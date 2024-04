Fallout 5 pourrait être lancé plus tôt que prévu selon une rumeur

Selon Jez Corden, journaliste chez Windows Central, Microsoft prévoit de lancer Fallout 5 beaucoup plus rapidement que ce que les fans pensent.

Dans une interview accordée à IGN en 2022, Todd Howard, producteur chez Bethesda Game Studios, a révélé que Elder Scrolls 6 était déjà en pré-production. Fallout 5 sera le projet suivant de l’équipe après l’aventure Elder Scrolls, a partagé Howard.

Les documents du procès FTC contre Microsoft ont apporté un peu plus de précisions, grâce à un tableau de Microsoft qui indiquait spécifiquement que le nouvel Elder Scrolls n’est pas attendu avant 2026 ou plus tard. Il se pourrait donc que Fallout 5 ne voit pas le jour avant encore plus longtemps.

Cependant, la série télévisée Fallout d’Amazon a aidé à générer un nouvel intérêt pour la franchise de RPG post-nucléaire. Ainsi, il est dit que Microsoft a l’intention de sortir un nouveau jeu Fallout plus tôt que prévu.

Cette affirmation provient de commentaires de Jez Corden de Windows Central, qui a déclaré dans l’épisode 313 du podcast Xbox Two : “Ils élaborent actuellement des plans pour nous apporter le prochain Fallout plus tôt que prévu, ce qui est vague comme l’enfer, mais nous parlons constamment de, ‘Verrons-nous même Fallout cette décennie ? Non, nous ne le verrons pas.’ Et la réponse est, je pense que oui. Je pense que nous verrons Fallout. C’est un peu différent ici parce qu’ils ont déjà le moteur, le moteur de Starfield. Ils doivent juste créer des assets pour cela… mais ils savent qu’ils ne peuvent pas laisser cela prendre autant de temps. C’est l’essentiel du plan actuel. Nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps pour cela.“

Les affirmations de Corden suggèrent que quelque chose comme Fallout 5 sera lancé avant la fin de la décennie… Mais les rumeurs liées à Fallout ne s’arrêtent pas là.

Todd Howard de Bethesda a fait une apparition dans l’épisode du 29 avril du Kinda Funny Gamescast, où il a laissé entendre que deux projets Fallout pourraient être en cours.

En parlant librement des plans futurs, Howard a teasé : “Nous regardons ce que nous allons faire avec la franchise [Fallout] et ensuite nous disons, ‘Nous sentons-nous toujours bien à propos de… je ne peux pas le révéler maintenant, mais voici notre plan de vol pour Fallout en tant que franchise.’“

Il a ensuite parlé des nombreux projets Fallout, dont quelques-uns apparemment non annoncés, et comment il souhaitait que les efforts de l’équipe puissent porter leurs fruits instantanément. “Quand se passe la saison 2 ? Que faisons-nous sur mobile ? Que faisons-nous pour Fallout 76 ? Que faisons-nous avec cette chose ? Que faisons-nous avec cette autre chose ? Et quand ces projets vont-ils se concrétiser ? Si je pouvais claquer des doigts et tous les sortir prêts, je le ferais. Mais l’essentiel est de savoir comment nous livrons ces projets à un niveau de qualité élevé. C’est toujours le plus important.“

Le commentaire de Howard sur “cette chose” et “cette autre chose” semble vaguement indiquer deux projets distincts de Fallout encore non révélés.

Malheureusement pour nous, il ne nous reste plus qu’à attendre de nouvelles déclarations ou rumeurs pour en savoir plus sur l’avenir de Fallout en tant que jeu.