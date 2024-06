La showrunner de The Acolyte surprise d’avoir pu faire un épisode 5 aussi violent et sombre

La violence de l’épisode 5 de la dernière série estampillée Star Wars n’aura pas manqué d’étonner ses spectateurs, mais pas que : la showrunner et le casting aussi ont reconnu être surpris d’avoir eu le droit d’aller aussi loin.

La série The Acolyte entraîne le public de Star Wars dans une époque inédite remplie de personnages variés. Des Jedi au top de leur forme dans la Haute République aux sorcières manipulant le Fil, en passant par l’apparition d’un seigneur Sith, la production dirigée par Leslye Headland a réussi à décoller malgré des débuts qui avaient divisé la critique.

Et pour entamer la seconde moitié de la série, l’épisode 5 a mis les bouchées doubles : de la révélation de celui qui se cache sous le casque du maître de Mae à des révélations troublantes sur la possible manipulation d’Osha, on sent que The Acolyte a encore des détails croustillants à nous dévoiler. Pourtant, c’est surtout les différents combats de ce cinquième volet qui ont agité la toile. D’abord pour les prouesses des interprètes, mais avant tout pour leurs conséquences, surprenantes dans un univers aussi sage que Star Wars.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’épisode 5 de The Acolyte.

L’épisode 5 de Star Wars : The Acolyte est mortel pour les Jedi

En effet, dans le combat opposant les Jedi au maître de Mae – qui s’avère être Qimir –, de nombreux combattants meurent… y compris des personnes principaux : Yord et la padawan Jecki.

2024 lucasfilm/disney

Et si le public a été pris au dépourvu, il en va en réalité de même pour la créatrice de la série, Leslye Headland, qui a eu du mal à croire qu’elle était autorisée à aller aussi loin. Comme la cinéaste l’explique auprès d’Entertainment Weekly, elle n’était pas convaincue que ses idées seraient validées.

“Je pensais juste que quelqu’un m’arrêterait et personne ne l’a fait. Je croyais que quelqu’un me dirait « Tu vas trop loin ! » Mais ça n’a pas été le cas.“

Le casting aussi a été étonné par la décision de faire disparaître des personnages aussi importants, alors qu’il reste encore trois épisodes à la série. L’interprète d’Osha et Mae, Amandla Stenberg, a ainsi dit avoir réagi au quart de tour en apprenant les plans de la showrunner : “On lui a tous dit « Leslye, cette manière de les éliminer est si brutale ! C’est quoi ce délire ? Quel genre de tarée masochiste tordue tu es ? »“

Mais la créatrice a un solide argument pour expliquer son choix : “Je me suis toujours dit qu’Anakin a tué un tas d’enfants, alors…“

La franchise Star Wars a toujours été le théâtre de nombreux affrontements et les morts de personnages importants ne sont pas particulièrement rares, permettant généralement au héros de progresser dans sa quête, quelle qu’elle soit. Mais la décision d’éliminer aussi aisément autant de Jedi et surtout les jeunes Yord et Jecki, d’une façon aussi brutale que froide, permet à The Acolyte de sortir des sentiers battus du format familial.

Surtout quand on prend en compte les efforts fournis pour “moderniser” Star Wars et s’assurer de sa visibilité pour tous les publics. Et si quelques tentatives d’actes de violence ont émaillé les derniers films, comme le meurtre de Han Solo par Kylo Ren, force est de constater que les blessures sont rarement montrées intégralement.

Un peu à l’image du sang disparu du bras coupé de Ponda Baba dans la réédition d’Un nouvel espoir de 1996, George Lucas estimant qu’un sabre laser devrait immédiatement cautériser une plaie. Quant à la mort des nombreux enfants par Anakin, bien que tristement célèbre, elle n’a jamais été montrée à l’écran.

Mais The Acolyte ne met pas de gants : le Sith manie son sabre sans pitié, tranchant à tour de bras membres et têtes. Et s’il faut passer à un combat à main nue, il est tout à fait capable de briser des nuques sans la moindre hésitation, indifférent à l’attachement des spectateurs pour les protagonistes.

La série Star Wars ne cesse de faire monter la tension, et vient de placer la barre très haut pour la suite : pour ne rien rater de The Acolyte, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.