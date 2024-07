La série Star Wars : The Acolyte s’est achevée dans un final plein de combats et de révélations, mais a aussi présenté de nouveaux mystères : on vous explique tout.

La série The Acolyte a emmené ses spectateurs dans un voyage à travers l’époque inédite de la Haute République, présentant un Ordre Jedi florissant bien que déjà fragilisé. En effet, si l’intrigue semblait au départ être celle d’une enquête spatiale, la showrunner Leslye Headland a finalement entraîné son public dans des recoins bien plus sombres de la galaxie lointaine en ajoutant une bonne dose de mystère au lore de Star Wars.

De nombreuses questions ont obtenu leur réponse, mais certains éléments peuvent avoir semé la confusion chez les spectateurs : qui est l’étrange personne qui observe Qimir et Osha depuis la pénombre ? Que sont réellement les jumelles ? Quelles sont les origines de Qimir et son lien avec les Jedi ? On vous explique tout sur le final de The Acolyte.

Attention : cet article contient des spoilers majeurs de la série Star Wars : The Acolyte.

Sommaire

Résumé de l’épisode 8 de The Acolyte : que se passe-t-il dans le final ?

Dans le final de The Acolyte, tous les personnages se retrouvent à Brendok, là où tout a commencé : Osha rejoint Qimir et Mae oublie tout sur sa sœur pour la protéger des Jedi.

2024 lucasfilm

Le final commence alors qu’Osha a enfilé le casque du maître de Mae. Si les choses semblent bien se passer au début, elles finissent par dégénérer. Alors que Qimir l’aide à retirer l’objet de sa tête, la jeune femme lui explique avoir vu sa sœur en train de tuer Sol. Sa décision est prise : elle bravera à nouveau le danger pour aider son ancien maître Jedi. Les deux nouveaux compères décident donc de partir ensemble à la recherche de Sol et Mae.

Ces derniers ont, de leur côté, beaucoup de mal à s’entendre. Alors que Mae se libère et s’enfuit du vaisseau, Sol la poursuit et tente de l’abattre. Sans l’intervention de Bazil, le maître Jedi aurait certainement réussi à éliminer l’apprentie de Qimir, ce qui lui aurait permis d’effacer toute trace de ses crimes. Mais tous deux perdront le contrôle de leur vaisseau et se retrouveront à Brendok. Là, Sol rallumera son transpondeur, dévoilant à nouveau sa position aux Jedi : il compte donc en finir et tout avouer, auprès de Mae comme de l’Ordre.

Finalement, les jumelles se retrouvent et le Jedi et le Sith se font face. Les deux groupes s’affrontent jusqu’à ce que Sol finisse par avouer être le meurtrier de Mère Aniseya. Dès lors, les choses basculent et Osha utilise la Force pour le faire taire, avant de se laisser entraîner par sa colère et franchir un point de non-retour : la personne qu’elle avait vue en train de tuer Sol n’était pas sa sœur, mais elle-même, éliminant de ce fait un Jedi sans arme comme le voulait Qimir. Le sabre de son ancien maître devient ainsi rouge dans sa main, signifiant que l’héroïne est bien passée du côté obscur.

C’est à cet instant que maître Vernestra arrive sur Brendok, reconnaissant Qimir. Les jumelles prennent la fuite, empruntant le passage que Mae avait pris lors de l’incendie dans leur enfance. Après s’être réconciliées, toutes deux prennent une décision : Osha continuera d’apprendre une nouvelle voie dans la Force auprès de Qimir, mais pour empêcher les Jedi d’utiliser Mae et les retrouver, il faudra effacer les souvenirs de la jumelle.

Pourquoi Mae n’est pas accusée des meurtres des Jedi ?

Mae n’est pas accusée car toutes les personnes qui l’avaient identifiée comme un suspect dans l’affaire des Jedi assassinés sont mortes et ont emporté la vérité dans la tombe.

2024 lucasfilm

En effet, après l’incident des sorcières de Brendok, les quatre Jedi responsables ont décidé de garder le secret quant à leur implication. Lors de l’enquête sur Mae, Sol a continué de rester discret sur les véritables événements du passé. Si Yor ou Jecki auraient pu découvrir toute la vérité, ils se sont fait éliminer peu de temps après le meurtre de Kelnacca sur Khofar : ne restait alors plus que Sol, qui a quitté la planète sans réussir à contacter correctement l’Ordre.

