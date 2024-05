Les Quatre Fantastiques : date de sortie, casting, intrigue…

La célèbre équipe de super-héros s’apprête à faire ses débuts dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Voici tout ce que l’on sait sur le prochain film Les Quatre Fantastiques, allant de sa date de sortie aux dernières nouvelles du casting, et plus encore.

Une annonce majeure lors du Comic-Con 2019 fut celle concernant l’arrivée de l’équipe des fameux Quatre Fantastiques au sein du MCU, suscitant l’enthousiasme des fans de Marvel partout dans le monde.

Autrefois, les droits des Quatre Fantastiques appartenaient à 20th Century Fox. Cependant, la fusion entre Disney et Fox a permis à Marvel Studios, une filiale de Disney, d’acquérir les droits pour intégrer ces personnages dans son univers cinématographique.

Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur l’introduction des Quatre Fantastiques dans la Phase 6 du MCU.

La sortie du film Les Quatre Fantastiques est prévue normalement pour le 23 juillet 2025.

Lors du Comic-Con de San Diego en 2022, Kevin Feige avait initialement annoncé que Les Quatre Fantastiques lanceraient la Phase Six du MCU en novembre 2024. Cependant, avec de nombreux bouleversements dans la sortie d’autres films comme Blade, Deadpool 3, et Avengers: Secret Wars, qui sait ce qui pourrait arriver.

Selon The Wrap, le film devrait commencer le tournage début 2024. Le réalisateur Matt Shakman a également déclaré à Collider : « Oui, nous allons définitivement passer devant les caméras l’année prochaine [en attente de la fin de la grève des acteurs SAG-AFTRA]. Probablement au printemps. [Le tournage aura lieu] à Londres. Pinewood. »

Réalisateur et équipe des Quatre Fantastiques du MCU

Matt Shakman réalisera Les Quatre Fantastiques. Il est surtout connu pour avoir réalisé WandaVision, la première série du MCU à avoir été lancée sur Disney+.

Au départ, c’était Jon Watts, le réalisateur de la récente trilogie Spider-Man avec Tom Holland, qui devait réaliser le film Les Quatre Fantastiques. Mais en avril 2022, Watts s’est retiré du projet, souhaitant faire une pause avec les films de super-héros.

Et quelques mois plus tard, The Direct avait rapporté cette rumeur selon laquelle c’est le réalisateur Matt Shakman qui allait reprendre les rênes du projet. Une rumeur qui sera finalement confirmée en septembre 2022 à l’occasion du D23.

Selon The Hollywood Reporter, Josh Friedman, scénariste d’Avatar 2 et Snowpiercer, a été recruté pour aider à écrire le scénario. Friedman remplace Jeff Kaplan et Ian Springer en tant que scénaristes et cela pourrait indiquer que Marvel souhaite adopter un ton plus sérieux avec Les Quatre Fantastiques.

Il a également été rapporté qu’Eric Pearson a été engagé pour peaufiner le scénario. Pearson, qui a travaillé sur les scénarios de Thor : Ragnarok et Black Widow, est surtout connu pour « mener les projets à leur terme », selon The Hollywood Reporter.

Casting des Quatre Fantastiques du MCU

Le casting complet des Quatre Fantastiques a été officiellement annoncé, avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach et Joseph Quinn.

Deadline a rapporté que Pedro Pascal avait reçu l’offre pour le rôle fin 2023, mais il n’avait pas encore conclu d’accord. Cependant, une récente liste de SAG-AFTRA indiquait que la star de The Last of Us « allait bientôt commencer la production sur Les Quatre Fantastiques de Marvel Studios. »

Marvel a confirmé le casting officiel le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2024.

Le 3 avril 2024, Deadline a fait une autre annonce concernant le casting, confirmant que Julia Garner, que l’on a pu voir dans la série Ozark, jouerait le rôle du Surfer d’argent.

Une autre annonce de Deadline du 2 mai 2024 a confirmé que l’acteur de Black Bird et Cobra Kai, Paul Walter Hauser, rejoindrait le casting dans un rôle encore inconnu.

