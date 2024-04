Fallout 76 vaut-il encore la peine d’être joué en 2024 ?

Le lancement tumultueux de Fallout 76 est bien connu des amateurs du jeu, mais depuis les temps difficiles de 2018, beaucoup de choses ont changé. Est-il donc judicieux de se plonger dans Fallout 76 aujourd’hui ?

L’arrivée de la série Fallout sur Prime a suscité un regain d’intérêt pour l’univers créé par Bethesda et Interplay, incitant les fans à redécouvrir les jeux de la franchise. Parmi ceux-ci, Fallout 76 se distingue par sa nature de MMO, permettant une exploration collective des Terres Désolées, contrairement au traditionnel scénario de loup solitaire des jeux en solo. Cette particularité peut rebuter certains joueurs, mais pour d’autres, elle suscite curiosité et intérêt.

En 2024, vaut-il la peine de s’essayer à Fallout 76 ? Absolument, le jeu a beaucoup à offrir, bien au-delà de ses premières impressions.

Fallout 76 est désormais un jeu beaucoup plus complet

Bethesda

Aujourd’hui, Fallout 76 se présente comme un jeu bien plus abouti. Initialement marqué par une carte vaste mais vide et sans vie, il a subi de profondes métamorphoses suite à des critiques cinglantes, forçant Bethesda à opérer des changements significatifs. L’ajout de PNJ a vivement été critiqué par certains, mais a indéniablement enrichi l’expérience du jeu, le rapprochant de l’essence des titres Fallout.

Les nombreuses mises à jour ont étoffé le contenu du jeu, floutant les lignes entre simples correctifs et véritables extensions. De nouvelles figures, armes, compétences et intrigues enrichissent l’expérience, notamment avec l’introduction de la Confrérie de l’Acier et la réhabilitation de zones emblématiques telles que The Pitt de Fallout 3.

Une innovation marquante réside dans les Expéditions, comme celle d’Atlantic City, qui invitent les joueurs à conquérir de nouvelles zones hors des Appalaches, offrant des défis PvE enrichissants et continuellement développés à travers des mises à jour successives.

Les mécanismes et le système de combat de Fallout 76 ont été nettement améliorés

Bethesda

Au fond, le combat dans Fallout 76 conserve les traits distinctifs de la série. À ses débuts, le jeu présentait un système de combat maladroit, chaotique et plus confus que celui que les joueurs avaient expérimenté dans Fallout 4.

Bien que moins spectaculaires, les modifications régulières et constantes apportées au système de combat ont considérablement amélioré sa fluidité. L’ajustement des réticules, une meilleure maîtrise des animations de combat, et la refonte de nombreux objets modifiables se distinguent, même si les affrontements ne sont pas encore parfaits.

Les fonctionnalités supplémentaires et les aspects du gameplay sont efficaces, bien qu’ils ne soient pas révolutionnaires. La construction de bases, par exemple, peut s’avérer ludique et enrichissante pour ceux qui y prennent goût, ainsi que pratique, grâce aux mécanismes ajoutés qui permettent de produire des biens et de générer de la monnaie virtuelle.

Fallout 76 nécessite encore des améliorations dans de nombreux domaines

Bethesda

Malgré le plaisir indéniable qu’il procure, le jeu a encore de nombreux aspects à perfectionner. Le premier, le plus évident, concerne la narration et l’immersion, qui n’atteignent pas les sommets des jeux en solo de la franchise.

Ce déficit narratif résulte en partie du changement de format du jeu, où les éléments de l’histoire ne constituent qu’une petite partie d’un ensemble plus vaste. Les fans de Fallout, habitués à des récits prenants, pourraient trouver l’offre actuelle insuffisante.

De plus, bien que nombre d’activités proposées soient divertissantes, elles semblent insuffisantes comparées à celles proposées par les MMO les plus réputés, qui offrent tout, des intrigues captivantes aux événements programmés et aux activités rares.

Fallout 76 peine à développer un univers aussi riche que ceux des titres concurrents, et cela est particulièrement frappant pour les joueurs qui naviguent entre plusieurs jeux du genre. Le jeu semble être coincé dans un entre-deux, quelque part entre les autres MMO et les jeux solo qui ont créé son univers.

Un autre problème majeur reste les microtransactions. Le jeu est tristement célèbre pour bloquer du contenu derrière un mur payant en argent réel, et peu de choses ont évolué à ce sujet. Bien que l’on puisse obtenir beaucoup dans le jeu, cette pratique reste globalement mal vue.

Fallout 76 : acheter ou ne pas acheter ?

Bethesda

Bien loin d’être parfait, Fallout 76 offre néanmoins de nombreuses occasions de divertissement dans ses Terres Désolées. Ce n’est peut-être pas l’expérience Fallout ultime, mais il apporte des éléments uniques que les jeux solo ne proposent pas.

L’avantage le plus notable est la possibilité de jouer avec des amis. Malgré ses défauts, partir à l’aventure et conquérir une des quêtes du jeu avec un ami est très plaisant. De même, perturber la journée de quelqu’un en le tuant et en lui volant ses biens reste satisfaisant, peu importe le contexte du jeu.

Si vous êtes prêt à accepter ses imperfections et des pratiques commerciales parfois douteuses, Fallout 76 a beaucoup à offrir.