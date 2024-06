Star Wars : The Acolyte pourrait cacher un énorme twist sur le maître de Mae

La série Star Wars : The Acolyte vient seulement de commencer, mais de nombreux rebondissements ont déjà émaillé son récit. Et la suite pourrait bien cacher une surprise encore plus grande aux spectateurs : la présence de deux maîtres Sith !

Le premier épisode de The Acolyte n’a pas perdu de temps avant de prendre son public au dépourvu, en éliminant un personnage important dès l’introduction. Le récit a enchaîné en révélant que l’assassin – ou “acolyte” – avait en réalité une sœur jumelle, Osha, ancienne padawan de Maître Sol.

Mais le moment le plus glaçant surgissait à la fin du pilote, alors que Mae rejoignait son maître et que les spectateurs découvraient une silhouette possédant un sabre laser rouge. Une couleur on ne peut plus explicite dans l’univers Star Wars… Et ce, même si peu d’informations ont encore été partagées sur ce nouveau personnage, à l’époque de la Haute République où les Siths ne sont pas encore monnaie courante.

Et si pour les spectateurs il est évident que le maître de Mae est bien un Sith, cette séquence de fin pourrait en révéler bien plus qu’on ne croit au premier abord. Après tout, The Acolyte n’a pas lésiné sur les petits détails pour teaser des intrigues, à l’image du logo insistant sur une dualité des couleurs pour le “O”, préparant ainsi le terrain à l’histoire des jumelles.

La série n’a pas non plus hésité à surprendre son public en tuant dès les premières minutes un personnage important, quitte à s’attirer les foudres des fans. De la même manière, le deuxième meurtre a de quoi étonner, puisque la victime semble davantage du côté de son meurtrier que contre lui.

En prenant tout cela en compte, on peut ainsi assez naturellement s’attendre à un nouveau rebondissement concernant les antagonistes. La silhouette sur les rochers pourrait n’être qu’un seul des plusieurs maîtres de Mae. C’est en tout cas une théorie devenue populaire sur le subreddit de Star Wars, qui rejoint une idée un peu plus ancienne sur l’arrivée de noms déjà connus de la franchise, et appartenant au passé.

De nombreux détectives d’Internet ont ainsi supposé que le fameux Dark Plagueis pourrait faire son apparition – pour plus tard devenir le mentor du terrible Palpatine.

La règle des deux étant également importante chez les Siths, si l’on se réfère à d’autres œuvres de Star Wars et son univers étendu, on peut facilement s’attendre à voir un autre Sith débarquer dans la série.

Sans oublier le titre même de la série, “acolyte” faisant à la fois référence à un personnage accompagnant un protagoniste dans la culture populaire, mais aussi à un clerc chargé d’assister un prêtre dans un cadre plus religieux. Or, Mae a été qualifiée d'”acolyte“, et non pas d’apprentie : il est donc fort probable que la règle des deux soit déjà existante dans la série.

Si deux maîtres Sith existent, les spectateurs pourront certainement les découvrir rapidement dans la suite de la série. Et pour ne rien rater de Star Wars : The Acolyte, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.