Qui est Lady Deadpool ? Ses origines et pouvoirs expliqués

Avec la toute première apparition de Lady Deadpool en live-action dans Deadpool & Wolverine, il est grand temps de s’intéresser plus en détails à ce personnage de l’univers Marvel.

Que vous découvriez le personnage avec Deadpool & Wolverine ou que vous ayez grandi avec les comics Deadpool, un petit rappel de l’histoire de Lady Deadpool sera certainement le bienvenu.

Tout comme Gwenpool, Lady Deadpool n’est pas simplement une “version féminine de Wade Wilson” (même si son nom pourrait le laisser penser). Son histoire est bien plus fournie que ce que la plupart des gens pourraient le croire.

Et alors que les spéculations vont bon train concernant l’identité de son interprète à l’approche de la sortie du troisième volet de la saga Deadpool, nous avons décidé de nous concentrer sur les éléments que nous savons déjà à son sujet. Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur Lady Deadpool.

Sommaire

Présentation de Lady Deadpool

Lady Deadpool (de son vrai nom Wanda Wilson) est une variante féminine de Deadpool venant de la Terre-3010, l’une des nombreuses réalités alternatives de l’univers Marvel. Elle possède des pouvoirs de régénération et est un personnage excentrique et irrévérencieux, comme Wade Wilson.

Marvel Comics

Alors que Gwenpool est bien plus unique en son genre, Lady Deadpool est intentionnellement similaire à Wade, étant donné qu’elle est une variante avec les mêmes penchants que sa version masculine, à savoir un goût prononcé pour l’humour taquin, la violence excessive, et qui aime briser le quatrième mur.

Son histoire et ses aventures divergent de celles du Deadpool d’origine, mais les deux personnages suivent des parcours parallèles à bien des égards.

Sa première apparition dans les comics

Lady Deadpool a été créée par Victor Gischler et Rob Liefeld, apparaissant pour la première fois dans le comics Deadpool: Merc with a Mouth #7 en 2010.

Marvel Comics

C’est dans Merc with a Mouth qu’elle va rejoindre le fameux Deadpool Corps, une équipe de variants provenant de différents univers. Cela explique clairement pourquoi elle fait une apparition dans Deadpool & Wolverine.

Ses origines dans les comics

Wanda Wilson était une combattante de la résistance sur sa Terre, luttant contre un régime totalitaire aux États-Unis.

Elle attira rapidement l’attention d’autres Deadpools, ce qui mena à son recrutement dans le Corps.

Selon elle, le conflit commença lorsque les fascistes du gouvernement fédéral imposèrent leur volonté au peuple. Le Congrès était divisé, les généraux prirent parti, et les États déclarèrent leur indépendance. Un crossover entre Deadpool et la guerre de Sécession… qui aurait pu penser à cela ?

Les pouvoirs de Wanda Wilson

Lady Deadpool partage les mêmes pouvoirs que Deadpool, en particulier son incroyable capacité de régénération.

Marvel Comics

Les capacités de Lady Deadpool :

Facteur de guérison

Force et agilité améliorées

Tireuse d’élite et épéiste experte

Immunité télépathique

Conscience du quatrième mur

Ses deux caractéristiques majeures sont son facteur de guérison, qui l’aligne avec Logan et Wade, et sa méta-conscience unique. Comme Deadpool et Gwenpool, elle sait qu’elle est dans une bande dessinée/à l’écran.

Lady Deadpool dans le film Deadpool & Wolverine

Lady Deadpool va faire ses débuts en live-action dans Deadpool & Wolverine, probablement comme une alliée de Wade. Mais pour le moment, nous ne savons pas encore qui va l’interpréter.

C’est un film sur le multivers, un concept très présent depuis les deux dernières Phases du MCU, justifiant ainsi sa présence dans l’aventure de Wade et Logan, tout comme Dogpool.

Nous pensions que cela pourrait être Ryan Reynolds en perruque blonde, mais il a affirmé que ce n’était pas son visage qui se cachait sous ce masque.

Les autres suspects incluent Taylor Swift (bien qu’elle ferait une meilleure Dazzler et cette rumeur a été démentie) et Blake Lively.

Pour en apprendre plus sur Lady Deadpool

Pour faire connaissance avec Wanda Wilson, nous vous recommandons de lire Deadpool: Merc with a Mouth #7 pour découvrir ses débuts dans les comics, avant de passer à des histoires comme Deadpool Kills Deadpool.

Elle a fait moins de 30 apparitions au total.

Les comics de Lady Deadpool dans l’ordre chronologique :

Deadpool: Merc with a Mouth (2009) #7

Prelude to Deadpool Corps (2010) #1

Prelude to Deadpool Corps (2010) #4

Prelude to Deadpool Corps (2010) #5

Deadpool Corps (2010) #1

Deadpool Corps (2010) #2

Deadpool Corps (2010) #3

Deadpool Corps (2010) #4

Deadpool Corps (2010) #5

Deadpool Corps (2010) #6

Deadpool Corps (2010) #7

Deadpool Corps (2010) #8

Deadpool Corps (2010) #9

Deadpool Corps (2010) #10

Deadpool Corps (2010) #11

Deadpool Corps (2010) #12

Lady Deadpool (2010) #1

Deadpool Family (2011) #1

Deadpool (2010) #1000

Deadpool Kills Deadpool (2013) #1

Deadpool Kills Deadpool (2013) #2

Deadpool Kills Deadpool (2013) #3

Deadpool: Badder Blood (2023) #3

Et pour en apprendre davantage sur les prochains films Marvel, consultez nos guides sur Thunderbolts*, Blade ou encore Les Quatre Fantastiques.