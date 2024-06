Star Wars : The Acolyte – Le calendrier de sortie des épisodes

Les Jedis vont se retrouver sur le devant de la scène dans la nouvelle série de la franchise Star Wars : voici le calendrier des épisodes de The Acolyte.

Quand le film Star Wars : Un dernier espoir – connu comme La Guerre des étoiles en son temps ! – a débarqué sur grand écran, il a été une révélation pour de nombreux spectateurs. L’histoire de George Lucas entraînait alors son public dans une galaxie lointaine, mais avec des héros bien accessibles pour tous, montrant un jeune fermier forcé de prendre les armes et partir loin de chez lui pour une quête qui le dépasse. La saga des Skywalker était lancée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pourtant, avant l’arrivée du terrible Dark Vador et autres rebelles, la galaxie était loin de tourner en rond. L’époque idéalisée de la Haute République sera centrale dans The Acolyte, qui jouit déjà d’un casting prestigieux. Les spectateurs pourront ainsi découvrir un Ordre des Jedi florissant, juste avant les événements qui conduiront, à terme, à son effondrement.

Les premiers épisodes ne vont plus tarder à débarquer, mais ils ne seront pas tous disponibles en même temps. Voici donc le calendrier de sortie de la série Star Wars : The Acolyte.

Calendrier de sortie des épisodes de la série Star Wars : The Acolyte

Les deux premiers épisodes de la série Star Wars : The Acolyte sortiront simultanément le 5 juin 2024, sur Disney+. La plateforme aux grandes oreilles diffusera le reste de manière hebdomadaire, à raison cette fois d’un seul épisode par semaine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Voici le calendrier détaillé des épisodes de The Acolyte sur Disney+ :

Épisode 1 : 5 juin 2024

Épisode 2 : 5 juin 2024

Épisode 3 : 12 juin 2024

Épisode 4 : 19 juin 2024

Épisode 5 : 26 juin 2024

Épisode 6 : 3 juillet 2024

Épisode 7 : 10 juillet 2024

Épisode 8 : 17 juillet 2024

Quant au résumé de la série, il est présenté par Disney+ de cette manière : “Alors que l’Ordre Jedi est à son apogée et que la prospérité règne dans la Haute République, plusieurs crimes mystérieux sont perpétrés. Un maître Jedi respecté (Lee Jung-Jae) va mener une enquête qui va l’opposer à une dangereuse guerrière issue de son passé (Amandla Stenberg). Au fur et à mesure que de nouveaux indices apparaissent, tous deux s’engagent sur un chemin obscur où des forces sinistres vont leur montrer que tout n’est pas toujours ce qu’il semble être…“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et en attendant les prochains épisodes de Star Wars : The Acolyte, vous pouvez aussi consulter la liste des séries et des films qui sortent en streaming ce mois-ci.