison 3 était déjà bien avancée.

C’est pourquoi on peut facilement supposer que l’attente entre la saison 2 et la saison 3 devrait être bien moins longue que celle qu’il y a eu entre les deux premières saisons. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit pour tout de suite non plus. L’animation prend du temps, et bien que Kirkman ait pour ambition de proposer une nouvelle saison chaque année, les choses pourraient ne pas se dérouler exactement comme dans ses plans.

“C’est l’objectif. Les réalités de l’animation peuvent rendre cela un peu difficile, mais ce que je peux garantir, c’est que l’écart entre la saison 1 et 2 est le plus long écart que nous devrions jamais avoir, vous savez, sauf catastrophe imprévue. Cela pourrait être tous les 18 mois, ou 16 mois, ou 13 mois, ou tous les 12 mois. Nous essayons encore de le déterminer,” avait déclaré Kirkman lors d’un entretien auprès de Variety en octobre 2023.

La production de la saison 3 semble progresser comme prévu, avec Simon Racioppa, qui est showrunner et producteur de la série aux côtés de Kirkman, qui a déclaré à The Direct qu’elle avance “très bien”. Une date de sortie en 2025 ne semble donc pas improbable. La saison 1 ayant été diffusée en mars 2021, on peut donc espérer qu’une fenêtre de sortie similaire, vers la période du printemps, pourrait être utilisée pour les saisons futures.

Casting et personnages de la saison 3 d’Invincible

Le casting de la saison 3 d’Invincible devrait inclure :

Steven Yeun dans le rôle de Mark Grayson/Invincible

J.K. Simmons dans le rôle de Nolan Grayson/Omni-Man

Sandra Oh dans le rôle de Debbie Grayson

Gillian Jacobs dans le rôle d’Atom Eve

Walton Goggins dans le rôle de Cecil

Chris Diamantopoulos dans le rôle de Donald

Seth Rogen dans le rôle d’Allen l’Alien

Clancy Brown dans le rôle du Général Kregg

Shantel VanSanten dans le rôle d’Anissa

On peut supposer que les différents interprètes des Gardiens du Globe reprendront également leurs rôles, avec Jason Mantzoukas dans le rôle de Rex, Grey DeLisle dans les rôles de Shrinking Rae et Monster Girl, Ross Marquand et Zachary Quinto dans le rôle de Rudy/Robot, Khary Payton dans le rôle de Black Samson, Jay Pharaoh dans le rôle de Bulletproof, et Ben Schwartz dans le rôle du Faussaire.

Marquand reviendra sûrement dans le rôle de l’Immortel après le grand retournement de situation de la saison 2. En effet, le final nous avait révélé que Dupli-Kate était vivante et en bonne santé, il y a donc fort à parier que Malese Jow soit elle aussi de retour dans son rôle.

Racioppa avait également déclaré auprès de Covered Geekly qu’Oliver, le petit frère de Mark, aurait droit à un doubleur dans la saison 3. “Espérons que vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour les entendre, mais oui, tout est prêt ! Nous avons un excellent Oliver ! J’ai hâte de vous les présenter,” a-t-il dit.

Et bien que la saison 2 se soit terminée de manière sanglante pour Angstrom Levy, le personnage incarné par Sterling K. Brown pourrait bien revenir ultérieurement, du moins si la série Amazon reste fidèle aux comics.

Quant aux autres personnages, deux nouveaux Viltrumites devraient faire leurs débuts : Conquest et Thragg. Nous n’entrerons pas dans trop de détails sur qui ils sont, mais sachez ceci : vous devriez avoir très peur de leur arrivée.

En 2021, Kirkman avait même teasé qu’il avait “l’acteur parfait” en tête pour Conquest, mais il n’a pas révélé de nom. Quant à Thragg, de nombreux fans soupçonnent que Jeffrey Dean Morgan puisse reprendre le rôle après que la star de The Walking Dead a partagé une photo sur Instagram avec plusieurs ouvrages Invincible.

Kirkman a également déclaré : “Je ne voudrais rien gâcher pour les futures saisons. Jeffrey fait partie d’une très longue liste d’acteurs de Walking Dead avec qui j’aimerais travailler à nouveau… il s’agit juste de trouver le bon rôle pour eux, donc quand le bon émergera pour Jeffrey, espérons que vous le verrez dans Invincible. Mais ce n’est pas quelque chose dont je pourrais parler même si je le voulais.”

Intrigue de la saison 3 d’Invincible

Invincible n’a confirmé aucun détail officiel sur l’intrigue de la saison 3, mais en se basant sur les comics et le final de la saison 2, voici ce que l’on pourrait potentiellement attendre.

Premièrement, Allen a retrouvé Omni-Man dans la prison Viltrumite. Encore une fois, nous n’entrerons pas dans des spoilers spécifiques des comics, mais une sorte d’évasion (peut-être avec l’aide d’un vieil ennemi… ok, nous en avons déjà trop dit !) semble être au programme.

“Parfois, on a l’impression de presque perdre Nolan de vue, ou de perdre le focus sur ce personnage. Et puis, on revient et on en a une grande dose, mais pour moi, cela ne semble jamais être trop… il y aura plus de Nolan à l’avenir, mais cela continuera de varier,” avait teasé J.K. Simmons à Screen Rant.

Mark devra également réfléchir à ce que Eve (celle du futur) lui a dit après son combat avec Levy, et il y a aussi la petite question de son prochain costume bleu et noir, qui a été fortement teasé par les titres de la saison 2.

De son côté, Racioppa avait teasé ceci : “La moitié du plaisir de la saison 3 est de se dire : ‘Mon Dieu, nous devons faire face à tout ce qui s’est passé dans la saison 2.’ Toutes les conséquences de cela, toutes les répercussions de cela, tout le traumatisme qui en découle. Comment cela change-t-il nos personnages à l’avenir ? C’est vraiment amusant parce que nous avons ces nouveaux défis pour nos personnages dans la saison 3. Comment faire en sorte que toutes les saisons précédentes soient encore pertinentes et bien présentes dans nos esprits et dans l’esprit de nos personnages quand nous avançons ? Donc c’est super amusant et excitant.“

“Nous voulons que nos personnages continuent d’évoluer, nous voulons que notre monde continue d’évoluer, nous voulons que les choses changent, mais qu’elles restent réalistes. C’est génial. Comme, nous avons une excellente salle de scénaristes. Nous nous asseyons tous, nous passons en revue tout cela. Nous parlons de la façon dont cela changerait nos personnages et comment ils se sentiraient différemment. Et puis, bien sûr, nous voulons toujours en faire une série de super-héros importante et excitante. Donc, c’est comme mélanger tout cela ensemble, espérons-le, pour obtenir une saison vraiment géniale.”

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 3 d’Invincible ?

Non, il n’y a pas de bande-annonce pour la saison 3 d’Invincible pour le moment.

La deuxième saison vient de diffuser son final, nous devrons donc probablement attendre encore un petit moment avant d’avoir de nouvelles images. Mais rassurez-vous, vous pourrez les trouver ici dès qu’elles seront partagées en ligne.

Les saisons 1 et 2 d’Invincible sont disponibles en exclusivité en streaming sur Prime Video. Elle n’est disponible sur aucune autre plateforme, ni à l’achat ou à la location numérique, ni à l’achat en DVD ou Blu-ray.

En attendant la saison 3, découvrez cette sélection de séries comme Invincible qui devraient certainement plaire aux fans du genre.