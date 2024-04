Casting de Fallout : tous les acteurs et personnages de la série

La série Fallout, adaptée de la série de jeux vidéo éponyme, a enfin débarqué sur Prime Video après une longue attente. Voici donc qui sont les personnages et leurs interprètes dans la série live-action Amazon.

Développée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, connus notamment pour la série Westworld, Fallout est une histoire entièrement nouvelle située dans l’univers post-apocalyptique des jeux Bethesda.

Se déroulant des centaines d’années après que “la Grande Guerre” ait transformé l’Amérique en un désert irradié, la série Amazon suit trois survivants, à savoir Lucy, Maximus et la Goule, alors qu’ils traversent la Californie (ou ce qu’il en reste) à la recherche d’une mystérieuse cible.

Il ne faut donc pas vous attendre à voir le Courrier ou encore le Vagabond Solitaire de Fallout 3, car la série Fallout met en scène de nouveaux personnages. Si vous voulez vous mettre à jour sur les membres du casting de la série live-action, nous avons tout ce qu’il vous faut. Nous mettrons également à jour cette liste avec d’autres personnages et spoilers une fois que les gens auront eu la chance de la regarder.

Sommaire

Ella Purnell : Lucy MacLean

Amazon Prime Video

Ella Purnell incarne Lucy MacLean, une “Vaultie” (i.e. : habitante d’un Abri) idéaliste et naïve qui est originaire de l’Abri 33. Elle a passé toute sa vie sous terre sans se plaindre, fière de son travail acharné et étant un membre apprécié de la communauté. Mais lorsque son père est emmené, elle s’aventure pour la première fois dans le monde réel.

Purnell est connue entre autres pour son rôle de Jackie dans la série Yellowjackets, mais on a également pu la voir dans plusieurs films, comme par exemple Kick-Ass 2 (2013), mais aussi Miss Peregrine et les Enfants particuliers (2016) de Tim Burton, ou encore Army of the Dead (2021) de Zack Snyder. L’actrice britannique a également prêté sa voix à Jinx dans la série Arcane, ainsi qu’à Gwynala dans Star Trek : Prodigy. Plus récemment encore, les abonnés Prime Video ont aussi pu l’entendre dans la saison 2 d’Invincible, ayant alors incarné Jane, l’une des archéologues qui pénètrent dans le tombeau de Ka-Hor dans le dernier épisode.

Aaron Moten : Maximus

Amazon Prime Video

Aaron Moten interprète Maximus, un aspirant de la Confrérie de l’Acier, une faction militaire quasi-religieuse qui récolte la technologie d’avant-guerre dans le désert pour aider à reconstruire la société, du moins en théorie. Il idolâtre ses Chevaliers, qui portent une énorme armure surpuissante, et il est impitoyablement ambitieux, mais souvent à ses dépens.

Le public a pu découvrir Moten dans le film Ricki et le Flash (2015), ou encore dans la mini-série HBO The Night Of. Par la suite, on a pu le revoir dans différentes séries, telles que Mozart in the Jungle, Disjointed ou encore Next, mais aussi dans quelques films, comme par exemple Native Son (2019), Père Stu (2022) et Emancipation (2022).

Walton Goggins : La Goule / Cooper Howard

Amazon Prime Video

Walton Goggins joue les deux faces d’une même pièce : avant que les bombes ne tombent, son personnage était connu à travers l’Amérique sous le nom de Cooper Howard, un célèbre cow-boy du grand écran et une figure incontournable des publicités. Plus de 200 ans plus tard, il est devenu un flingueur mutant, connu dans les jeux et la série sous le nom de “Goule” et craint à travers le désert. C’est le tireur le plus précis du sud, mais il ne tue pas sans raison.

Les fans de western auront sûrement reconnu Goggins, qui incarnait Boyd Crowder dans la série Justified. Les fans d’Invincible auront quant à eux reconnu la voix de Cecil Stedman, car c’est également lui qui interprète le chef de l’Agence de Défense Globale. Il a également joué dans The Shield, mais aussi dans le film Les Huit Salopards (2015) de Tarantino, et bien d’autres encore.

Kyle MacLachlan : Hank MacLean

Amazon Prime Video

Kyle MacLachlan figure également dans le casting de Fallout en tant que Hank MacLean, le père de Lucy et le Superviseur de l’Abri 33. C’est donc lui qui s’occupe de diriger l’Abri, étant alors en liaison avec les Superviseurs des autres Abris, tout en s’occupant de la coordination de tous les résidents de son Abri. Mais il semblerait que l’Abri 33 et ses voisins cachent un lourd secret, reste à voir quelle est l’implication de MacLean dans tout cela.

