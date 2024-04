Quand se déroule la série Fallout dans la chronologie des jeux vidéo ?

La chronologie de Fallout s’étend sur des centaines d’années, allant de notre histoire commune à un avenir terrifiant sur une terre désolée. Mais on peut alors se demander à quelle époque la nouvelle série Amazon se situe-t-elle ?

Dans le monde du jeu vidéo, Fallout est désormais synonyme d’univers post-apocalyptique, les joueurs ayant pu découvrir le futur d’une Amérique dévastée par une guerre nucléaire globale dans chacun des jeux de la franchise.

La nouvelle série Amazon, développée par Jonathan Nolan et Lisa Joy qui sont notamment connus pour Westworld, n’est pas une adaptation directe de l’un des titres de la franchise. C’est une histoire originale mettant en scène de nouveaux survivants. D’un côté, il y a Lucy (Ella Purnell), qui va quitter l’Abri 33 pour retrouver son père dans le monde réel. De l’autre, on retrouve Maximus (Aaron Moten), un aspirant de la Confrérie de l’Acier. Et pour finir, la Goule (Walton Goggins) est un flingueur mutant qui erre dans les terres anarchiques de Californie.

Si vous voulez savoir précisément quand la série Prime Video se déroule par rapport aux autres jeux Fallout, ou peut-être que vous avez manqué quelques détails en la regardant, nous sommes là pour vous éclairer.

Où se situe la série Fallout dans la chronologie de la franchise ?

La série Fallout se déroule en 2296. Cela en fait le titre le plus éloigné dans la chronologie de l’univers à ce jour.

Ci-dessous, nous avons listé tous les jeux et leur chronologie par rapport à la série Amazon :

Fallout 76 — 2102-2104

Fallout — 2161

Fallout 2 — 2241

Fallout 3 — 2277

Fallout: New Vegas — 2281

Fallout 4 — 2287

Fallout (série) — 2296

Pour résumer simplement, Fallout est un univers alternatif dont l’histoire est similaire à la nôtre, du moins jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À partir de là, les choses deviennent un peu étranges, principalement en raison de l’accent mis par le monde sur l’énergie nucléaire, le laissant dans un état rétro-futuriste bizarre. La culture populaire n’a pas vraiment évolué au-delà des années 1950, mais des technologies extraordinaires ont tout de même émergé, comme des robots personnels et le Pip-Boy.

Comme l’expliquait Fallout 2, “la fin du monde s’est produite à peu près comme nous l’avions prédit. Trop d’humains, pas assez d’espace ni de ressources pour tous. Les détails sont triviaux et sans importance, les raisons, comme toujours, purement humaines.”

Le 23 octobre 2077, les tensions entre les États-Unis, la Chine et l’URSS ont atteint leur apogée avec la Grande Guerre, tous les États à capacité d’armement nucléaire ayant lancé leur armes dans un échange qui a duré environ deux heures, ce qui a plongé le monde dans un holocauste. Le dernier jeu de la franchise, Fallout 76, est en réalité le plus ancien d’un point de vue chronologique, les joueurs émergeant de leur abri 25 ans après le terrible bombardement nucléaire.

