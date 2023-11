Deadpool 3 : date, intrigue, casting, tout ce qu’il faut savoir

Les chimichangas sont sur le feu ! L’anti-héros reprend du service dans un Deadpool 3 : on vous dit tout ce qu’on sait, de sa date de sortie à son casting, en passant par l’intrigue et les images déjà publiées.

Le mercenaire préféré des fans Marvel va finalement apporter sa touche irrévérencieuse et ultraviolente au Marvel Cinematic Universe, quitte à briser le quatrième mur des justiciers en collants. En effet, des années après l’acquisition de la 20th Century Fox par Disney, et avec elle son éventail de héros (ainsi que son répertoire de vilains), nous verrons bientôt Deadpool se mêler au MCU.

Alors que le film est toujours en préparation malgré les grèves d’Hollywood qui lui ont mis des bâtons dans les roues, on vous dit tout ce qu’on sait à ce jour sur Deadpool 3 : date de sortie, bande-annonce, intrigue, casting, et bien plus encore.

Sommaire

Deadpool 3 sortira le 24 juillet 2024 dans les salles françaises. Bien que la production ait été arrêtée en raison des grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA, le tournage a (presque) repris. Selon un rapport antérieur de Deadline, le film avait déplacé sa date de sortie à cause des grèves de 2023.

“Le tournage de Deadpool 3 reprend cette semaine.”

La date de sortie du film était initialement prévue pour le 6 septembre, puis le 8 novembre, mais Marvel s’est récemment amusé a rebattre les cartes de tous ses films. Résultat : Deadpool 3 sera probablement l’un des premiers films de la Phase Six du MCU.

Dans une interview pour TheWrap, le réalisateur Shawn Levy avait expliqué : “Nous avons tourné la moitié du film. J’ai monté la moitié du film. Nous sommes impatients de retourner au travail et de sortir ce film l’année prochaine.“

Nous mettrons à jour cet espace une fois que nous aurons plus d’informations.

Y a-t-il une bande-annonce de Deadpool 3 ?

Ryan Reynolds avait révélé une date de sortie (qui a depuis été modifiée) dans une vidéo partagée sur Twitter, confirmant au passage le retour de Hugh Jackman dans son rôle emblématique de Wolverine :

“Difficile de garder ma bouche cousue sur ce sujet.“

Cependant, il n’y a pas encore de bande-annonce officielle ou d’autres images teaser à ce jour. Tout ce que nous avons, c’est un aperçu de Reynolds et Jackman en costumes. Des tenues qui reprennent d’ailleurs des styles plus “old school” des X-Men :

Casting de Deadpool 3 : Qui verra-t-on ?

Bien évidemment, que serait un film Deadpool sans l’anti-héros éponyme lui-même ? En plus de reprendre son rôle de mercenaire bavard pour ce troisième volet Ryan Reynolds a pris la plume pour bosser aussi sur le scénario.

En plus de Reynolds, le retour de Morena Baccarin dans le rôle de Vanessa, la femme de Wade Wilson que l’on voyait dans les deux premiers films, a bien été confirmé. Mais elle n’est pas le seul personnage à revenir des premiers longs-métrages, puisque Karan Soni et Leslie Uggams seront de retour en tant que Dopinder et Blind Al.

Stefan Kapicic reviendra également dans son rôle de Colossus, tout comme Brianna Hildebrand en tant que Negasonic Teenage Warhead et Shioli Kutsuna en tant que Yukio, selon Deadline.

Le média a également confirmé qu’un autre personnage préféré des fans reviendra après Deadpool 2. Rob Delaney est censé revenir dans le rôle de Peter, membre de la X-Force.

Mais la grande nouvelle, c’est surtout la présence de Hugh Jackman au casting, alors qu’il revient officiellement dans le rôle de Wolverine. Lorsque le film sortira en salles, cela fera plus de sept ans depuis Logan, que beaucoup estimaient être sa dernière apparition.

