Qui est Dogpool ? Tout savoir sur le personnage de Deadpool & Wolverine

Le meilleur ami de Deadpool, Dogpool, se prépare à faire ses débuts dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) grâce au prochain film Deadpool & Wolverine. Voici comment tout a commencé dans les comics Marvel.

Deadpool & Wolverine suit la tendance des variants, et le fait est que les variants de Deadpool existent depuis des années dans les comics. Il y a eu des dizaines de variants notables du mutant, comme Gwenpool (une Gwen Stacy qui devient Deadpool), Lady Deadpool (exactement ce que cela semble être), et Têtepool (ou Headpool en VO, la tête décapitée d’un Deadpool zombie). Mais le plus adorable de tout ces variants, c’est probablement Dogpool.

Explication des origines de Dogpool dans les comics

C’est en mars 2010, dans le comics Prelude to Deadpool Corps #3, que Dogpool a fait sa toute première apparition dans l’univers Marvel. Cette mini-série de comics suit une multitude de variants de Deadpool, recrutés dans le but de former une super-équipe évoluant à travers le multivers.

Sur la Terre-103173, un chien nommé Wilson a fait l’objet d’expériences dans le cadre du projet Mascara-X. Le processus échoue, mais Wilson, maintenant affublé d’un pelage disparate et d’une queue qui semble en perpétuelle décomposition, ne parvient ni à trouver sa place ni à mettre fin à ses jours.

Marvel Comics

Il rejoint finalement un cirque où il est accepté en tant que chien cascadeur, baptisé Deadpool. Cependant, Mascara-X découvre qu’il a survécu et envoie une nouvelle création, un Wolverine qui est un glouton génétiquement modifié, pour l’arrêter.

Le premier manque de détruire le cirque, mais Dogpool réussit à tromper le Wolverine pour qu’il tombe dans une cuve d’acide. Avant que Mascara-X ne puisse riposter, Dogpool est sauvé par le Deadpool de la Terre-616, qui le sort de cet univers pour l’emmener avec lui et lui permettre ainsi de rejoindre le Deadpool Corps.

Qui est Dogpool dans Deadpool & Wolverine ?

Dogpool est l’un des nombreux variants de Deadpool apparaissant dans Deadpool & Wolverine. Les premières fuites indiquent qu’il sera accompagné de Têtepool, Kidpool et Babypool. Dogpool sera interprété par Peggy, un carlin chinois à crête de l’East Yorkshire qui a été précédemment nommé comme étant le chien le plus laid de Grande-Bretagne.

Marvel Studios

Dogpool a été vu dans les premières photos promotionnelles de Deadpool & Wolverine partagées par Ryan Reynolds. Une photo le montre avec Reynolds maquillé en Wade Wilson. Une autre plus récente le représente gambadant à travers un champ.

Dans Deadpool & Wolverine, le “Merc with a mouth” traverse plusieurs réalités pour sauver le monde de l’implosion, ce qui le confronte à des variants de Deadpool, Cassandra Nova et, bien sûr, le Wolverine de Hugh Jackman.

