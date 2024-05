Deadpool & Wolverine : tous les caméos qui devraient apparaître dans le film Marvel

Le prochain film Deadpool est attendu par de nombreux fans de Marvel, puisqu’il marque le retour du Wade Wilson de Ryan Reynolds, mais aussi et surtout celui du Wolverine de Hugh Jackman. Mais ce n’est pas tout, car il y a une multitude de caméos de prévus dans Deadpool & Wolverine, qui devraient autant ravir les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) que ceux de la saga X-Men de la Fox.

Deadpool & Wolverine est sans aucun doute l’un des films les plus attendus de 2024, permettant enfin aux personnages des X-Men de faire leur arrivée dans l’univers de Marvel Studios. En effet, la franchise dédiée aux célèbres mutants, autrefois détenue par 20th Century Fox avant que cette dernière soit absorbée par Disney en 2019, se heurte enfin au MCU. Et alors que les mutants sont teasés depuis un bon moment, l’introduction de certains personnages des X-Men suscite l’enthousiasme de nombreux aficionados.

On s’attend à ce que le prochain film Marvel tire parti de la ferveur des fans avec une série de caméos, capitalisant ainsi sur les projets X-Men et Marvel de ces deux dernières décennies. Bien que beaucoup de ces caméos soient encore tenus secret, quelques-uns ont réussi à se dévoiler grâce aux commentaires des acteurs et à la quantité impressionnante d’easter eggs que l’on a pu voir jusqu’à présent dans les bandes-annonces de Deadpool & Wolverine.

Avant que le film de super-héros le plus attendu de l’année ne débarque sur grands écrans, voici un récapitulatif de chaque caméo de Deadpool & Wolverine que nous connaissons pour le moment, ainsi que quelques spéculations sur les caméos que nous pensons voir apparaître.

Pyro

Marvel Studios

Une des premières confirmations surprise pour Deadpool & Wolverine était le retour de Pyro, interprété par Aaron Stanford dans X-Men 2 et X-Men : L’Affrontement final. Pyro a été vu dans une bande-annonce, dans un costume qui se rapproche un peu plus de son look dans les comics, bien qu’il soit nettement plus âgé et semble avoir été malmené.

La dernière fois que les fans ont vu Pyro, c’était lors d’un combat acharné contre Iceberg à la fin de L’Affrontement final, ayant alors été vaincu par son ancien ami. Le personnage a également été mentionné dans certains opus suivants, figurant notamment dans la liste des mutants tués par les Sentinelles dans X-Men : Days of Future Past. Mais suite aux modifications apportées par ce dernier à la chronologie des films X-Men, son sort dans la nouvelle chronologie reste encore incertain à ce jour.

Lady Deathstrike

20th Century Studios

La femme fatale de X-Men 2, qui était alors incarnée par Kelly Hu, a été brièvement vue parmi ceux rassemblés autour du cadavre géant d’Ant-Man dans la bande-annonce. Nous n’apercevons qu’un bref instant les griffes si caractéristiques du personnage.

Bien que les fans l’aient vue pour la dernière fois remplie d’adamantium après un combat avec Wolverine dans le second volet de la saga X-Men, son véritable destin est maintenant incertain. Les événements de Days of Future Past auraient potentiellement réécrit sa chronologie, signifiant qu’elle n’aurait peut-être jamais été capturée par Stryker.

Azazel

20th Century Studios

Potentiellement le père de Diablo, selon le moment où vous lisez l’histoire, Azazel est un mutant qui semble être un démon. Dans les films, il est membre du Club des Damnés de Sebastian Shaw et combat les X-Men nouvellement assemblés à la fin de X-Men : Le Commencement.

Le Azazel de Jason Flemyng n’est plus revu après ce premier film de la série préquelle et nous avions eu la confirmation qu’il a été tué dans les années 1960, avant les événements de Days of Future Past. Puisque sa mort aurait eu lieu avant le changement de chronologie causé par Wolverine, cela signifierait que cet Azazel provient soit d’un point antérieur dans le temps, soit qu’il s’agit d’un variant.

