Les Avengers existent-ils dans l’univers de Deadpool ?

Avec Deadpool & Wolverine, le fameux “Mercenaire à la Grand Bouche” a enfin fait son entrée dans le MCU. Mais certains se demandent peut-être comment il connaît les Avengers, et si la célèbre équipe de super-héros existe ou non dans son univers.

Deadpool et Wolverine font partie d’un groupe exclusif : des personnages hérités du rachat de 20th Century Fox par Disney, qui ont été intégrés dans les films du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Cependant, cela ne signifie pas que nous devons supposer qu’ils ont toujours été présents. La chronologie des X-Men est toujours distincte de celle du MCU, de la même manière que les films Spider-Man de Tobey Maguire se déroulent dans une autre continuité.

Cependant, le cas de Deadpool est un peu différent. Il peut faire référence à Spidey, Batman et à des personnes et événements réels sans conséquences ni signification. Cela peut être un peu déroutant, surtout si vous essayez de comprendre à quel univers il appartient réellement.

Deadpool existe dans le MCU, mais les Avengers ne font pas partie de son monde, car ils sont dans des réalités alternatives dans le multivers.

Dans la séquence d’ouverture de Deadpool (qui se déroule six ans avant les événements principaux du film), il est interviewé par Happy Hogan au QG des Avengers (Tony Stark est toujours en vie, mais il ne participe pas aux réunions “de débutant”).

Wade Wilson se livre à ses habituelles jacasseries, mais il avoue qu’il veut utiliser ses pouvoirs pour faire le bien. “Ce qu’ils font est important”, dit-il, mais Happy lui dit qu’il n’est pas du genre à sauver le monde et qu’il devrait “trouver sa place”.

Voici un détail important : les Avengers vivent sur la Terre-616, mais Deadpool vient de la Terre-10005, également connue sous le nom d’univers Fox. Wade a pu y voyager en utilisant l’appareil de Cable de Deadpool 2, donc il n’y a pas de version des Avengers dans son monde.

Il existe différentes versions des Avengers à travers le multivers, mais pas dans l’univers de Deadpool. Par exemple, le nouveau Wolverine dit : “F**k les Avengers”, mais c’est tout ce que nous savons.

Deadpool rejoindra-t-il les Avengers ?

À proprement parler, nous ne savons pas si Deadpool rejoindra les Avengers – mais pourquoi Marvel Studios refuserait une telle collaboration ?

Le box-office parle de lui-même. Deadpool & Wolverine est en passe de rapporter 360 millions de dollars lors de son premier week-end – ce qui serait la plus grande ouverture de tous les temps pour un film R-rated et le meilleur week-end d’ouverture de 2024.

Cela permettrait ainsi de redonner espoir à Marvel Studios suite aux derniers échecs notables de la franchise, avec par exemple les films Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et The Marvels, ou encore la série Secret Invasion.

Dans une interview avec Variety, Ryan Reynolds et Hugh Jackman ont été interrogés sur leur éventuelle apparition dans de futurs projets Avengers. “Je ne sais pas. Oui, nous verrons”, a déclaré Reynolds.

S’adressant à Collider, Kevin Feige a expliqué que Marvel adoptait une approche “passons d’abord cette étape” pour Deadpool et Wolverine en tant que personnages dans le MCU à l’avenir.

“Il y a certainement eu beaucoup de discussions sur le thème ‘C’était amusant. Que devrions-nous faire ensuite?'”, a-t-il ajouté avec enthousiasme.

