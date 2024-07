Qui fait partie du Deadpool Corps ? Présentation de l’équipe déjantée des comics

Ils sont la plus grande inconnue de Deadpool & Wolverine et pourtant, nous sommes obsédés par eux. Qu’est-ce que le Deadpool Corps et que savons-nous de cette équipe jusqu’à présent ?

Le rêve de tout fan de Marvel est de voir leurs personnages préférés des comics prendre vie sur grand écran… et c’est exactement ce qui se va passer avec le Deadpool Corps dans Deadpool & Wolverine.

Alors que certains membres sont déjà connus, d’autres sont restés dans l’ombre, du moins jusqu’à maintenant, car les multiples caméos du prochain film Deadpool vont enfin leur donner la possibilité de crever l’écran pour la première fois.

Alors, que nous disent les comics sur le Deadpool Corps, et comment cette équipe aussi étrange que dysfonctionnelle va-t-elle s’intégrer dans le vaste univers qu’est le Marvel Cinematic Universe (MCU) ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur le Deadpool Corps et sur tous les variants du fameux “Merc with a mouth” qui le compose.

Sommaire

Membres et morts du Deadpool Corps

Le Deadpool Corps d’origine est composé de 5 variants, avec bien évidemment le Deadpool de la Terre-616, mais aussi Lady Deadpool de la Terre-3010, Dogpool de la Terre-103173, Kidpool de la Terre-10330 et enfin Têtepool (ou Headpool en VO) de la Terre-2149.

Marvel Comics

Mais l’équipe a accueilli de nombreux autres personnages au fil des ans. Plus d’une quinzaine de variants provenant d’autant de réalités alternatives de la Terre se sont ainsi ajoutés à la liste. Et selon les comics, presque tous les membres du Deadpool Corps sont morts.

Les membres connus incluent donc :

Deadpool (Terre-616)

Lady Deadpool (Terre-3010) (décédée)

Kidpool (Terre-10330) (décédé)

Dogpool (Terre-103173) (décédé)

Deadpool Pulp (Terre-10310) (décédé)

Têtepool (Terre-2149) (décédé)

Pandapool (Terre-TRN-132) (décédé)

Golden Age Deadpool (Terre-TRN245) (décédé)

Mimepool (Terre-20110)

Motorpool (Terre-TRN313) (décédé)

Beard of Beespool (décédé)

Squirrelpool (Terre-TRN351) (décédé)

Grootpool (Terre-TRN352) (décédé)

Knightpool (Terre-TRN353) (décédé)

Hawkeyepool (Terre-TRN354) (décédé)

Chibipool (Terre-TRN256) (décédé)

Watari (Ronin-pool)

Evil Deadpool (anciennement traître)

Il est largement admis que Deadpool et Lady Deadpool sont les leaders de facto du groupe, bien que cela ne soit jamais explicitement confirmé. L’équipe est actuellement considérée comme dissoute.

Pour compliquer les choses, il existe également une version alternative des Corps connue sous le nom de Deadpool Corps (Terre-20110). Dans cette version, Deadpool 616 est toujours le leader, mais il est appelé Mimepool. Il porte également une variante de la tenue de l’original.

Cependant, ces gars-là ont un passé plus sombre que le Deadpool Corps d’origine. Mimepool a accidentellement tué les Avengers et a été remplacé par leur version de Lady Deadpool en tant que leader. Le Deadpool Corps l’a tué en l’attachant à une fusée et en le lançant hors de la planète… s’il est réellement mort.

Les membres de 20110 incluent les cinq variants d’origines du Deadpool Corps. On pourrait également citer le Evil Deadpool Corps qui, comme son nom l’indique, est une version maléfique de l’équipe ayant été convaincue par Dreadpool (Terre-12101) de le rejoindre pour éliminer tous les Deadpool du multivers.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas quelle version du Deadpool Corps apparaîtra dans Deadpool & Wolverine.

Apparitions dans l’univers Marvel

Le Deadpool Corps est apparu à plusieurs reprises dans différents comics Marvel, avec le groupe devenant de plus en plus dissous à chaque mention.

La première apparition officielle du groupe a eu lieu dans la série de comics Prelude to Deadpool Corps. Ici, tout est exactement comme décrit.

Leur apparition suivante était dans les comics Deadpool Corps, puis dans Deadpool Kills Deadpool. Dans le 3e numéro de cette série de comics, le Deadpool Corps est considéré comme semi-dissous après que Deadpool 616 et Pandapool sont considérés comme les derniers membres survivants.

Et lorsque l’équipe réapparaît dans le numéro suivant, à savoir Deadpool Kills Deadpool Vol. 1 #4, ils sont complètement dissous. Pandapool meurt, laissant 616 comme le dernier homme debout.

