Chronologie des films X-Men : dans quel ordre les regarder ?

La chronologie de la saga X-Men est loin d’être simple, avec ses dimensions alternatives et ses voyages dans le temps. C’est pourquoi nous avons dressé la liste de tous les films X-Men dans l’ordre, à la fois de sortie et chronologique, en expliquant quels sont leurs liens les uns avec les autres.

Avec le film Deadpool & Wolverine qui va confirmer une bonne fois pour toutes que Wade Wilson fait bel et bien partie de l’univers des X-Men, il est temps de faire une petite rétrospective de la saga cinématographique lancée au début des années 2000.

Des origines de Wolverine jusqu’aux prochains films de Marvel Studios qui devraient faire le pont entre les mutants du passé et ceux du présent, une petite mise au point sur la chronologie de la franchise ne seraient très certainement pas de refus pour certains.

Si vous connaissez déjà la saga, le meilleur moyen de se refaire l’intégrale de tous les films X-Men est de les regarder chronologiquement. Mais pas de panique, nous vous proposons également une liste par ordre de sortie, qui sera idéale pour les néophytes qui n’ont jamais vu aucun des films de la célèbre franchise dédiée aux mutants de l’univers Marvel.

Sommaire

Tous les films X-Men dans l’ordre chronologique

X-Men : Le Commencement

X-Men : Days Of Future Past

X-Men Origins: Wolverine

X-Men : Apocalypse

X-Men : Dark Phoenix

X-Men

X-Men 2

X-Men : L’Affrontement final

Wolverine : Le Combat de l’immortel

Deadpool

Deadpool 2

Les Nouveaux Mutants

Deadpool & Wolverine

Logan

X-Men : Le Commencement (2011)

Disney

Le premier film de la chronologie est X-Men : Le Commencement. Réalisé par Matthew Vaughn, c’est un préquel des trois premiers films X-Men dits “originaux”, se déroulant en 1962 pendant la crise des missiles de Cuba.

Le Commencement nous présente un jeune Erik Lehnsherr (Michael Fassbender) et Charles Xavier (James McAvoy) et dépeint les premiers jours des X-Men. Déterminé à créer un monde meilleur pour les mutants et à montrer comment ils pourraient aider l’humanité, Charles lutte contre des philosophies opposées tout en gérant sa relation compliquée avec Erik.

Alors que les deux mutants seront bientôt connus sous le nom du Professeur X et Magnéto, Le Commencement est ancré par leur fraternité, qui est elle-même condamnée par le récit. Leurs chemins divergents ajoutent du pathos et un contexte crucial à tout ce qui suit dans l’histoire.

X-Men : Days Of Future Past (2014)

Disney

Considérés par certains comme l’un des meilleurs films de la franchise, Days of Future Past est peut-être le plus difficile à placer dans la chronologie, étant donné que le film se déroule à la fois dans le passé et dans le futur. En effet, le film de Bryan Singer fait revenir le casting de la première saga X-Men des années 2000, qui vont rejoindre leurs jeunes homologues découverts dans Le Commencement.

L’histoire nous transporte en 2023, alors que les rares mutants restants sont traqués par les fameuses Sentinelles. Afin de changer le cours des évènements, Wolverine sera envoyé en 1973. Il va ainsi faire la rencontre d’un Charles Xavier aussi déprimé que drogué, mais il va également prendre conscience de la fracture qui divise les mutants. Une fracture qui doit être réparée s’ils veulent empêcher le tragique futur qui les attend.

Si vous êtes complètement nouveau dans la franchise X-Men, vous devriez le regarder après la trilogie originale pour avoir le contexte de ces premiers films. Car Days of Future Past a modifié des événements de l’histoire de X-Men : L’Affrontement final (situé plus tard dans la chronologie) et suppose que vous avez vu les premiers films de la saga. Si ce n’est pas le cas, regarder dans l’ordre de sortie sera donc moins déroutant.

X-Men Origins: Wolverine (2009)

Disney

Le film de Gavin Hood se déroule en 1979, mais comme Days of Future Past est situé avant, il y a un doute quant à la place de ces évènements dans la chronologie modifiée, puisqu’on ne sait pas s’ils se sont véritablement produits ou non. Toutefois, ce n’est pas parce qu’une nouvelle chronologie a été établie qu’il n’est pas intéressant de regarder l’ancienne, c’est pourquoi nous avons décidé de les inclure dans notre liste.

X-Men Origins: Wolverine est donc le premier film dérivé de la franchise. Comme son nom l’indique, il est centré sur les origines de Wolverine, avant que Logan ne fasse la rencontre de Charles dans le tout premier X-Men. S’il y a un film sur lequel vous pouvez faire l’impasse, c’est probablement celui-ci, étant donné que les évènements ne sont pas vraiment canons, et sutout qu’il est désormais considéré par beaucoup comme étant l’un des pires films de la saga.