Étonnamment, Zazie Beetz ne reviendra pas dans son rôle de Domino, malgré les déclarations de l’actrice affirmant qu’elle était prête à s’y remettre. Plus tôt cette année-là, elle avait en effet dit à ScreenRant : “Je croise les doigts, en espérant que Domino fera partie de tout ça mais si ce n’est pas le cas, c’est aussi très bien. Mais c’est juste une si bonne équipe, une si belle équipe. J’adore Deadpool. J’adore tellement Domino. Peut-être que je pourrais faire aussi les origines de Domino ou quelque chose comme ça.“

“Zazie Beetz dit qu’elle n’apparaît pas dans Deadpool 3“

D’autres personnages susceptibles de revenir sont Cable (Josh Brolin), ainsi que tous les membres survivants de la X-Force. Cependant, le film pourrait introduire de nouveaux personnages – notamment certains des X-Men – maintenant que les univers ont la possibilité d’être correctement connectés.

De plus, l’initié de chez Marvel Daniel Richtman aurait rapporté que Mobius (Owen Wilson) aurait un “grand rôle” dans Deadpool 3, ce qui serait logique puisque ce film concerne probablement les voyages à travers le multivers.

Une addition notable à l’ensemble est Emma Corrin de The Crown, qui vient d’être choisie, à priori comme Cassandra Nova, l’un des méchants du film. Cependant, rien n’a encore été confirmé quant à son rôle.

Le 28 mars, The Hollywood Reporter a rapporté que l’acteur de Succession, Matthew Macfadyen, a également rejoint le casting de Deadpool 3. On ne sait pas encore quel rôle il pourrait jouer.

Un rôle qui est certain est celui d’Elektra, qui sera à nouveau jouée par Jennifer Garner.

En ce qui concerne les performances évoquées, Ben Affleck pourrait apparemment reprendre son rôle passé de Matt Murdock, alias Daredevil. Il y a également eu des rapports selon lesquels Channing Tatum pourrait faire une apparition en tant que membre des X-Men, Gambit, d’après une source interne.

“Channing Tatum aurait joué un caméo en tant que Gambit pour le prochain film Deadpool 3“

Plus récemment, des rumeurs sur Daniel Radcliffe jouant un “rôle secret inconnu” ont également circulé sans être confirmée par les studios.

Intrigue de Deadpool 3 : De quoi parlera le film ?

Selon Reynolds dans des propos rapportés par Variety, la suite pourrait voir le personnage et l’intrigue offrir une histoire inédite. L’acteur et scénariste a en effet laissé entendre que le troisième opus “cherche à aller dans une direction complètement différente“.

Au vu des caméos de personnages des X-Men, et des scènes sur le plateau (voir ci-dessous), il est probable que Deadpool se concentrera sur l’arrivée des personnages de la 20th Century Fox dans le MCU, et ce, d’une manière un peu méta. Et on peut évidemment s’attendre à de la bagarre entre Deadpool et Wolverine.

Et malgré le fait que Deadpool soit désormais sous l’égide de Disney, il a été affirmé à plusieurs reprises par diverses personnes chez Marvel que Deadpool 3 conservera sa classification R, et donc la vulgarité et le sang qui lui sont associés.

De son côté, le réalisateur Shawn Levy a affirmé au micro de Deadline : “Notre film est cru, audacieux, très certainement classé R. Nous avons fait de gros efforts pour ne pas le tourner sur des plateaux de tournage avec des environnements numériques. Internet l’a prouvé en révélant des images de notre tournage. Mais non, nous voulions quelque chose qui soit fondé et authentique.“

De nombreux fans pensent que le film sera une adaptation libre de l’histoire Deadpool Kills the Marvel Universe, avec le personnage d’Owen Wilson, Mobius, ainsi que le TVA (de la série Loki) poursuivant l’anti-héros à travers différentes chronologies alors qu’il provoque désordre et chaos.