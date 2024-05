Spider-Man 4 : tout ce qu’on sait sur le prochain film du MCU avec Tom Holland

Tom Holland n’en a pas encore terminé avec le MCU, l’acteur étant partant pour reprendre son rôle de Peter Parker dans Spider-Man 4. Voici tout ce que nous savons actuellement sur le prochain film Marvel.

Holland a rejoint les rangs du Marvel Cinematic Universe (MCU) en 2016 avec Captain America: Civil War, marquant ainsi les débuts du Spider-Man de Marvel Studios. Par la suite, le personnage est apparu dans plusieurs projets phares, tels qu’Avengers : Infinity War (2018) et Endgame (2019), et il a même eu droit à sa propre trilogie de films, avec Spider-Man: Homecoming (2017), suivi de Far From Home (2019) et enfin No Way Home (2021).

Un dernier volet qui avait énormément fait parler de lui, et pour cause, puisque le long-métrage a permis le retour des précédentes itérations du Monte-en-l’air, faisant ainsi revenir le Spidey de Tobey Maguire et celui d’Andrew Garfield. Le trio était alors réuni pour faire face aux nombreux ennemis que l’on a pu voir dans les différentes séries de films dédiées au super-héros, comme par exemple le Bouffon Vert de Willem Dafoe, mais aussi le Docteur Octopus d’Alfred Molina, Jamie Foxx et son Electro, sans oublier l’Homme-sable de Thomas Haden Church et le Lézard de Rhys Ifans.

Et si la trilogie de Jon Watts est maintenant terminée, l’Homme araignée d’Holland a encore de beaux jours devant lui chez Marvel. Peut-on donc s’attendre à un quatrième volet centré sur les aventures de Spider-Man ? Estimation de la date de sortie, rumeurs sur le casting et potentielles intrigues, on vous dit tout ce qu’on sait à ce sujet.

La date de sortie de Spider-Man 4 n’a pas encore été annoncée. Sauf énorme surprise, il faudra probablement attendre au moins 2026 avant qu’il n’arrive sur grand écran.

Sony Pictures / Marvel

Nous savons cependant que le nouveau volet arrivera certainement à un moment ou à un autre. La productrice Amy Pascal a déclaré auprès de Fandango : « Nous nous préparons à faire le prochain film Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous considérons cela comme trois films, et nous allons maintenant passer aux trois suivants. Ce n’est pas le dernier de nos films MCU. »

Dans une interview avec The New York Times datant de décembre 2021, le chef de Marvel Studios Kevin Feige a également déclaré : « Amy [Pascal] et moi-même, ainsi que Disney et Sony, sommes en train de parler du [prochain film]. Nous commençons activement à développer où l’histoire nous mènera ensuite, et je le dis franchement car je ne veux pas que les fans subissent un traumatisme de séparation comme ce qui s’est passé après Far From Home. Cela ne se produira pas cette fois-ci. »

Dans une interview avec Entertainment Weekly de février 2023, Feige a également dit que Spider-Man 4 était actuellement en cours d’écriture. Et, selon l’insider Daniel Richtman, la production du prochain film Spider-Man devrait débuter fin 2024. Le tournage, le montage et la promotion de ces films prennent beaucoup de temps, il faudra donc attendre un certain temps avant de les voir dans les salles de cinéma.

Quel pourrait être le casting de Spider-Man 4 ?

Tom Holland reviendra en tant que Peter Parker/Spider-Man dans Spider-Man 4.

La dernière mise à jour de Deadline, datant d’avril 2024, a révélé que Holland a même participé au processus de développement initial et qu’il est activement impliqué dans les décisions créatives concernant le projet. C’est une étape importante, car l’acteur avait auparavant été plutôt discret sur son avenir.

Dans une interview de novembre 2023, Holland a déclaré que, bien qu’il y ait des conversations actives autour de Spider-Man 4, qu’il ne ferait un autre film que si c’était « à la hauteur du personnage. »

Il a déclaré à Fandom en décembre 2021 : « Vous savez, il y a un avenir pour Spider-Man. Si j’en fais partie ou non, je ne sais pas. Cela a été un incroyable voyage jusqu’à présent, et si c’est le moment pour moi de raccrocher la cape et de laisser la place à la prochaine personne, je le ferai fièrement, sachant que j’ai accompli tout ce que je voulais dans ce monde. »

En parlant de prendre la relève, des rumeurs circulent depuis quelques mois, suggérant que Miles Morales fera ses débuts en live-action dans Spider-Man 4, ce qui pourrait être un excellent moyen de passer le flambeau à la prochaine génération. Si tel est le cas, Marvel devra trouver un acteur pour jouer Miles Morales, mais il s’agira probablement d’un jeune acteur encore inconnu.

D’autres rumeurs avaient également indiqué qu’il y aurait plusieurs vilains dans Spider-Man 4, avec la possibilité que Thomas Haden Church revienne dans son rôle de l’Homme-sable.

Compte tenu de la fin de Spider-Man : No Way Home, il y a une chance que Zendaya et Jacob Batalon ne reviennent pas en tant que MJ et Ned, car le fait est qu’ils ne savent même plus qui est Peter Parker.

Et s’il y en a un qui ne reviendra certainement pas, c’est Jon Watts. Après avoir réalisé les trois premiers films, Watts s’est finalement retiré de la franchise.

Quelle pourrait être l’intrigue de Spider-Man 4 ?

Il n’y a pas de confirmation officielle concernant l’intrigue de Spider-Man 4, mais les rumeurs suggèrent que le film pourrait introduire Venom et Miles Morales dans le MCU, ou encore que le Monte-en-l’air pourrait potentiellement faire équipe avec Daredevil fasse au Caïd.

Si l’on se base sur les derniers évènements survenus dans No Way Home, le prochain film Spider-Man devrait donc aborder le fait que personne ne sait qui est Peter Parker désormais. Spider-Man 4 verra probablement cette version de Peter Parker essayer de renouer le contact avec ses anciens proches, comme MJ et Ned par exemple.

Kevin Feige a également confirmé que Spider-Man sera le fer de lance des « héros de rue » du MCU à l’avenir, aux côtés d’un autre personnage majeur : Matt Murdock, alias Daredevil, joué par Charlie Cox. On pense que ce film fera suite à la série Daredevil : Born Again et verra le duo de super-héros affronter l’un des plus grands méchants, à savoir le Caïd de Vincent D’Onofrio.

Quant à Venom, nous savons qu’une partie du symbiote a été laissée par le Eddie Brock de Tom Hardy dans la scène inter-générique de No Way Home. Nous devrons attendre de voir comment se déroulera Venom 3, mais il y a de fortes chances que le petit symbiote trouve un nouvel hôte dans la chronologie du MCU plutôt que ce soit Hardy qui continue à jouer le rôle.

Sony Pictures

Allons-nous enfin voir Spidey en costume noir à un moment donné ? Cela aurait beaucoup de sens, étant donné les liens de ce costume avec la série de comics Secret Wars d’origine.

Et puis il y a Miles Morales, le héros des films du Spider-Verse de Sony, qui n’est pas encore apparu dans le MCU. Selon Culture Spider, Marvel souhaite que « Miles soit le colocataire de Peter », plutôt que le traditionnel mentor vu dans les films d’animation et les jeux.

Y a-t-il une bande-annonce de Spider-Man 4 ?

Il n’y a pas encore eu de bande-annonce pour Spider-Man 4, et il n’y en aura probablement pas avant un bon moment.

En attendant, voici la bande-annonce de Spider-Man : Across the Spider-Verse, pour vous mettre dans l’ambiance de Miles Morales.