Vous voudrez peut-être le regarder pour la première apparition du Deadpool de Ryan Reynolds, mais attention, car ce n’est pas la version que l’on a retrouvé par la suite dans la série de films qui lui est dédiée.

X-Men : Apocalypse (2016)

Disney

Apocalypse est le premier film situé dans la nouvelle chronologie que Wolverine a créée dans Days of Future Past. Ne pas savoir ce qui pourrait arriver sans le cadre de la trilogie originale a ajouté des enjeux amusants pour les fans de longue date et a permis aux nouveaux venus de rejoindre le train en marche.

Se déroulant en 1983, le film, une nouvelle fois réalisé par Singer, a introduit l’un des méchants les plus dangereux de l’univers X-Men. L’équipe de Charles, avec de nouvelles recrues adolescentes comme Tornade, Cyclope et Diablo, a fait face à une ancienne menace déterminée à supprimer les humains de la Terre.

Apocalypse n’a pas été à la hauteur de son potentiel. Néanmoins, la bataille du troisième acte, quand la Jean Grey de Sophie Turner flirte pour la première fois avec la Force Phénix, vaut le détour. Ce contexte est également vital avant de se lancer dans Dark Phoenix.

X-Men : Dark Phoenix (2019)

Disney

La saga emblématique du Phoenix noir de Marvel Comics a d’abord été adaptée en live-action pour L’Affrontement final, qui vient plus tard. Cependant, nous sommes dans une nouvelle chronologie après Days of Future Past, donc 20th Century Fox avait choisi de reprendre l’intrigue ici, en 1992.

Bien qu’il y ait des éclats de grandeur dans Dark Phoenix, c’était une production difficile avec un tournage compliqué et de mauvaise projection tests, ce qui s’est par la suite confirmé avec la sortie, le film de Simon Kinberg étant un échec commercial.

Une belle partition de Hans Zimmer, des pouvoirs cosmiques, et une Sophie Turner engagée l’ont empêché de tomber complètement à plat, mais les comics restent le moyen essentiel de vivre cet arc de Jean Grey aussi culte que tragique.

X-Men (2000)

disney

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous êtes de retour aux humbles débuts de la franchise. X-Men est le film original, réalisé par Bryan Singer et qui se déroule aux alentours de son année de sortie, soit vers les années 2000.

Quand un Wolverine solitaire trouve une jeune mutante troublée nommée Malicia dans un bar miteux, le duo a un accrochage avec Dents-de-sabre et finit au manoir du Professeur X. Cyclope, Tornade et Jean Grey dirigent son équipe, et Charles est déterminé à ce que Logan rejoigne ses rangs.

Rappelez-vous, dans Days of Future Past, Logan a dit à Charles de s’assurer qu’il trouve Logan à ce moment de la chronologie, afin que Logan finisse là où il doit être : au manoir. Cependant, ce que nous voyons à partir de ce moment est une partie de cette ancienne réalité que Logan a changée. Est-ce partiellement canon ? À vous d’en juger.

X-Men 2

disney

L’un des meilleurs films de cette liste, X-Men 2 est situé peu après X-Men.

Si son ouverture palpitante à la Maison Blanche ne vous convainc pas, son commentaire sociopolitique habile le fera. Les mutants ont toujours fonctionné efficacement en tant qu’allégorie pour les minorités opprimées, et X-Men 2 l’a parfaitement compris.

Il n’y a rien de compliqué ici en termes de chronologie, juste une suite qui a surpassé son prédécesseur de manière simple et efficace.

X-Men : L’Affrontement final (2006)

Disney

La trilogie originale se termine avec L’Affrontement final de Brett Ratner, qui suit directement la fin de X-Men 2. Avec un coéquipier en moins, des forces cosmiques en périphérie, et Magnéto à son extrême, L’Affrontement final se déroule alors qu’un “remède” pour le gène mutant est déployé.

L’Affrontement final est la première tentative en live-action de l’arc du Phoenix noir. Comme le film Dark Phoenix de 2019, il rate le coche. Néanmoins, il n’est pas totalement mauvais. Il y a de grandes scènes avec Logan, qui est amoureux de Jean, et la discussion sur le traitement des mutants a un sous-texte sombre et consistant.

Bien qu’imparfait, il a montré le potentiel sinistre de Jean, avec ses capacités de niveau Oméga qui surpassent certains des mutants les plus puissants.

Wolverine : Le Combat de l’immortel

Disney

Wolverine : Le Combat de l’immortel est l’un des trois films solo se concentrant sur Logan. Celui-ci est aligné avec le canon des films originaux des années 2000 et se déroule quelque temps après L’Affrontement final.

Beaucoup de gens oublient qu’il a été réalisé par James Mangold, que l’on retrouvera ensuite pour Logan en 2017. Le cadre japonais était rafraîchissant, et le film a un ton et une esthétique assez uniques par rapport au reste de la saga. L’action ici est excellente, et c’est une pause agréable par rapport aux lieux et histoires habituels de la franchise.

