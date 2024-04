Fallout 5 doit laisser l’Amérique derrière lui s’il veut réussir

La franchise Fallout est étroitement associée à l’Americana, fusionnant les genres du Far West et post-apocalyptique de manière instantanément reconnaissable. Cependant, il est temps pour la franchise de laisser les États-Unis derrière elle et pour Fallout 5 d’explorer de nouveaux territoires.

Fallout 5 est inévitable, et le succès de la série télévisée signifie qu’il y a une incitation à fouler un terrain familier, surtout si sa sortie coïncide avec une future série. Bien que Bethesda n’ait pas annoncé Fallout 5, la série en a probablement fait une priorité.

Le problème est que Fallout a désespérément besoin d’un changement de décor, car le Wasteland qui était autrefois les États-Unis a déjà été trop exploité.

Et quelle meilleure façon pour Fallout de faire un pas en avant qu’en laissant derrière le Wasteland familier qui est apparu dans chaque jeu ? Nous avons vu ce qui est arrivé aux États-Unis après la chute des bombes, mais qu’en est-il de tous les autres pays ? Comment ont-ils été changés après la dernière grande guerre ?

BETHESDA SOFTWORKS

Fallout 4 a joué la sécurité avec son cadre

Fallout 4 n’a pas réussi à faire avancer la franchise de la même manière que ses prédécesseurs, surtout quand on considère le grand bond entre Fallout 2 et Fallout 3.

Le passage des anciens jeux Fallout isométriques à Fallout 3 était stupéfiant. Les petits sprites de personnages et les combats au tour par tour ont été remplacés par un vaste monde en 3D et des combats rapides entrecoupés par le système V.A.T.S. La transition était majeure.

Fallout: New Vegas n’a pas eu le même bond visuel, mais ce qu’il avait, c’était une ville immense à explorer, ainsi que de nombreuses factions qui permettaient au joueur de vivre une multitude d’histoires différentes, avec un accent prononcé sur les choix à faire.

L’une des plus grandes erreurs de Fallout 4 était de jouer la sécurité. Non seulement l’histoire était similaire à Fallout 3, mais le cadre n’avait rien d’intéressant pour se distinguer. Le Commonwealth et le Capital Wasteland semblaient interchangeables, à part une amélioration de la qualité visuelle.

Les ennemis et les armes semblaient également trop familiers, avec les mêmes adversaires, Goules, Super Mutants, Écorcheurs, Pillards mal habillés, et dangers environnementaux que les joueurs avaient déjà passé d’innombrables heures à combattre dans les jeux précédents.

Le monde similaire n’était pas aidé par la simplification des compétences et des choix de dialogue. Un nouveau cadre aurait pu atténuer l’effet de ces changements, mais le monde de Fallout 4 était si similaire que les modifications le faisaient sentir comme une version inférieure de son prédécesseur. Il est temps de voir le reste du monde de Fallout

Fallout s’est entièrement concentré sur les États-Unis après la chute des bombes, avec le sort du monde extérieur restant un grand mystère.

La plus grande façon pour le prochain Fallout de tout chambouler est avec une entrée située dans un autre pays. Vault-Tec avait sûrement des bureaux ou des concurrents dans d’autres nations qui se préparaient à la guerre nucléaire, donnant à l’humanité une chance de survivre dans d’autres pays ? Le FEV était également unique aux États-Unis (sauf révélations futures), donc d’autres pays pourraient potentiellement avoir des monstres très différents.

Le prochain Fallout doit chambouler le cadre et s’éloigner du désert et du wasteland. Un Fallout situé dans une région froide, comme le Canada, pourrait faire de l’environnement une menace bien plus grande, avec le gel et l’exposition étant aussi mortels que la radiation et les mutants.

Nous pouvons également imaginer un Pip-Boy avec un détecteur de métaux intégré qui agit comme votre boussole, alors que vous essayez de trouver des structures enterrées sous la neige tandis que des animaux mutants adaptés au froid vous chassent à travers le brouillard.

Ou que diriez-vous d’un cadre tropical ? Comment la radiation affecterait-elle un écosystème de jungle ? Ici, les plantes pourraient également être aussi mortelles que les animaux, avec la nature elle-même se retournant contre l’humanité qui a tenté de détruire leur monde.

Et que diriez-vous d’un Fallout situé sur la mer ? L’humanité aurait pu tenter d’échapper aux retombées en utilisant des bateaux, créant des villes sur l’eau, comme Rivet City dans Fallout 3. Ce jeu pourrait se concentrer sur les horreurs des profondeurs, menaçant les villes flottantes alors qu’elles empiètent sur leur territoire.

Même le passage à un autre pays et voir comment sa culture a évolué après les bombes serait intéressant. Comment la France ou le Royaume-Uni auraient-ils changé suite à la destruction des structures de pouvoir existantes ?

Mais au final, Fallout cesse-t-il d’être Fallout s’il n’est pas aux États-Unis ?

C’est difficile à répondre, car la franchise n’a jamais abordé ce sujet.

Fallout a définitivement une esthétique de Far West, mais cela ne signifie pas que tous les jeux doivent suivre ce modèle. La franchise a beaucoup de possibilités pour explorer d’autres cadres et genres, car le monde après la guerre est rempli de possibilités de narration qui n’impliquent pas toutes des enfants d’Atome ou la Confrérie de l’Acier.

Ce dont la franchise a le plus besoin, c’est d’une pause par rapport aux traditions, avec un jeu qui montre un aperçu du monde en dehors des États-Unis. Elle peut toujours revenir dans une entrée future, offrant potentiellement aux fans un aperçu excitant du Wyoming ou du Delaware après la guerre.

Après les paysages trop familiers de Fallout 4 et Fallout 76, il est temps de sortir de l’abri et d’explorer quelque chose de nouveau.