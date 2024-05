Quand débute la Saison 4 de Modern Warfare 3 et Warzone ? Fin de la Saison 3 et nouveautés à venir

La Saison 4 de Modern Warfare 3 et Warzone approche rapidement, alors que la Saison 3 commence à se terminer. Avec tout un tas de nouveaux contenus à venir dans le jeu pour la saison prochaine, voici quand elle commence et à quoi s’attendre.

Modern Warfare 3 a été chargé de contenu nouveau et frais tout au long de son existence, avec de grandes additions au jeu à chaque nouvelle saison, des cartes en Multijoueur, de nouvelles armes, à des changements dans Warzone et plus encore.

Il a été hautement salué pour tout le contenu frais, et la Saison 4 devrait être identique lors de son lancement le mercredi 29 mai 2024.

Bien que la date n’ait pas encore été officiellement annoncée par les développeurs de Raven Software, c’est à ce moment que le Battle Pass actuel de la Saison 3 est censé se terminer, ce qui correspond également aux Saisons précédentes.

La grande question, cependant, est de savoir à quoi nous pouvons nous attendre pour la Saison 4 de Modern Warfare 3 et Warzone ?

Activision

Changements possibles pour la Saison 4 de Modern Warfare 3

Le multijoueur de MW3 ne manque jamais de contenu chaque saison, toujours rempli de nouveautés. Vous pouvez vous attendre à une ou deux nouvelles cartes Multijoueur 6v6 dans le jeu, de nouveaux modes, et un couple de nouvelles armes.

Des fuites récentes ont indiqué que le Kar98k et le fusil à pompe Spas-12 arrivent dans Modern Warfare 3, et bien qu’il n’ait pas été suggéré que ce sera pour la Saison 4, c’est très possible.

Il y a également eu des fuites indiquant une collaboration avec Fallout après le succès de la série TV d’Amazon.

Nous pouvons aussi nous attendre à de nouveaux bonus de série d’éliminations, équipements, atouts, et bien sûr, le Battle Pass de la Saison 4, bien que rien n’ait encore été révélé à ce sujet.

Changements possibles pour la Saison 4 de Warzone

Dans les mises à jour récentes, les joueurs de Warzone sont de plus en plus frustrés par l’attention accordée à Rebirth Island, avec la grande carte Urzikstan ne recevant pas la même échelle de mises à jour.

Cela dit, comme mentionné ci-dessus, vous pouvez vous attendre à de nouvelles armes dans le jeu, et si les fuites sont exactes, vous devriez vous attendre à voir beaucoup du fusil de précision Kar98 dès le début de la nouvelle Saison.

À part cela, il n’y a pas eu beaucoup d’indications sur ce à quoi s’attendre pour la Saison 4, mais elle marquera le point médian du cycle de vie de MW3, alors que nous attendons encore une Saison 5 et une Saison 6 avant le lancement du jeu de cette année, qui est rumeuré pour s’appeler Black Ops Gulf War ou simplement Black Ops 6.