Ses personnages secondaires ne reviennent pas et c’est un peu un cas à part, narrativement, comme un one-shot dans les comics. Mais l’expérience vaut le détour.

Deadpool (2016)

20th century fox

Le multivers étant le mot préféré des films de super-héros en ce moment, nous pouvons sûrement inclure Deadpool ici. Ceci grâce à quelques variantes de personnages X-Men dans ses films, à des univers qui se heurtent dans le MCU, et à l’accent mis sur Wolverine dans le troisième volet de la saga Deadpool.

Le film de Tim Miller se déroule de nos jours. Une année n’est pas spécifiquement indiquée, mais autour de 2016 semble être le plus probable. Il présente une nouvelle itération de Colossus mais reste globalement indépendant par rapport au reste de la franchise.

Si vous n’êtes pas fan de l’humour sarcastique et de la méta-commentaire de Wade, le premier Deadpool peut être tranquillement passé car il n’a aucun impact direct sur les histoires globales de X-Men.

Deadpool 2 (2018)

disney

Deadpool 2 se déroule peu après le premier volet et inclut un petit caméo amusant avec des personnages vus dans Apocalypse et Dark Phoenix.

À l’époque, c’était plus une blague qu’une déclaration sur la chronologie : Deadpool 2 est clairement situé à l’époque moderne, mais les X-Men qui y font un caméo semblent aussi jeunes qu’ils l’étaient dans Dark Phoenix, qui était situé dans les années 90, donc nous ne devrions probablement pas trop y penser.

Deadpool 2 a ajouté d’autres mutants qui n’étaient pas encore vus dans les précédents films, comme Domino et Cable par exemple. Cela dit, cette suite excentrique proposée par David Leitch est à ne pas manquer si vous êtes un fan de Deadpool.

Les Nouveaux Mutants (2017)

Disney

Avez-vous une curiosité morbide pour les projets dont le développement a connu l’enfer ? Si c’est le cas, en voici un pour vous.

Les retards liés à la COVID-19 et les sessions de tournage à répétition ont entaché Les Nouveaux Mutants, qui se déroule à la fin des années 2020. Le réalisateur Josh Boone avait dit à Den of Geek : “Ça a commencé dans la chronologie originale des X-Men, [mais] ça a fini complètement son propre truc. Néanmoins, avec des connexions à X-Men et tout ça, c’est évidemment dans le même univers, mais pas lié à l’univers de Dark Phoenix.”

En tant que film d’horreur X-Men, c’était une grande déception. Bien que son appartenance à l’univers X-Men soit compliquée, il fonctionne en grande partie comme un film indépendant. Anya Taylor Joy en Magik aurait pu être incroyable, mais nous ne la reverrons probablement pas, ni aucun des autres Nouveaux Mutants.

Deadpool & Wolverine (2024)

Disney

Si vous vous demandez comment Wolverine est vivant ici, il s’agit d’un variant du personnage des X-Men, qui semble être située autour de 2024. C’est donc techniquement une branche différente de la réalité de Logan.

Dans ce troisième film qui se balade à travers le multivers, Cassandra Nova s’opposera au Deadpool que nous connaissons et à une version de Wolverine que semble nous être inconnue à ce jour.

Logan (2017)

Disney

Logan est une aventure indépendante située dans un 2029 dystopique, un avenir sombre où la plupart des X-Men ont disparu. Pensez-y comme une histoire de style « Et si ».

Une bande-annonce imprégnée de Johnny Cash, un Wolverine usé, une fin qui marquait l’ultime apparition du Wolverine de Jackman, du moins jusqu’à ce que Deadpool & Wolverine le ramène dans la mêlée.

Logan est un chef-d’œuvre sur son âme en lambeaux, l’espoir, et l’éthos des X-Men de défendre les siens. C’était un excellent adieu.

Comment regarder les films X-Men dans l’ordre de sortie

Le premier film X-Men à être sorti était X-Men, en 2000. Deadpool & Wolverine sera le plus récent de la chronologie lorsqu’il arrivera en juillet.

X-Men (2000)

X2: X-Men United (2003)

X-Men : L’Affrontement final (2006)

X-Men Origins: Wolverine (2009)

X-Men : Le Commencement (2011)

The Wolverine (2013)

X-Men : Days of Future Past (2014)

Deadpool (2016)

X-Men : Apocalypse (2016)

Logan (2017)

Deadpool 2 (2018)

X-Men : Dark Phoenix (2019)

Les Nouveaux Mutants (2020)

Deadpool & Wolverine (2024)

Où regarder tous les films X-Men dans l’ordre

Vous pouvez regarder tous les films X-Men dans l’ordre, y compris les deux premiers films Deadpool, sur Disney+.

Pour plus d’informations, consultez notre guide sur le film Deadpool & Wolverine.