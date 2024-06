Résumé de l’épisode 5 de The Acolyte : l’ennemi est démasqué

Après le suspense intense de l’épisode 4, les fans de Star Wars n’attendaient qu’une chose : découvrir qui se cachait sous le casque du maître de Mae. Et The Acolyte leur a enfin donné une réponse.

L’épisode 4 avait marqué le point médian de The Acolyte : en plus d’arriver à la moitié de la série Star Wars, ce nouveau volet abandonnait les spectateurs dans un suspense terrible, alors que le maître de Mae débarquait pour faire face à tout un groupe de Jedi.

La série a gagné en intensité avec son cinquième épisode : entre la remise en question de nombreux points qui semblaient pourtant admis sur l’Ordre Jedi, et les combats violents et meurtriers, The Acolyte relève avec succès le défi de surpasser les précédents épisodes. On vous résume en détail l’épisode 5 de la série Star Wars.

Attention : cet article contient des spoilers majeurs de l’épisode 5 de The Acolyte.

Épisode 5 de The Acolyte : L’identité du maître de Mae est enfin révélée

L’épisode 5 ne perd pas de temps et dévoile rapidement qui se cache sous l’inquiétant masque du maître de Mae, à savoir Qimir.

Lucasfilm

Après la première explosion de Force de l’ennemi, Osha se réveille sur le champ de bataille près de la cachette de Kelnacca, et découvre un Jedi mort. Le reste ayant disparu, elle part à la recherche de ses amis. De leur côté, Sol, Jecki, Yord et les autres chevaliers affrontent le maître de Mae, qui se débarrasse d’eux avec une facilité déconcertante.

Le sabre rouge ne fait pas de quartier, découpant les adversaires sans la moindre difficulté, tandis que les protections aux bras de l’homme, ainsi que son casque, désactivent les armes des Jedi – on vous explique par quel miracle ici.

Sol décide donc de rester pour retenir l’ennemi et ordonne à Yord d’emmener Osha à l’abri. Pendant ce temps, Mae reste cachée dans l’habitation de Kelnacca. Elle assiste à l’affrontement entre Sol et son maître, qui demande au Jedi s’il se souvient de lui. La jeune femme finit par essayer de sortir, mais Jecki lui tombe dessus et l’arrête pour les meurtres qu’elle a commis.

Jecki et Yord sont tués dans The Acolyte

2024 lucasfilm/disney

Alors que Sol affronte le maître de Mae, il essaie d’obtenir des réponses sur la formation de la sœur d’Osha. Il s’interroge également sur les origines de son adversaire, qui refuse de suivre les règles des Jedi tout en leur ressemblant fortement.

De son côté, Yord annonce à Osha que l’ennemi se bat comme personne d’autre, parvenant à pénétrer l’esprit de ses adversaires. La jeune femme évoque alors sa mère, capable des mêmes prouesses.

Jecki parvient à menotter Mae, mais l’ennemi décide de délaisser Sol pour s’en prendre à la padawan, tout en réprimandant sa propre apprentie pour sa décision de le trahir. À la surprise générale, Jecki parvient à manier deux sabres laser, utilisant celui de Kelnacca.

Osha entend alors une voix murmurer son nom, et comprend qu’un destin funeste attend ses camarades. Elle convainc Yord de faire demi-tour en attirant les créatures qui les avaient attaquées plus tôt dans la forêt grâce à la lumière de son droïde Pip.

Tous deux pensent arriver à temps pour aider Sol et Jecki qui affrontent le maître de Mae – qui a réussi à s’échapper. Malheureusement, l’ennemi les bat à plates coutures et Jecki est transpercée par le sabre laser rouge.

C’est durant ce combat qu’on découvre que le maître de Mae est en réalité Qimir, l’homme “timide” se faisant passer pour un simple marchand ou informateur.

Mae prend la place d’Osha

Désormais officiellement identifié comme un Sith, Qimir annonce devoir tuer tous ceux qui ont vu son visage.

2024 lucasfilm/disney

Quand Sol l’interroge sur ses motivations, le Sith explique désirer la liberté d’utiliser son pouvoir sans être supervisé par les Jedi et leurs règles qu’il juge absurdes. Il souhaite également former un apprenti pour en faire un acolyte.

Yord et Osha s’élancent alors sur le champ de bataille pour aider Sol, mais l’ennemi brise la nuque de Yord. Osha réussit à fixer Pip sur le dos du Sith pour attirer les bestioles de la forêt, qui entraîneront le maître au loin. Mais avant cela, l’ennemi a pu semer les graines du doute chez la jeune femme, lui affirmant qu’elle ne devrait pas accorder sa confiance aveuglément à Sol. Lorsqu’elle interroge sans ancien maître, le Jedi lui promet qu’il lui expliquera tout.

Mais Mae lui tire dessus et le met K.O. Osha poursuit sa sœur, qui appuie les dires de Qimir en expliquant que sa jumelle a subi un lavage de cerveau par les Jedi. Les deux femmes s’affrontent, et Mae étourdit Osha avant de lui voler ses vêtements pour rejoindre Sol. Quant à Qimir, qui a survécu face aux insectes, il retrouve Osha blessée et la couvre de sa cape.

Pour ne rien rater de la suite de Star Wars : The Acolyte, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.