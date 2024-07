Deadpool & Wolverine a failli introduire cet antagoniste culte de l’univers Marvel

Deadpool & Wolverine arrivera très bientôt dans nos salles de cinéma, introduisant alors la redoutable Cassandra Nova. Mais un autre super-vilain a bien failli lui prendre sa place à l’origine.

En effet, en préparant le troisième volet de la saga Deadpool, l’acteur Ryan Reynolds et le réalisateur Shawn Levy ont failli opter pour l’un des plus grands méchants de l’univers Marvel, à savoir Méphisto.

Lorsqu’ils réfléchissaient aux potentiels méchants qui pourraient apparaître dans le tant attendu Deadpool & Wolverine, le duo avait examiné différents candidats pour le film, cherchant alors l’inspiration dans les comics. Et parmi la multitude de personnages qu’ils pouvaient choisir, ils ont finalement jeté leur dévolu sur Cassandra Nova, la sœur jumelle qu’aurait dû avoir le Professeur Charles Xavier, et qui sera incarnée par Emma Corrin. Toutefois, les deux ont admis qu’ils avaient initialement pensé à Méphisto.

C’est dans une récente interview avec Collider qu’ils ont révélé cela, Levy confirmant qu’ils avaient d’abord “flirté” avec l’idée de faire de Méphisto le principal antagoniste du film. Le réalisateur a alors déclaré : « Oh, c’était lui. Oui, nous sommes passés par de nombreuses versions ‘presque’ de cette histoire avant de tomber sur… D’abord, c’était le fameux appel de Hugh, puis l’idée de Cassandra Nova en tant que sœur de Charles. Cela s’est fait très rapidement, parce que le lien entre Cassandra et le Professeur X crée une dynamique intéressante et une fascination de Cassandra à votre égard [désignant Jackman]. »

Marvel Comics

Reynolds a également ajouté que ce sont les comics eux-mêmes qui les ont inspirés à choisir Nova pour le nouveau film Deadpool.

« C’étaient les pages de Cassandra avec ses mains dans le crâne de quelqu’un, et c’était tellement dégoûtant et cool, » a-t-il dit. « Et nous nous sommes dit, c’est notre méchante. »

Bien que Cassandra Nova ait remporté la bataille pour figurer dans le prochain film Marvel, Méphisto aurait été un choix plus que compréhensible. Ayant fait ses débuts en 1968 dans le comics Silver Surfer #3, il existe depuis très longtemps dans l’univers Marvel.

Librement inspiré du Méphistophélès que l’on retrouve dans la légende de Faust, Méphisto est un super-vilain emblématique de la franchise. Cette entité démoniaque est connue pour être un ennemi récurrent de nombreux héros, comme par exemple le Surfer d’argent et le Ghost Rider, mais aussi Spider-Man, Thor et Doctor Strange, pour ne citer qu’eux.

Étant donc un antagoniste culte de l’univers Marvel, de nombreux fans ont espéré pendant des années qu’il apparaîtrait d’une manière ou d’une autre dans les projets du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Et si le méchant n’a pas encore été introduit dans les films de Marvel Studios, les fans ont tout de même pu apercevoir Méphisto dans des films de super-héros. En effet, étant lié au Ghost Rider, c’est tout naturellement qu’il est apparu dans le film éponyme de 2007, étant alors interprété par Peter Fonda. Le démon sera également de retour dans la suite de 2012, Ghost Rider 2 : L’Esprit de vengeance, avec Ciarán Hinds qui prête ses traits au fameux Diable.

Le film Deadpool & Wolverine sortira en salle le 24 juillet 2024. Pour plus d’anecdotes à ce sujet, consultez notre guide sur tous les caméos qui devraient apparaître dans le film Marvel. Vous pouvez également découvrir notre présentation des variants de Deadpool, comme par exemple Lady Deadpool ou encore Dogpool.