Le Crapaud

20th Century Studios

Également aperçu autour du cadavre d’Ant-Man dans la récente bande-annonce, le Crapaud semble lui aussi être de retour. Le personnage a eu deux apparitions notables mais très différentes dans les films, et il est difficile de dire duquel il s’agit juste à partir de la bande-annonce.

L’original et le plus célèbre vient du premier film X-Men de 2000, étant alors interprété par Ray Park. Bien que ce Crapaud ne meure pas, il n’apparaît plus dans l’ère moderne. Un second Crapaud, interprété cette fois-ci par Evan Jonigkeit, apparaît dans les années 60 dans Days of Future Past, bien que cette brève apparition ressemble plus à un caméo qu’à autre chose.

Callisto

20th Century Studios

Callisto semble également être parmi ceux rassemblés autour du cadavre d’Ant-Man. Calisto est le leader du groupe de mutants marginaux, les Morlocks, et était incarnée par Dania Ramirez dans L’Affrontement final.

Lorsque les fans ont vu Callisto pour la dernière fois, elle était vraisemblablement morte, ayant été électrocutée par Tornade après le combat sur Alcatraz.

Le Russe

Marvel

S’il y a bien une surprise parmi ceux rassemblés autour du cadavre d’Ant-Man, c’est la présence du Russe. Les fans reconnaîtront la chemise rayée et l’allure robuste d’un personnage vu il y a maintenant 20 ans, étant apparu dans The Punisher de 2004.

La présence du Russe pourrait alors ouvrir la voie à un autre caméo, à savoir qu’une version du Punisher apparaîtra dans le film. On ne sait pas quelle version ce pourrait être, et il est à noter que si c’est Le Russe, celui-ci n’est clairement pas interprété par le catcheur professionnel Kevin Nash, qui l’avait incarné dans le film face au Frank Castle de Thomas Jane.

Alioth

Marvel Studios

Aperçu également dans la récente bande-annonce, de nombreux fans se demandent ce que signifie la présence d’Alioth, la fameuse Tempête Vivante découverte dans la série Loki. S’agit-il d’un simple caméo ? Ou plutôt d’une menace récurrente ? Ou même d’un indice de ce qui est à venir dans le film ?

Alioth est une entité trans-temporelle chargée de garder le Néant, une sorte d’amalgame de multiples réalités alternatives ayant été brouillées par le TVA et qui se situe à la fin des temps.

X-Force

Marvel Studios

La majorité de la X-Force, comprenant alors Colossus, Negasonic Teenage Warhead, Yukio, Shatterstar, et auxquels s’ajoutent également Dopinder et Peter, apparaissent dans la bande-annonce lors de l’anniversaire de Deadpool, juste avant qu’il ne soit emporté par le TVA.

Les premiers rapports ont suggéré que ces apparitions ne sont guère plus que des caméos, liés à la survie de l’équipe après que Deadpool a réécrit l’histoire dans le générique de fin de Deadpool 2. Et alors que la X-Force, ainsi que Blind Al et Vanessa, semblent donc avoir droit à de petites apparitions dans le film, il convient de noter que Cable ne sera pas de retour dans ce prochain film.

Les Avengers

Marvel Studios

Le début triomphal de Deadpool dans le MCU nécessite qu’il ait droit à un accueil de même envergure de la part des autres héros de la franchise. Heureusement, Deadpool & Wolverine a pu obtenir le meilleur, même si ce n’est que via des images d’archives.

Des images d’archives d’Avengers : L’Ère d’Ultron, Thor Ragnarok et Captain America : Le Soldat de l’hiver sont utilisées lorsque Deadpool arrive dans le TVA. Cependant, nous savons que les images vont un peu plus loin que cela. La bande-annonce partagée lors du CinemaCon, qui n’a pas encore été publiée pour le grand public, inclut apparemment une scène de Thor : Le Monde des ténèbres qui a été modifiée afin de montrer Thor face à un Deadpool mourant.

Qui d’autre pourrait faire un caméo dans Deadpool & Wolverine ?

Les fans sont très enthousiastes par les rumeurs suggérant qu’il y a une multitude de caméos dans Deadpool & Wolverine, parmi lesquels on pourrait notamment revoir Elektra, mais aussi le Professeur X et Cyclope.

