The Acolyte compte surpasser le combat le plus iconique de l’histoire de Star Wars

La série Star Wars : The Acolyte n’est pas encore sortie mais elle se montre particulièrement ambitieuse, au point de vouloir faire mieux que l’un des meilleurs combats de la franchise.

Attendue pour le 5 juin, la série The Acolyte sera la prochaine création originale s’inscrivant dans l’univers de Star Wars. Et déjà, elle réunit de nombreux points positifs pour enthousiasmer les fans de la galaxie lointaine : elle se concentrera sur l’ère de la Haute République, et racontera l’histoire d’un désaccord entre un maître Jedi et son padawan.

La bande-annonce est sortie et a suscité un fort engouement pour ce nouveau récit faisant la part belle aux Jedi. Les spectateurs ont ainsi pu découvrir les premiers aperçus d’une intrigue riche en action et en personnages variés prêts à tirer le sabre pour d’intenses combats.

Et même si la Force est l’outil privilégié des Jedi, l’actrice Dafne Keen, interprète de la guerrière Jecki Lon, a confirmé auprès d’Entertainment Weekly que la bagarre pure et dure ne serait pas en reste. Mieux : la série s’est fixé l’objectif de surpasser un combat iconique de Star Wars, celui opposant Dark Maul à Qui Gon Jin et Obiwan Kenobi dans La Menace Fantôme.

“C’était une discussion qui revenait souvent entre nous. On se disait qu’on voulait surpasser la bataille contre Dark Maul – la plus emblématique, je pense, dans l’univers de Star Wars. C’est un affrontement incroyable, on était tous tellement impatients de se mettre aux combats de sabre. Il a fallu beaucoup de compétences et d’habileté pour que ça ressemble aux Star Wars originels et que ce soit impressionnant pour le spectateur.“

La Menace Fantôme a longtemps fait débat dans la sphère des fans (jusqu’à être sauvé par l’arrivée de la nouvelle trilogie qui aura été encore plus clivante), mais le combat de Dark Maul compte en effet parmi les plus mémorables. La bagarre à trois est remplie d’acrobaties de Dark Maul et est rythmée par l’environnement, qui s’amuse à séparer régulièrement Obiwan de son maître Qui Gon pour ajouter un peu plus de tension – et une note tragique. Et évidemment, impossible d’en parler sans évoquer l’iconique bande originale de John Williams, avec le morceau Duel of the Fates.

Vouloir surpasser une telle scène mérite en effet beaucoup de compétences, d’habileté mais aussi d’inventivité. Et pour découvrir si The Acolyte y parvient, il faudra attendre la diffusion de la série en juin 2024.