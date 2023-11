Fallout sur Amazon : date, images, intrigue, tout ce qu’on sait sur la série en live-action

Fallout est l’une des franchises les plus appréciées du monde du jeu vidéo, et ses fans attendent avec impatience son adaptation à l’écran. Le RPG de Bethesda est en plein développement chez Amazon : voici tout ce que nous savons à son propos.

Malgré le taux de succès inconstant des adaptations de jeux vidéo pour les petits et grands écrans, les producteurs continuent d’essayer. Et les quelques perles qui sont sorties du lot ces dernières années n’ont fait qu’encourager la tendance : après l’excellent Arcane pour League of Legend ou The Last of Us, les spectateurs vont devoir se préparer pour une nouvelle fournée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et Fallout en fait partie. Cette fois, c’est Amazon qui s’y colle, reprenant les jeux de Bethesda pour en faire une série en live-action. Et nous, on a rassemblé ici tous les détails concernant sa production.

Sommaire

Le compte Twitter officiel de la série Fallout a confirmé sa diffusion pour le 12 avril 2024 sur Amazon Prime Video.

“VEUILLEZ GARDER VOTRE CALME. Un Message Daté Important Délivré par Vos Amis de @PrimeVideo“

Intrigue de la série Fallout : à quoi faut-il s’attendre ?

Les jeux se situent aux États-Unis en 2077, après une guerre nucléaire. En grande partie détruite, l’humanité s’est réfugiée dans des colonies de fortune alors que des créatures mutantes se sont appropriées les terres désolées. De Washington DC à ce qu’il reste de Las Vegas, la franchise a fait voyager ses joueurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À ce stade, les studios n’ont pas encore révélé avec exactitude quelles parties de la mythologie de Fallout seront adaptées. Il faut dire que la franchise a pas mal de consistance, entre ses quatre jeux principaux et ses nombreux spin-offs.

Mais on peut déjà faire des suppositions, grâce aux premières images exclusives à Collider et Vanity Fair : on peut ainsi voir le Super Duper Mart, célèbre magasin d’alimentation. Amazon a également révélé qu’une partie de la série prendrait place dans l’Abri 33, situé à Los Angeles. Enfin, l’origine de la mascotte de la franchise, Vault Boy, devrait également être dévoilée. En revanche, cette histoire en particulier pourrait très bien n’être qu’un détail ou un clin d’oeil pour les fans.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour autant, la série ne devrait pas être une adaptation directe des jeux. Todd Howard a en effet déclaré dans le Lex Fridman Podcast #342 : “Pour cette série, on ne racontera pas l’histoire d’un jeu. Ça revient plutôt à choisir une zone de la carte et se dire « Racontons une histoire ici qui s’intègre dans le monde que nous avons construit et qui ne brise aucune des règles. » Elle peut faire référence à des choses des jeux, mais ce n’est pas une retranscription. Elle existe dans le même monde, mais c’est unique en soi, donc elle y ajoute quelque chose.“

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Distribution de la série Fallout : qui fait partie du casting ?

Les stars de la série Fallout ont commencé à être annoncées dès février 2022, et il y a des noms de premier plan attachés au projet. Walton Goggins (Ant-Man et la Guêpe, The Righteous Gemstones) et Ella Purnell (Yellowjackets, Army of the Dead) auront des rôles importants. Si on sait que le premier interprétera Ghoul, rien n’est encore précisé pour la seconde.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Découvrez ci-dessous tous les membres de la distribution de la série Fallout que nous connaissons jusqu’à présent :

Walton Goggins (Ant-Man et la Guêpe, The Righteous Gemstones)

(Ant-Man et la Guêpe, The Righteous Gemstones) Ella Purnell (Yellowjackets, Army of the Dead)

(Yellowjackets, Army of the Dead) Kyle MacLachlan (Twin Peaks)

(Twin Peaks) Xelia Mendes-Jones (Havoc)

(Havoc) Aaron Moten (Disjointed)

Images du tournage de la série Fallout dévoilées

Après le début du tournage, un certain nombre d’images du plateau ont fuité en ligne. Elles semblent montrer à quel point la série restera fidèle à l’esthétique du jeu, des étroits couloirs de l’Abri à la mascotte emblématique de la série affichée sur les posters de propagande.

En plus de cela, les créateurs de Fallout ont publié des vidéos des coulisses, donnant à leur public un avant-goût de ce à quoi s’attendre de la série et comment progresse le développement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La vidéo met en vedette des personnalités telles que Todd Howard – le réalisateur et producteur exécutif chez Bethesda et producteur exécutif de la prochaine série de Prime Video, Tim Cain (co-créateur de la franchise Fallout), et Istvan Pely (directeur artistique chez Bethesda).

Les trois apparaissent au milieu d’une conversation d’apparence anodine, discutent du timing de la série qui semble être le “bon moment” pour une adaptation. Ils expriment également leur enthousiasme à l’idée que les fans découvrent ce qu’ils sont en train de créer.

C’est là tout ce que nous savons sur la série en live-action Fallout. Au fur et à mesure que des informations seront révélées, nous mettrons évidemment cette page à jour.

L’article continue après la publicité