Deadpool & Wolverine est censé présenter une tonne de caméos que les fans n’ont pas encore vus, bien que le réalisateur Shawn Levy ait été catégorique sur le fait que l’histoire dictait les caméos et non l’inverse.

Et s’il y a bien une rumeur qui a fait énormément de bruits, c’est concernant la prétendue arrivée d’Elektra, telle qu’elle était interprétée par Jennifer Garner dans le film éponyme de 2005. Bien que le caméo d’Elektra ait apparemment été confirmé par The Hollywood Reporter l’année dernière, Garner a elle-même laissé planer le doute sur son apparition quelques mois plus tard lors de son entretien avec Collider. Une autre rumeur indiquait que Ben Affleck était sur le plateau, potentiellement en tant que Daredevil, mais ces affirmations n’ont pas été confirmées depuis.

De nombreux personnages classiques des X-Men sont naturellement pressentis pour apparaître aux côtés de Wolverine. Patrick Stewart avait fait part de son envie d’apparaître, et la présence apparente de son fauteuil roulant derrière Cassandra Nova dans un plan pourrait étayer cela. L’interprète de Cyclope, James Marsden, aurait également confirmé son caméo, même si ce n’était que par accident.

Il semble également y avoir un caméo sous une forme ou une autre du premier Dents-de-Sabre, joué par l’ancien catcheur professionnel Tyler Mane dans le tout premier film X-Men. Bien que des photos de tournage ayant circulé sur X/Twitter montraient un acteur dans le costume de Sabretooth et un modèle de sa tête, ne nous savons pas vraiment si Mane était en personne sur le plateau.

Cependant, il y a une autre actrice phare des X-Men qui était attendue mais qui a récemment confirmé qu’elle ne serait pas présente dans le film, et il s’agit de Famke Janssen, l’interprète de Jean Grey dans la première trilogie X-Men. Janssen a fait savoir qu’elle n’était pas dans le film, ce qui vient contredire cette théorie de fan de longue date selon laquelle la version que Jackman joue dans Deadpool & Wolverine vient d’une chronologie où il a échoué à tuer Jean lorsqu’elle était le Phénix noir. Cependant, elle n’a pas exclu un retour non plus.

D’autres caméos, plus modestes, continuent eux aussi de faire l’objet de toute sorte de rumeurs. Plus récemment, des fuites ont laissé entendre que Wesley Snipes, de retour dans le rôle de Blade, pourrait faire son apparition.

Bien sûr, avec toutes les discussions sur le TVA et la présence d’Alioth, on ne peut s’empêcher de se demander si des membres du casting de Loki apparaîtront dans le film. Concernant un potentiel caméo de Loki, Hiddleston lui-même a été évasif et a évité de commenter directement une éventuelle apparition. Cependant, il est intéressant de noter que l’acteur de Mobius, Owen Wilson, aurait été aperçu à Londres lors du tournage de Deadpool & Wolverine dans la région.

Taylor Swift sera-t-elle dans Deadpool & Wolverine ?

Enfin, la rumeur la plus clandestine et la plus chaude du lot concerne le potentiel caméo de Taylor Swift dans Deadpool & Wolvernie. Swift est depuis longtemps supposée apparaître dans le film sous une forme ou une autre, soit dans le rôle de la chanteuse mutante Dazzler, soit en tant que Lady Deadpool, un variant féminin de Wade Wilson. La question de savoir si la superstar américaine est présente dans le film est un secret très controversé, beaucoup pensant que son apparition ne serait qu’un bref gag, similaire à celui de Brad Pitt dans le rôle du Fantôme dans Deadpool 2.

Il ne faudra pas longtemps avant que nous sachions finalement si Taylor Swift, ou l’un des caméos mentionnés ci-dessus, sera dans Deadpool & Wolverine, et dont la sortie en salles est attendue pour le 24 juillet 2024.

En attendant, vous pouvez également consulter notre guide sur Spider-Man 4, mais également celui sur Les Quatre Fantastiques, ou encore notre liste des meilleurs films à voir en streaming ce mois-ci.