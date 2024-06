L’arrivée de ce Jedi culte dans The Acolyte pourrait cacher un énorme twist

L’épisode 4 de The Acolyte vient d’être diffusé, et les fans ont assisté à l’apparition aussi intrigante qu’inattendue d’un Jedi culte de la prélogie Star Wars. Une arrivée qui pourrait bien cacher un twist pour le moins surprenant selon certains.

Nous en sommes à la moitié de la série Star Wars, et on peut dire que The Acolyte a complètement divisé l’opinion des fans. Éliminer son plus grand nom dans les cinq premières minutes, diversifier son casting et rendre le grand mystère incroyablement facile à deviner ont tous contribué à des sentiments mitigés.

Cependant, l’épisode 4 a révélé un easter egg inattendu pour les fans de Star Wars, sous la forme d’une apparition en caméo. Ki-Adi-Mundi, un membre de l’Ordre Jedi vu pour la première fois dans la trilogie préquelle (également appelée prélogie) et The Clone Wars, apparaît en version jeune lors d’une réunion à propos de la capture de Mae.

Bien que ce caméo ait fait parler les fans, certains pensent que ses croyances infâmes concernant les Sith pourraient entraîner des complications plus importantes à long terme.

Disney/Lucasfilm

Dans Star Wars, épisode I : La Menace fantôme (1999), Ki-Adi-Mundi déclare que “les Sith ont disparu depuis un millénaire”, ce qui remet en question l’intrigue de la série préquelle The Acolyte.

Étant donné que la nouvelle série Star Wars se déroule en 132 BBY, cela pourrait signifier que les fans obtiendront enfin une réponse qui expliquerait pourquoi il pensait cela. Il est clair que cela continuera à semer la confusion, mais certains pensent que ses remarques pourraient avoir été simplement mal interprétées.

“J’ai toujours compris que les Jedi croyaient que les Sith étaient éteints, alors qu’ils étaient dans l’ombre. (Comme nous le savons, ils l’ont été)”, a posté un fan sur Reddit.

“Donc les Sith sont actifs pendant l’ère de la Haute République. Probablement que ceux qui les rencontrent ne sont pas destinés à rester longtemps dans le monde des vivants.”

Un autre a suggéré : “Ou le conseil Jedi pourrait garder cela secret. Pour ne pas effrayer l’ordre. Et c’est ce qui conduit à leur incompétence pendant les Guerres des Clones.”

“Un millénaire, c’est 1000 ans. Les Sith sont définitivement là mais cachés. Peut-être que vers la fin de l’ère de la Haute République, LucasFilm lèvera légèrement le voile sur ce qu’ils ont fait,” a ajouté un troisième.

Alors que nous devrons attendre la semaine prochaine pour savoir s’il y a une clarification, les chances de revoir Ki-Adi-Mundi dans The Acolyte sont déjà minces.

Comme Vernestra le dit, l’Ordre Jedi veut empêcher le Haut Conseil d’avoir connaissance du chaos engendré par Mae. Cela signifie donc que l’inclusion d’autres Jedi supplémentaires et de réunions comme celle de l’épisode 4 pourrait être rare.

Pour en apprendre davantage sur The Acolyte, consultez notre critique de la série Star Wars, mais aussi le calendrier de sortie des épisodes.