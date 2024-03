La série Star Wars : The Acolyte remet les Jedi au premier plan

La première bande-annonce de la série est enfin sortie, et elle retourne aux fondamentaux de la galaxie lointaine en se concentrant sur l’ordre florissant des chevaliers Jedi.

Star Wars : The Acolyte entre dans la case des films et séries que Disney a créés depuis son rachat du studio Lucasfilms. Mais si les dernières productions se sont intéressées à des personnages déjà connus pour développer des spin-offs, le prochain récit de la guerre des étoiles promet une intrigue tout à fait inédite.

La série semble chercher à se distinguer de ses prédécesseurs sur de nombreux points : tout d’abord grâce à sa nouvelle chronologie, encore jamais vue dans l’univers initié par George Lucas. Les spectateurs seront ainsi transportés dans une aventure se déroulant plus de cent ans avant les films de la prélogie, alors que l’ordre des chevaliers était encore loin de péricliter.

On peut aussi citer la première affiche, récemment publiée sur les réseaux sociaux et montrant un sabre laser sanglant. Les Jedi sont en force, c’est vrai : mais la menace naît également à cette époque, et elle risque de faire mal.

La première bande-annonce de Star Wars : The Acolyte est remplie de chevaliers Jedi

Le mardi 19 mars 2024, la première bande-annonce de Star Wars : The Acolyte a été diffusée. La série a donc révélé ses toutes premières images, encore jamais vues jusqu’à présent.

Une chose est certaine : on va retourner aux fondamentaux de Star Wars, à une époque où l’ordre des combattants de la Force était puissant et stable… ce qui risque de ne pas durer. Car très vite, un sabre rouge apparaît et vient trancher avec les autres couleurs.

De l’avis de nombreux internautes, l’époque choisie pour ce nouveau conte permettrait de découvrir un antagoniste qui n’a, jusqu’ici, qu’été mentionné dans les films : Dark Plagueis, le maître Sith de Palpatine. Mais il faudra attendre encore un peu avant que The Acolyte ne révèle tous ses secrets et confirme la théorie.

Les deux premiers épisodes de Star Wars : The Acolyte seront disponibles dès le 4 juin 2024 sur Disney+.