Avant les films Dune de Denis Villeneuve, MacLachlan avait incarné Paul Atreides dans la version de David Lynch de 1984. Mais son rôle le plus connu était une autre collaboration avec le cinéaste américain, à savoir Twin Peaks, où il joue Dale Cooper. Il est également apparu dans Blue Velvet (1986), Showgirls (1995), Desperate Housewives ou encore How I Met Your Mother, pour ne citer qu’eux.

Moisés Arias : Norm MacLean

Amazon Prime Video

Moisés Arias joue Norm, le jeune frère de Lucy résidant également dans l’Abri 33.

Arias s’est fait connaître sur Disney Channel, apparaissant dans La Vie de palace de Zack et Cody avant de jouer le personnage de Rico dans dans Hannah Montana. Depuis, on a pu le revoir dans The Middle, Good Doctor, et dans le film The King of Staten Island (2020).

Leslie Uggams : Betty Pearson

Amazon Prime Video

Leslie Uggams joue Betty, une résidente de longue date de l’Abri 33 qui connaît Lucy depuis sa naissance, et une proche associée de Hank.

La carrière d’Uggams s’étend sur un demi-siècle, ayant été saluée pour ses performances à Broadway dans la comédie musicale Hallelujah, Baby!, ainsi que pour son rôle de Blind Al dans les films Deadpool (et qui sera de retour dans le troisième volet). Elle a également joué dans la série Empire, et plus récemment dans Fiction à l’américaine (2023).

Zach Cherry : Woody Thomas

Amazon Prime Video

Zach Cherry joue Woody Thomas, un autre résident de l’Abri 33. Bien qu’il ne soit pas très vieux, il est considéré comme plus âgé que les autres dans l’Abri, suffisamment pour être membre du conseil d’administration aux côtés de Betty. Un statut qui semble aller de pair avec les ambitions du personnage.

Le public a dernièrement pu voir Cherry dans Severance sur Apple TV+. Il a également joué dans d’autres séries, à l’instar de You, I Feel Bad ou encore Duncanville. On peut également le voir dans quelques films du Marvel Cinematic Universe, ayant le rôle de Klev.

Matt Berry : M. Handy

Amazon Prime Video

Matt Berry a rejoint le casting de Fallout en tant que M. Handy, un robot assistant de RobCo Industries, mais c’est tout ce que nous pouvons dire pour l’instant. Dans les jeux vidéo, ces robots utilitaires ont été conçus pour apporter une aide dans les tâches du quotidien, comme cuisiner, nettoyer, et même faire du babysitting.

Tout le monde a un personnage préféré de Berry : il y a Dr Sanchez (alias Todd Rivers) dans Garth Marenghi’s Darkplace, Douglas Reynholm dans The IT Crowd, Steven Toast dans Toast of London, et peut-être surtout, Laszlo de What We Do in the Shadows.

Chris Parnell : Ben

Amazon Prime Video

Chris Parnell joue Ben, le Superviseur de l’Abri 4. Encore une fois, pas d’autres détails de notre part, du moins pour l’instant.

Parnell est connu notamment pour l’émission Saturday Night Live, mais aussi pour son rôle récurrent dans la série 30 Rock. Il est également connu pour être la voix à Cyril Figgis dans Archer, mais aussi et surtout pour celle de Jerry Smith dans Rick et Morty.

Sarita Choudhury : Lee Moldaver

Amazon Prime Video

Sarita Choudhury incarne Lee Moldaver, la leader d’une mystérieuse faction. Encore une fois, c’est à peu près tout ce que nous pouvons vous révéler pour le moment sans trop en dire.

L’actrice britannique a fait ses débuts aux côtés de Denzel Washington dans Mississippi Masala (1991), mais elle est également connue pour ses rôles dans Fresh Kill (1994) ainsi que dans les films Hunger Games : La Révolte. On la retrouve également dans de nombreuses séries, telles que Homeland ou encore Jessica Jones.

La série Fallout est disponible en intégralité depuis le 11 avril 2024 sur Prime Video. Et pour plus de nouveautés, découvrez la liste des meilleures séries en streaming de ce mois-ci.

