Récapitulatif de l’épisode 3 de The Acolyte : le meilleur épisode Star Wars à ce jour ?

The Acolyte décide de se concentrer sur les origines de ses personnages et présente l’un des meilleurs épisodes de la franchise.

La nouvelle série Star Wars de Disney+ n’a pas perdu de temps avant d’entraîner les spectateurs dans ses intrigues : entre le meurtre d’un Jedi important qui survient dès les premières minutes du pilote et les nombreuses révélations qui s’ensuivent, on sentait que le show avait beaucoup de choses à dire pour introduire son univers et sa période inédite.

Mais le chapitre 3 va créer une coupure et changer le rythme, pour plonger dans un passé aussi important que douloureux, celui d’Osha et Mae. Car maintenant que le public est au courant pour les jumelles, il est grand temps de répondre à une question capitale : en-dehors des assassinats, que s’est-il passé pour que l’ancienne padawan déteste à ce point l’acolyte meurtrière ?

Attention : cet article contient des spoilers majeurs de l’épisode 3 de Star Wars : The Acolyte !

Épisode 3 de The Acolyte : Osha et Mae divisent le couvent d’Aniseya

Seize ans avant l’épisode 2, l’épisode 3 de The Acolyte nous présente Mae et Osha dans une zone interdite de leur planète natale, Brendok.

On comprend très vite que Mae tient à respecter les règles et compte suivre les traces de leurs mères pour devenir sorcière grâce à “l’ascension”, un rituel qui aura bientôt lieu. Mais la curiosité d’Osha la pousse quant à elle à s’interroger sur ce qui pourrait l’attendre ailleurs et la petite redoute de s’engager pour de bon au couvent. Alors que Mère Koril vient les chercher et les sermonner pour s’être aventurée dans un tel lieu, on aperçoit Sol occupé à les espionner.

Les filles sont ramenées à Mère Aniseya, et les spectateurs apprennent que cette dernière et Koril sont les véritables parents des jumelles, qui semblent conçues en partie grâce au “Fil”, un autre terme pour décrire la Force. Mettant l’accent sur l’avantage du nombre, Aniseya tente d’inculquer une leçon aux filles. Mae s’adapte à merveille à l’entraînement, mais pas Osha. Le désaccord aboutit à une dispute et les jumelles sont renvoyées dans leur chambre.

Les Jedi essaient de recruter Osha et Mae

Lors de la cérémonie d’ascension, Osha n’a pas le temps de prononcer l’intégralité de ses vœux pour devenir une sorcière du couvent : car les Jedi se pointent au même moment.

La cérémonie commence par une explication de la part de Mère Aniseya, qui revient sur l’histoire du couvent. C’est l’occasion pour le public de découvrir que les sorcières, qui manipulent la Force à leur manière, sont en réalité pourchassées et en exil. Une fois sur Brendok, elles ont choisi de vivre dans le secret et en groupe pour perpétuer leurs traditions.

Mae est plus que prête à faire la promesse de rester secrète et loyale envers le couvent, et Aniseya transpose des pouvoirs dans sa tête, un geste qui laisse une trace blanche sur le front de la jeune fille – la même qui permettait de distinguer les jumelles dans les précédents épisodes de The Acolyte. Osha en revanche n’a pas le temps de recevoir le même traitement : la cérémonie est interrompue par l’arrivée d’Indara, Torbin, Kelnacca et Sol.

D’abord cachées par les membres du couvent, les jumelles finissent par être repérées par les Jedi. Ces derniers exigent alors de pouvoir les tester à la Force. Après avoir mis Torbin à genoux, Aniseya relâche son emprise pour obtempérer, consciente que la loi de la Haute République autorise les Maîtres à se comporter de la sorte.

Les jumelles se disputent et tout dérape dans l’épisode 3 de The Acolyte

Pour ne pas devoir dire au revoir à ses filles, Mère Aniseya leur conseille de mentir durant le test des Jedi, mais rien ne va se passer comme prévu.

Si Mae est déterminée à ne pas quitter le couvent, il en va différemment pour Osha. La petite cède devant l’insistance de sa sœur qui la contraint à promettre de mentir lors du test. Mais Osha ne partage pas son point de vue sur l’unicité des jumelles, censées être une même personne dans deux corps. Face à la bienveillance de Sol, elle craque et avoue ne pas s’être montrée honnête.

Quand elle quitte le vaisseau, Mae devine tout de suite que sa sœur a réussi le test et est furieuse. Mais lorsqu’Osha se confie à sa mère, cette dernière se montre plus compréhensive et promet d’essayer d’offrir à sa fille l’opportunité de réaliser son rêve de devenir Jedi. Mais Mae s’oppose à l’idée de voir sa jumelle partir.

Elle enferme alors sa sœur dans leur chambre et met le feu au sol pour l’empêcher de partir, sans réaliser qu’elle met en danger sa jumelle et le couvent tout entier. Les flammes vont malheureusement se propager et détruire le refuge des sorcières.

Mais Osha parviendra à s’échapper de sa chambre. Elle sera interceptée par Sol, venu pour sauver les fillettes alors que le reste des sorcières a été anéanti. Il ne parviendra cependant à protéger qu’Osha, Mae étant coincée de l’autre côté d’un pont sur le point de se détruire. Lorsque la petite tombe, Osha et Sol en déduisent qu’elle est morte.

Osha sera ensuite accueillie sur le vaisseau des Jedi par Sol et Indara, qui auront la lourde tâche de lui expliquer ce qui vient de se passer. Elle est acceptée comme padawan par Sol, et tous disparaissent en ignorant que Mae a en réalité survécu.

Pour en découvrir davantage sur The Acolyte, vous pouvez également aller voir qui est le maître de Mae, ou si Yoda est censé apparaître dans la série.