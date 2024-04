Deadpool & Wolverine s’incrustent dans le MCU avec un trailer bourré d’easter eggs

Les deux héros vont former un duo bien barré pour se tailler un chemin à travers le multivers de Marvel, et les références inondent la nouvelle bande-annonce.

Deadpool et Wolverine, c’est une longue histoire… d’amour ? Le mercenaire à la grande gueule est en effet apparu pour la première fois dans X-Men Origins: Wolverine, pour chercher des noises au mutant griffu. Si cette première itération du personnage pour le grand écran avait créé la perplexité et surtout le désaveu de nombreux fans, l’acteur Ryan Reynolds a depuis rectifié le tir avec les deux premiers Deadpool. Et il ne compte pas en rester là !

Au travers des deux premiers opus sur l’anti-héros, on a vite compris qu’il vouait un culte à Wolverine, une de ses grandes idoles dont les pouvoirs ressemblent beaucoup à ceux de Wade Wilson. Mais ce dernier n’est pas juste un petit rigolo indestructible : il a aussi de la suite dans les idées, et si l’envie lui prend d’aller démarcher le loup solitaire, rien ne pourra l’en empêcher. Pas même les règles sur l’espace et le temps.

Deadpool & Wolverine annonce la couleur dès son titre : non, il ne s’agira pas d’un Deadpool 3, mais plutôt d’une œuvre se détachant du reste en faisant de Logan un personnage principal à part entière aux côtés de Wade Wilson. Mieux : il s’agira de la première incursion des deux héros dans le multivers Marvel, tout en conservant leurs histoires issues de tous leurs autres films. Et la nouvelle bande-annonce le confirme, dévoilant les deux compères qui s’aiment et se détestent, mais qui sont surtout en pleine confrontation avec des forces qui les dépassent. Plus que nous montrer des parts de l’intrigue, on s’amuse à jouer avec de nombreuses références des précédents films dans lesquels Wolverine apparaissait, ou tirées du Marvel Cinematic Universe (MCU).

La scène du bar dans laquelle le mutant grognon invite le Professeur X et Magneto à aller se faire f****, utilisant ainsi avec finesse l’unique “fuck” autorisé pour que X-Men : Le Commencement reste un film de famille ? On y a droit, mais Deadpool n’est pas du genre à céder aussi vite que ses pairs. Et il n’est pas non plus du genre à se priver sur le “F word”, décliné en de nombreuses versions à travers toute la bande-annonce.

Les spectateurs auront également pu remarquer la présence du TVA (pour Tribunal des Variations Anachroniques), introduit dans le MCU avec la série Loki. De la série Marvel sur le dieu de la malice, on peut aussi voir Alioth, le nuage en forme de dragon qui règne sur le Néant et dévore tout ce qui lui passe sous la dent. Ant-Man est également de la partie, sous sa forme géante… et morte depuis longtemps, à en croire le crâne titanesque qu’on découvre sous son costume. Un peu comme le logo de la 20th Century Fox, lui aussi ensablé au milieu d’une scène d’action pour le film aux couleurs de Disney. Et pourquoi pas un portail rappelant les sorciers de Doctor Strange ?

Enfin, le trailer permet de montrer l’antagoniste du film, incarnée par Emma Corrin : la mutante Cassandra Nova fait en effet sa première vraie apparition, dévoilant ses talents de télékinésiste et se débarrassant aisément des griffes de Wolverine.

Deadpool & Wolverine se taillera une toile dans nos salles dès le 24 juillet 2024.