Quels films du MCU faut-il voir avant Deadpool & Wolverine ?

Deadpool & Wolverine marque enfin l’entrée du ‘Merc with a Mouth’ dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Mais on pourrait alors se demander s’il faut voir certains films de Marvel Studios afin d’apprécier comme il se doit le retour du Wade Wilson de Ryan Reynolds sur grand écran.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, il y a 33 films qui composent le MCU, le dernier en date étant The Marvels, sorti en salles en novembre 2023. Sans compter toutes les séries plus ou moins liées à l’univers développé par Marvel Studios, on peut donc dire que le MCU s’est bien étendu depuis son lancement en 2008 avec Iron Man.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et l’arrivée de Deadpool & Wolverine pourrait bien élargir encore davantage le MCU, puisque le troisième volet de la saga centrée sur le Deadpool de Reynolds devrait confirmer l’arrivée des mutants au sein de cet univers cinématographique, et plus particulièrement celle des X-Men, avec le grand retour du Wolverine de Hugh Jacman. Les fans auront ainsi droit à une myriade d’easter eggs dans tous les sens, mais cela suffira-t-il à créer un lien cohérent avec le MCU dans sa globalité ?

On pourrait alors se demander, à juste titre, s’il est nécessaire de voir certains films du MCU avant la sortie de Deadpool & Wolverine. Une excellente question, à laquelle nous allons répondre de ce pas.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Faut-il regarder chaque film et série du MCU pour comprendre Deadpool & Wolverine ?

Non, le réalisateur Shawn Levy a déclaré que Deadpool & Wolverine pourrait être apprécié de manière indépendante. Bien que le film fasse partie intégrante du MCU, son intrigue ne sera pas influencée par les précédents projets de la franchise Disney.

Dans une récente interview avec The Associated Press, Levy a expliqué : “J’ai vraiment réalisé ce film avec un grand respect et une grande gratitude envers les fans les plus fervents qui ont une connaissance approfondie de la mythologie et de l’histoire de ces personnages et de cet univers. Mais je ne voulais pas présumer de cela. Ce film est conçu pour le divertissement, sans obligation de se préparer avec des recherches préalables.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une déclaration qui pourrait sembler étrange, étant donné que l’intégration de Deadpool dans le MCU sera probablement facilitée par le Tribunal des Variations Anachroniques (ou TVA), qui a été introduit dans la série Loki. On peut alors supposer que cela sera expliqué dans le film, afin que même celles et ceux qui n’ont pas suivi la série Disney+ soient à jour.

Nous devrions préciser que, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir vu chaque projet Marvel que Disney a sorti pour apprécier Deadpool & Wolverine, avoir quelques connaissances de base sur le MCU devrait très certainement être un petit plus, qui pourrait notamment vous permettre de repérer quelques-uns des nombreux easter eggs qui sont prévus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Devriez-vous regarder les deux premiers films Deadpool avant Deadpool & Wolverine ?

Nous ne sommes pas là pour vous dire quoi faire, mais il serait certainement préférable de voir le premier film Deadpool (2016) et sa suite de 2018 avant Deadpool & Wolverine.

Bien que nous n’ayons pas vu cette incarnation du Wolverine de Hugh Jackman auparavant, ce Deadpool est le même personnage que celui qu’on a pu voir dans les films précédents.

Cela signifie que les évènements survenus dans les précédents films Deadpool pourraient bien avoir un impact sur le personnage dans ce nouvel opus. Connaître et comprendre son parcours jusqu’à présent devrait probablement faciliter le suivi de ce Deadpool 3. Cela pourrait également être utile de se familiariser avec la chronologie des films X-Men.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Où se situe Deadpool & Wolverine dans la chronologie du MCU ?

Voici une question un peu plus délicate, à laquelle nous ne pouvons pas vraiment apporter de réponse concrète. En effet, puisque Deadpool & Wolverine semble s’amuser avec le concept de multivers (voire même avec des sauts dans le temps), il est difficile de déterminer quelle sera la place exacte du film dans la chronologie du MCU.

Deadpool & Wolverine verra les deux personnages titulaires sautant non seulement dans le MCU mais aussi dans l’univers X-Men préexistant de la Fox.

Le scénario du film fera bien sûr suite aux événements des deux précédents films Deadpool. Dans le MCU au sens plus large, nous savons que ses événements se produiront après le final de la saison 2 de Loki. Cependant, avec le TVA existant dans une dimension en dehors de l’espace et du temps, qui sait quand cela se passe réellement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et pour continuer dans la même thématique, découvrez quelle est cette autre star des premiers films X-Men qui pourrait faire son grand retour aux côtés de Jackman, ou encore notre explication sur les origines de Dogpool dans les comics.