La liste complète des acteurs pour Les Quatre Fantastiques comprend :

Vanessa Kirby dans le rôle de Jane Storm (ou Sue Storm en VO)/La Femme Invisible

Pedro Pascal dans le rôle de Red Richards/M. Fantastic

Joseph Quinn dans le rôle de Johnny Storm/La Torche Humaine

Ebon Moss-Bachrach dans le rôle de Ben Grimm/La Chose

Julia Garner dans le rôle de Shalla-Bal/Surfer d’argent

Paul Walter Hauser dans un rôle non divulgué

Bien que John Krasinski ait interprété Red Richards de la Terre-838 dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il avait été sous-entendu dès le début du développement des Quatre Fantastiques que Krasinski ne reprendrait pas son rôle.

Dans une interview avec The Wrap en décembre 2023, Krasinski a officiellement fermé la porte à cette possibilité, disant : « être transformé en spaghetti n’était pas mon objectif final dans la vie en ce qui concerne l’univers Marvel, mais vous savez quoi, c’était amusant malgré tout. »

Concernant Jane Storm, alias la Femme Invisible, l’actrice Vanessa Kirby (Fast and Furious: Hobbes and Shaw) était depuis longtemps pressentie pour jouer le personnage. Kirby a finalement répondu aux rumeurs, déclarant de manière énigmatique que ce serait un « honneur » de rejoindre le casting.

Les actrices Amanda Seyfried (The Dropout), Natalia Dyer (Stranger Things), Melissa Benoist (Supergirl), Bryce Dallas Howard (Jurassic World), Emily Blunt (Sans un bruit), Kristen Bell (The Good Place) et Mila Kunis (Family Guy) ont également été évoquées comme étant des choix possibles pour Jane Storm.

L’insider DanielRPK avait suggéré à un moment donné que Margot Robbie (Suicide Squad) avait reçu l’offre pour le rôle de la Femme Invisible. Il n’est pas clair si Robbie a décliné ou si l’information était incorrecte.

Chris Evans, qui a joué le Captain America de la Terre-616 dans le MCU, a déclaré qu’il serait ouvert à reprendre le rôle de Johnny Storm qu’il a joué en 2005.

En outre, Joe Keery (Stranger Thing), Logan Lerman (Le Monde de Charlie) et Chase Stokes (Outer Banks) ont été suggérés comme options pour le rôle. L’initié DanielRPK a également révélé que l’acteur irlandais Paul Mescal avait reçu l’offre pour le rôle de Johnny Storm.

Il y avait pas mal de rumeurs concernant le rôle de Ben Grimm, avec Seth Rogen (En cloque, mode d’emploi) longtemps considéré comme le favori pour le rôle. Daveed Diggs de la comédie musicale Hamilton aurait lui aussi reçu l’offre pour le rôle.

Quelle pourrait être l’intrigue des Quatre Fantastiques du MCU ?

Il y a eu peu de fuites concernant l’intrigue du film Les Quatre Fantastiques, mais étant donné que Marvel s’est éloigné de l’histoire désormais bien connue concernant leurs origines (comme ils l’ont fait avec Spider-Man), il est fort probable que le film du MCU ne revienne pas de manière détaillée sur leur transformation et leurs pouvoirs.

Le réalisateur d’Ant-Man, Peyton Reed, avait précédemment révélé qu’il avait proposé à Marvel Studios un film Les Quatre Fantastiques qui se serait déroulé dans les années 1960, l’époque à laquelle les héros ont été introduits pour la première fois dans les comics.

Shakman a dit à Collider : « J’aimerais pouvoir être spécifique. J’aimerais pouvoir en dire plus. Mais nous faisons les choses très différemment du point de vue de l’histoire, de l’approche de la réalisation, ce qui convient vraiment au matériel. J’aimerais pouvoir en dire plus. J’aimerais bien, mais je ne peux pas. Mais je pense que ça va être différent de tout ce que vous avez vu auparavant, et certainement différent de tout ce que vous avez vu chez Marvel auparavant. »

Avec des rumeurs selon lesquelles des ennemis emblématiques des Quatre Fantastiques tels que Namor, Docteur Fatalis, et Galactus sont sur le point d’être introduits dans le MCU, les possibilités semblent être infinies concernant leur potentiel ennemi.

Y a-t-il une bande-annonce pour Les Quatre Fantastiques du MCU ?

Non, il n’y a pas encore de bande-annonce pour le film Les Quatre Fantastiques, mais nous mettrons à jour cet espace dès qu’elle sera partagée.

Voilà tout ce que nous savons sur le film Les Quatre Fantastiques du MCU. En attendant, vous pouvez en apprendre davantage sur les prochains projets de Marvel Studios, comme par exemple le film Deadpool & Wolverine.