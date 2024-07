Explication du film Deadpool & Wolverine : qu’arrive-t-il à Wade et Logan ?

Le mercenaire impertinent est revenu fracasser le quatrième mur au côté de Wolverine, mais certaines parties de Deadpool & Wolverine peuvent avoir semé la confusion chez les spectateurs.

Ils étaient attendus depuis longtemps sur grand écran : Deadpool s’est offert un troisième film, et quitte à débarquer dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) en grande pompe, autant se débrouiller pour le faire avec son meilleur pote, Wolverine. Sauf que tout ne se passe pas exactement comme prévu : le bon Logan n’est pas dispo, et les aventures de Wade l’emmènent dans des lieux surprenants.

Loin de s’en émouvoir, le mutant va se frayer un chemin à l’aide de ses sabres et diverses armes à feu récupérées ça et là, mais le public pourrait rester sur la touche concernant certains sujets. Pourquoi le TVA recrute-t-il vraiment Deadpool ? Pourquoi le Wolverine qui rejoint Deadpool est-il considéré comme le pire du multivers ? Qu’arrive-t-il aux héros à la fin ? On vous explique le film Deadpool & Wolverine.

Attention : cet article contient évidemment des spoilers du film !

Sommaire

Qui est Paradox et quel est le véritable objectif du TVA ?

Paradox est un agent du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA), qui regrette un temps où la gestion du multivers était plus efficace bien que jugée trop sévère. Son objectif est d’annihiler l’univers de Wade Wilson pour prouver que l’ancien fonctionnement était meilleur.

20th century studios/2024 marvel

Paradox flatte Deadpool pour se le mettre dans la poche, mais il agit en réalité avec de mauvais desseins. En plus d’envoyer tous ceux qui ne lui reviennent pas dans le Vortex, où réside une Cassandra Nova ravie de tuer et réduire en esclavage quiconque passe sous son nez, il est également de nature particulièrement impatiente.

Cherchant à recruter le mercenaire pour ses compétences, Paradox explique en effet que la Terre 10005 est condamnée, suite au sacrifice héroïque de Wolverine pour sauver X-23 dans Logan. En effet, chaque univers a besoin de son héros, et l’univers de Wade a perdu le sien.

Sauf que le TVA a changé de fonctionnement depuis la saison 2 de Loki : plutôt que d’élaguer les branches dysfonctionnelles, on procède désormais de manière plus douce. Lorsqu’un univers est mourant, on le laisse s’éteindre de lui-même, et le TVA n’est là que pour superviser les choses. Problème : Paradox a du mal à s’adapter à ces nouvelles méthodes, n’a absolument pas envie d’attendre les 2000 années d’extinction de la branche concernée, et compte bien prouver que le fonctionnement à l’ancienne est plus efficace. Pour y parvenir, il projette donc d’utiliser un chrono-broyeur. Et pour ce qui est de l’autorisation, il s’en passera et mettra ses supérieurs devant le fait accompli, persuadé de pouvoir les convaincre avec des résultats.

Malheureusement pour Paradox, la morale de Wade Wilson n’est pas aussi flexible qu’il l’imaginait. Plutôt qu’accepter de passer le reste de ses jours au TVA pour aider Paradox à détruire des branches de l’Éternel Flux Sacré, Deadpool va plutôt chercher à recruter un nouveau héros, menant alors au fameux montage des différents Wolverine. Tout ça pour que le mercenaire ramène le “pire Wolverine” de tout le multivers.

Pourquoi Wolverine est-il considéré comme le pire du multivers ?

Wolverine est considéré comme le pire de tout le multivers car il n’a pour le moment pas encore agi en héros : lorsque les X-Men se sont fait attaquer par des humains anti-mutants, il était absent et ne les a pas protégés. Puis il a cherché à les venger en commettant un véritable génocide.

20th century studios/2024 marvel

On comprend très vite que le Wolverine que Deadpool a trouvé est torturé par un sombre passé – pour changer –, mais la révélation vient après coup, lorsque Logan rencontre X-23, alias Laura, et qu’il lui parle des événements vécus dans son monde.

