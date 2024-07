Captain America est-il dans Deadpool & Wolverine ?

Le caméo de Chris Evans avait été teasé dans Deadpool & Wolverine, mais l’apparition de l’acteur a en réalité offert un twist flamboyant aux spectateurs.

Très vite, les images du tournage de Deadpool & Wolverine ont dévoilé le logo de la 20th Century Fox à moitié enterré dans une zone désolée. Depuis, de nombreuses théories ont commencé à affluer pour suggérer le retour de personnages inclus dans le catalogue du studio racheté par Disney.

Mais le film ne se contente pas de ramener des héros et vilains de la Fox, puisque le mercenaire impertinent rentre dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) et s’amuse à flirter avec les Avengers tout en voyageant à travers le multivers. Dans ce contexte, les fans se sont mis à espérer le retour de l’un des super-héros les plus célèbres, à savoir Captain America. Qu’en est-il vraiment ?

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de Deadpool & Wolverine.

Captain America apparaît-il dans Deadpool & Wolverine ?

Non, Captain America n’apparaît pas dans Deadpool & Wolverine. En revanche, l’acteur Chris Evans est bien présent, pour incarner un autre héros qu’il avait campé dans Les 4 Fantastiques : Johnny Storm, alias la Torche humaine.

20th century fox

L’apparition de la star aura laissé planer le doute quant à la présence du Captain, Deadpool s’émerveillant de le voir dans le Vortex. Mais quelques détails viennent troubler la perfection de l’instant. Car le prétendu Steve Rogers jure comme un charretier, ce qui ne correspond en rien à la version tout public des films Marvel.

Puis vient le twist : alors que Wade s’attend au fameux cri “Avengers, rassemblement“, Chris Evans se contente d’un “Feu !” et s’embrase. L’horrible vérité apparaît finalement à Deadpool, son nouvel acolyte n’est pas Captain America, mais bien la Torche humaine.

Explication du rôle de Chris Evans dans Deadpool & Wolverine

La Torche humaine a été le premier rôle de super-héros de Chris Evans, dans Les 4 Fantastiques de Tim Story.

Marvel Studios

Le film a été conçu sous l’égide de la 20th Century Fox et projeté en salle en 2005, ce qui explique la référence dans Deadpool & Wolverine. Car Deadpool ne se contente pas d’emmener Wolverine dans le MCU : il traîne dans son sillage de nombreux personnages déchus de la Fox, d’Elektra à Blade, en passant par toute une tripotée de X-Men visibles dans les rangs de Cassandra Nova.

Et si Chris Evans a accepté de revenir chez Marvel, c’est précisément parce que son rôle de Torche humaine ne porte pas avec lui le même bagage émotionnel que celui de Captain America. L’acteur avait en effet tourné la page sur le Premier Avenger après Endgame, satisfait de son parcours dans le costume du héros américain.

C’est durant une interview pour MTV News en 2022 que Chris Evans avait expliqué que la Torche humaine n’avait “pas encore eu son moment de gloire” et que l’idée de s’enflammer à nouveau lui paraissait aguichante : “Je veux dire, tout est possible. J’adorerais ça. Ce serait en fait plus facile pour moi que de revenir en tant que Cap’. Il est tellement précieux pour moi. Et je ne veux pas perturber cette belle expérience. Mais Johnny Storm n’a pas vraiment eu son moment de gloire. C’était avant que Marvel trouve vraiment sa voie.“

Quant au retour de Captain America, tout n’est pas encore définitivement terminé : le personnage pourrait à nouveau apparaître dans le prochain film Avengers: Secret Wars, même si la présence de Chris Evans au casting n’a pas encore été confirmée.