Rôle dans Deadpool & Wolverine

Le Deadpool Corps a été officiellement confirmé dans la bande-annonce finale de Deadpool & Wolverine. Cela dit, seule l’apparition de Lady Deadpool était considérée comme certaine.

Marvel Studios

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, de nombreux variants Deadpool devraient entrer en jeu dans le prochain film Marvel, à commencer par Lady Deadpool, bien qu’on ne sache pas encore qui va incarner le personnage.

Cela dit, les ombres que l’on peut voir en arrière-plan sur l’image nous donnent des indices sur ceux que nous sommes susceptibles de voir. Aux côtés de nos deux leaders, Têtepool, Kidpool, Babypool et Cowboy Deadpool (qui serait joué par Matthew McConaughey selon les rumeurs) peuvent tous être plus ou moins aperçus derrière elle.

Ces variants ont également été repérés dans l’affiche promotionnelle publiée avant la sortie de la bande-annonce finale.

Dogpool sera également présent, car Peggy – également connue sous le nom de “chien le plus laid de Grande-Bretagne” – a été aperçue lors de divers événements de presse et de sneak peek.

Ce qui n’est toujours pas clair, c’est comment le Deadpool Corps sera présenté. Nous savons que le duo éponyme dans Deadpool & Wolverine cherchera de l’aide pour vaincre la grande méchante Cassandra Nova, mais ont-ils une chance ?

Explication du serment du Deadpool Corps

Le Deadpool Corps a son propre serment pour rejoindre le rang sacré des masques rouges, et il est incroyablement facile à retenir.

Le serment dit : « À travers la lumière la plus sombre ou la lumière la plus claire, tu n’as pas besoin de bijoux pour te joindre à la bataille. Nous sommes des mercenaires à grande bouche et bien plus encore, Yippee-ki-yay, nous sommes le Deadpool Corps ! »

Cela est venu après que le Contemplateur a sorti Deadpool 616 de son univers pour former une équipe – et en acceptant, a réuni le Deadpool Corps que nous connaissons et aimons maintenant.

Deadpool a-t-il rejoint d’autres équipes ?

Techniquement, on pourrait dire que Deadpool & Wolverine est une équipe en soi. Mais dans les comics, Deadpool a rejoint plus de 10 équipes, dont beaucoup n’ont pas encore été vues à l’écran.

Marvel Studios

Ces équipes incluent notamment Les Quatre Terrifics du Sorcier, le Six-Pack, les Défenseurs secrets, l’Arme-X, X-Force, les Thunderbolts de Red Hulk, Mercs For Money, Deadpool Inc., plusieurs équipes des Avengers, et bien sûr, du Deadpool Corps.

Parmi ceux-ci, il y en a quatre que les fans devraient probablement surveiller après Deadpool & Wolverine. Nous savons combien les films du MCU aiment les crossovers, et le troisième film Deadpool devrait modifier la chronologie des X-Men pour de bon.

Maintenant que Deadpool a officiellement fait équipe avec Wolverine, nous pourrions voir une expansion de leur partenariat dans l’Uncanny X-Force. En plus de cela, Reynolds a teasé l’utilisation du fameux double anneau mystique utilisé entre autres par le Sorcier Suprême en guise d’explication pour la façon dont le duo saute à travers les portails pendant le film.

Comme nous le savons bien, le double anneau appartient généralement à Doctor Strange, et a été fréquemment vu chez les Avengers. Avec deux grands films au programme, il y a une chance que nous voyions le héros masqué en rouge dans Secret Wars ou Avengers 5, voire même les deux.

En plus de cela, nous ne pouvons pas exclure non plus les Thunderbolts de Red Hulk. Si vous avez regardé la bande-annonce de Captain America 4 du début à la fin, vous aurez remarqué le Red Hulk de Harrison Ford qui a été teasé à la toute fin. Cela pourrait ainsi être un présage concernant la suite.

Le Deadpool Corps est-il le même que le Captain Britain Corps ?

Le Deadpool Corps et le Captain Britain Corps sont deux équipes entièrement distinctes. Deadpool n’a également aucune implication avec ces derniers.

Le principe du Captain Britain Corps est cependant assez similaire, rassemblant de nombreux variants du super-héros pour former une équipe de lutte contre le crime imbattable.

La version originale de ce Corps est devenue obsolète après avoir enquêté sur l’effondrement du multivers, bien qu’une nouvelle version ait été mise en place par Betsy Braddock.

Deadpool & Wolverine sort en salle le 24 juillet 2024. Et pour en apprendre davantage sur le film, découvrez s’il y a une scène post-générique à la fin, ou encore comment voir Deadpool & Wolverine ainsi que les deux précédents volets de la saga.

