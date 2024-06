The Acolyte : en quoi est fait le casque du Maître Sith ?

L’épisode 5 a répondu à la grande question de la série The Acolyte en dévoilant l’identité du maître de Mae, mais en a créé une nouvelle : pourquoi son casque est-il aussi résistant, même contre les sabres laser ?

Les premiers épisodes avaient servi à introduire l’univers et ont reçu des critiques mitigées, mais la suite de The Acolyte semble prête à faire monter la tension. L’épisode 5 a clairement lancé les hostilités en faisant le ménage du côté des Jedi, mais a surtout offert la révélation qui animait de nombreux débats, à savoir l’identité du maître de Mae, qui s’est lui-même présenté comme un Sith.

La révélation avait de quoi surprendre, mais a toutefois donné raison à l’une des théories les plus populaires des réseaux sociaux. Pourtant, les spectateurs n’ont pas fini de s’interroger alors qu’il reste encore trois épisodes à la série Star Wars. Et l’une des principales questions qui peuvent frapper la communauté maintenant que le cinquième volet est sorti, porte sur la composition du casque du maître Sith, qui résiste aux laser des sabres Jedi et semble même les désactiver. On vous explique tout.

Attention : cet article contient des spoilers de l’épisode 5 de la série Star Wars : The Acolyte !

Pourquoi le casque du maître de Mae résiste aux sabres laser et les désactive dans The Acolyte ?

Le casque du maître – alias Qimir – est fait de minerai de Cortosis (aussi appelé cortose). Le matériau, rare et fibreux, est surtout connu pour sa tendance à désactiver temporairement les armes telles que les sabres laser.

2024 lucasfilm/disney

Pour ceux qui connaissent bien la chronologie Star Wars, le minerai n’a rien de nouveau : il est également utilisé pour l’armure des shadowtroopers et tapisse les murs du Palais Impérial. Comme leur nom l’indique, les droïdes de combat C-B3 Cortosis de The Clone Wars ont aussi eu accès à la matière très résistante.

Sous sa forme la plus pure, la substance est fragile, mais ses effets restent dévastateurs et immédiats. Si quelqu’un vient à la toucher à main nue, il peut en mourir instantanément. Reste à savoir comment Qimir a pu l’utiliser en casque. La logique suggère une doublure à l’intérieur de l’accessoire, bien que le matériau concerné n’ait pas été précisé dans la série.

Le cortosis a pour effet de désactiver les outils énergétiques tels que les sabres laser, mais son extraction est délicate : pur, il est trop fragile, mais mêlé à des minerais, il nécessite une puissance monstrueuse pour être récupéré, ce qui a pour effet d’épuiser les travailleurs en plus de mettre leur santé en danger.

Qimir porte également de la cortose sur ses avant-bras : c’est de cette manière qu’il se débarrasse des lames laser de ses adversaires, désactivant les sabres des Jedi, ou qu’il semble indifférent au coup de blaster d’Osha. Fait intéressant, Darth Plagueis est également connu pour utiliser du cortosis, ce qui ne manquera pas d’alimenter les théories faisant du maître de Mae le fameux Plagueis évoqué dans les films Star Wars.

Le cortosis est-il canon dans Star Wars ?

Oui, le cortosis est canon dans Star Wars, bien que certaines utilisations dans l’univers étendu ne soient pas considérées comme telles.

Le cortosis fait ses débuts dans le jeu vidéo Star Wars: Knights of the Old Republic, avant d’apparaître dans The Clone Wars ou même la série Obi-Wan Kenobi.

La matière est également mentionnée dans le film Les Derniers Jedi et la série littéraire L’Héritage de la Force. Bien entendu, il est désormais possible d’ajouter Star Wars : The Acolyte à la liste.

Un sabre laser peut-il surpasser le cortosis ?

Techniquement, oui. Mais le seul type de sabre qui a une chance de résister est celui créé sur la planète Mestare, puisqu’il contient des cristaux qui semblent être immunisés contre le cortosis.

2024 lucasfilm/disney

Comme le décrit Mara Jade Skywalker dans le roman Vision du Futur, “Je n’ai jamais su le nom exact de cette substance… Je suppose que si votre sabre laser a des circuits de dimetris quelque part dans la boucle d’activation, frapper la roche déclenche un plantage de rétroaction qui parcourt le système et éteint tout en une fraction de seconde.”

C’est en effet ce qu’on voit dans l’épisode 5 de The Acolyte, alors que le sabre de Jecki s’éteint après qu’elle ait porté des coups à Qimir. Son arme finit par fonctionner à nouveau, lui permettant de riposter avec deux sabres.

Le sabre laser de Sol reste intact, tandis que Yord subit des blessures après avoir tenté de s’en prendre directement au casque de Qimir.

La série Star Wars : The Acolyte vient d’aborder sa seconde moitié. Pour ne rien rater de la suite, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.