Son histoire se rapproche sur plusieurs points d’un comic book de Marvel dans lequel le mutant tourne mal et passe du côté des vilains, sous la coupe de l’organisation de la Main. Dans Wolverine : Ennemi d’État, Logan est en effet ramené à la vie et est chargé d’éliminer des super-héros. Lorsqu’enfin on le convainc de revenir du bon côté, il se retourne contre la Main et assassine ses membres. Moins tragique puisque Logan ne fait pas beaucoup de victimes chez ses confrères, l’histoire des comics permet toutefois de montrer que le héros peut aussi être un vilain. Quant au costume de Deadpool & Wolverine, il rappelle la tenue classique que porte le mutant dans Ennemi d’État.

Pourquoi les variants de Deadpool s’en prennent-ils aux héros ?

Les Deadpool qui débarquent dans le final ne veulent pas sauver le multivers, car leur objectif est justement de le détruire, dans une référence aux comics Deadpool kills the Marvel Universe (traduit “Deadpool massacre Marvel” en français).

Marvel Comics

En plein final de Deadpool & Wolverine, alors que le sort de l’univers de Wade Wilson se trouve sous terre, une armée de variants jusqu’ici enfermés dans le Vortex débarque par un portail pour lui barrer la route. Mais loin de se présenter comme des alliés, les nouveaux-venus du Deadpool Corps, menés par Ladypool, comptent bien s’opposer à nos deux héros.

Le dialogue qui s’ensuit permet de comprendre qu’ils ne seront pas des amis de Wade et Logan : là où notre Deadpool les informe qu’ils pourront enfin arriver dans le MCU, les variants répliquent que le multivers “est fini“. Plus qu’une blague méta sur un essoufflement du sujet chez Marvel, la discussion rappelle les comics Deadpool kills the Marvel Universe (qu’on peut aussi traduire aussi par “Deadpool tue l’univers Marvel“), et donc le rôle de Wade dans l’Éternel Flux Temporel : tout briser, et pas que le quatrième mur.

Qu’arrive-t-il à Deadpool et Wolverine à la fin du film ?

Deadpool et Wolverine survivent à leur ultime épreuve grâce à leur alliance : là où un seul homme aurait été désintégré par les forces du chrono-broyeur, un Deadpool et un Wolverine associés ne sauraient trépasser.

20th century studios/2024 marvel

Un peu à la manière des gardiens de la galaxie qui avaient réussi à supporter la puissance d’une pierre d’Infinité en s’unissant, les deux héros de Deadpool & Wolverine ont survécu grâce à leurs facteurs de régénération combinés.

Mais le film étant un film Deadpool, on peut tout aussi bien décider que les personnages survivent grâce à l’armure du scénario : comme Wade l’a fait remarquer à plusieurs reprises, Marvel compte certainement profiter de Wolverine jusqu’aux 90 ans de Hugh Jackman – à moins qu’Henry Cavill ne soit prêt à reprendre le costume ?

Qui incarne Lady Deadpool ?

C’est Blake Lively qui incarne Ladypool (ou Lady Deadpool) dans le film Deadpool & Wolverine.

20th century studios/2024 marvel

Un des grands mystères du long-métrage de Shawn Levy a trouvé sa réponse non pas à l’écran, mais au générique : Ladypool a gardé le masque tout au long de sa courte apparition dans l’histoire, et il faudra attendre les crédits de fin pour voir le nom de son interprète Blake Lively – qui s’avère également être la compagne de Ryan Reynolds, mais aussi une actrice de Gossip Girl, ce qui explique la référence à la série dans la scène d’introduction.

Qui est Henry Delaney ?

Un autre nom pourra attirer l’attention dans le générique de fin de Deadpool & Wolverine : Henry Delaney, à qui est dédié le film, est en réalité le fils de Rob Delaney, l’acteur interprétant Peter dans le film. D’après la BBC, le garçon est décédé à l’âge de deux ans en 2018, après avoir été diagnostiqué d’une tumeur au cerveau.

Deadpool & Wolverine est sorti le 24 juillet 2024 au cinéma, mais n’a pas attendu pour faire parler de lui : de ses vilains à Dogpool alias Mary Poupette, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’univers barré de Wade Wilson.

