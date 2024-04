La saison 2 de Fallout va introduire les Griffemorts et ce lieu iconique de la franchise

La saison 2 de Fallout mettra en scène les Griffemorts, probablement le monstre le plus redoutable des Terres désolées. Et si tout se passe comme prévu, nous pourrons également découvrir le lieu le plus apprécié des jeux vidéo.

La première saison de l’adaptation par Prime Video regorgeait de clins d’œil et d’easter eggs pour les fans : l’utilisation de ‘I Don’t Want to Set the World on Fire’ des Ink Spots dans la bande originale, le numéro de téléphone terrifiant de Vault-Tec, la signification du pouce levé de Vault Boy, et bien plus encore.

Et parmi les nombreuses créatures mutantes qui peuplent l’univers de la franchise, Lucy et les autres personnages de la série Fallout ont notamment fait la rencontre d’un Gulper, un monstre aquatique introduit pour la première fois dans Fallout 4. Cependant, à l’exception du crâne aperçu dans les derniers instants du final de la saison 1, le monstre le plus notoire n’était pas présent. Il s’agit bien évidemment du Griffemort (également connu sous le nom d’Écorcheur, ou Deathclaw en version originale).

Amazon Prime Video

Le co-showrunner Graham Wagner a été interrogé sur ce plan du crâne de Griffemort lors d’une interview avec TheWrap. “Nous voulions intégrer les Griffemorts, mais pas de manière anodine. C’est un élément tellement monumental.”

“Nous voulons garder certaines choses pour la saison 2 afin de pouvoir les traiter correctement, et non pas simplement les ajouter au gigantesque travail d’élaboration de l’univers que nous avons déjà dû faire dans la saison 1. Ainsi, pour la saison 2, nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous attaquer à l’un des éléments les plus emblématiques des jeux.”

Ce n’est pas tout. Après avoir fui la base de la RNC (République de Nouvelle Californie), Hank est arrivé à la périphérie d’une ville familière : New Vegas, le lieu central du meilleur opus de la série de jeux Fallout. Certains fans de New Vegas ont critiqué la série, l’accusant de réécrire les événements du jeu, mais il semble que nous en saurons plus dans la saison 2.

Le producteur exécutif Jonathan Nolan a laissé entendre que la fameuse ville des Terres désolées pourrait bien apparaître dans la suite de la série Amazon, déclarant alors ceci : “[Il y a] un lieu en particulier qui me tient à cœur et que j’aimerais explorer si nous en avons l’occasion”. Bien qu’il n’ait pas révélé quel était cet endroit en question, la fin de la saison 1 suggère qu’il y a de fortes chances pour que ce soit bel et bien New Vegas.

La co-showrunneuse Geneve Robertson-Dworet avait également ajouté : “Il était important pour nous d’intégrer également des éléments plus subtils dans la saison 1. Espérons que cela ne frustrera pas les fans car nous n’avons pas pu tout couvrir, mais espérons qu’ils resteront avec nous et prieront avec nous pour que nous obtenions une deuxième saison afin de pouvoir amener ces éléments à l’écran.”