Quand Vernestra a ensuite enquêté sur Khofar, rien ne lui permettait de savoir que Qimir était responsable de la mort de l’équipe d’expédition. De son point de vue, les Jedi ont été abattus par une personne maniant la Force et possédant un sabre laser. Or, Sol étant absent et ayant coupé le transpondeur permettant de le retrouver, tout le désignait comme le coupable idéal.

Lorsque Vernestra retrouve Sol mort à Brendok, elle se méprend sur la situation : elle ressent alors les terribles souvenirs qui imprègnent le lieu et découvre ce qu’ont fait les quatre Jedi aux sorcières. Elle en déduit donc qu’après avoir éliminé ses anciens collègues, Sol est revenu là où tout a commencé pour se donner la mort, rongé par la culpabilité.

Mais des éléments pourraient toutefois permettre au maître Vernestra de découvrir la réalité concernant Qimir, Mae et Osha. Notamment Bazil, témoin des scènes sur Khofar et Brendok. Néanmoins, le Sénat faisant pression sur l’Ordre des Jedi, Vernestra devra choisir entre révéler la vérité ou la déformer pour protéger les siens face aux opposants politiques. Il est même possible que la Jedi soit déjà au courant et préfère justement taire ce qu’elle sait pour protéger Mae et l’Ordre… mais aussi sa propre personne, puisqu’on sait désormais qu’elle est étroitement liée à Qimir.

Qui est réellement Qimir dans The Acolyte ?

Qimir est un ancien Jedi qui a viré du côté obscur de la Force : il était autrefois le disciple de maître Vernestra.

2024 lucasfilm

Lorsque maître Vernestra arrive sur Brendok, elle identifie aussitôt Qimir malgré la distance qui les sépare. Sans son casque, le Sith a en effet permis aux Jedi de ressentir sa présence. On apprend par la suite qu’il était en fait un des élèves de la Jedi, avant qu’il ne tourne mal.

L’information est d’autant plus importante qu’elle pourrait valider la théorie selon laquelle les cicatrices dans le dos de Qimir auraient été faites par un sabre laser… ou, en l’occurrence, par un fouet laser, l’arme de Vernestra. Tous deux se seraient alors affrontés avant de se quitter, laissant probablement Qimir pour mort.

Qui est l’étrange personnage qui observe Qimir et Osha dans l’ombre ?

Tout laisse penser que la silhouette de l’épisode final de The Acolyte est celle de Dark Plagueis, un puissant Sith auquel Palpatine faisait déjà référence dans les films Star Wars.

2024 lucasfilm

Alors que Qimir et Osha ont décidé de partir à la recherche de Mae et Sol et que leur vaisseau quitte la planète inconnue, une silhouette sort de l’ombre : d’abord une main, possédant deux doigts plus courts que les autres, puis un visage troublant. Ces particularités ressemblent à s’y méprendre aux caractéristiques physiques des Muun. À ces traits sont ajoutées les déformations typiques des Siths : notamment des yeux jaunes ou des ongles changés en griffes.

Or, un Sith légendaire appartient à cette espèce dans le lore de Star Wars : il s’agit de Dark Plagueis, considéré comme le plus puissant des Siths, et qui sera par la suite le maître de Dark Sidious, alias Palpatine.

De là à comprendre l’intérêt que peut avoir ce mystérieux personnage pour Osha et Qimir, plusieurs pistes semblent se dégager : on peut particulièrement supposer qu’il est associé à Qimir, qui n’aurait alors pas tout révélé à Osha. Cette dernière a également toutes les raisons de fasciner le Muun Sith, de par son lien très spécial avec sa sœur, et le mystère entourant leur naissance grâce à une vergence de la Force.

Que sont vraiment Osha et Mae dans The Acolyte ?

Techniquement, Osha et Mae ne sont pas des jumelles, mais une seule et même personne divisée en deux corps distincts.

2024 lucasfilm

On comprend dans The Acolyte que les deux jeunes femmes ont été créées par la Force, grâce à une vergence de la planète Brendok. C’est ce qui les rend si spéciales aux yeux des premiers Jedi arrivés près du couvent, et ce qui pourrait bien intéresser d’autres personnages à l’avenir, comme l’étrange silhouette du final.

Leur naissance dépendant d’une vergence dans la Force, on comprend aisément pourquoi les protagonistes affirment qu’Osha possède une grande puissance.

Toutefois, leur création n’a pas révélé tous ses secrets, que Mère Aniseya a emportés avec elle dans la tombe. Pour espérer en découvrir davantage, il faudra peut-être compter sur une saison 2 de The Acolyte… avec, peut-être, la participation d’un autre maître Jedi célèbre ?