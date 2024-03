Star Wars : The Acolyte – date de sortie, casting, intrigue, tout savoir sur la série Disney+

La prochaine série Star Wars se profile à l’horizon et des détails apparaissent progressivement : date de sortie, casting, intrigue ou trailer, voici tout ce qu’on sait de The Acolyte.

L’univers Star Wars ne cesse de grandir, sa galaxie lointaine s’étendant toujours plus pour le plus grand plaisir des fans. Chaque année, c’est une myriade de nouveaux contenus que sont offerts par Disney, entre séries en streaming et nouveaux longs-métrages attendus au cinéma.

Si la famille des Skywalker a longtemps eu droit aux projecteurs, la série The Acolyte promet un récit complètement différent. C’est dans une nouvelle chronologie que les spectateurs seront transportés, bien avant les événements de la célèbre prélogie.

Date de sortie, trailer annoncé, casting ou encore intrigue : voici tout ce que l’on sait de la série Star Wars : The Acolyte.

The Acolyte commencera sa diffusion sur Disney+ le 4 juin 2024, comme l’a récemment confirmé le compte X/Twitter de Star Wars.

“Star Wars : The Acolyte commencera le 4 juin sur Disney+“

Le tournage de la série avait commencé en octobre 2022, mais la production avait été impactée par des retards découlant des grèves des scénaristes et acteurs de 2023. La situation est désormais rétablie et la série est en bonne voie pour une sortie sur Disney+.

Détails de l’intrigue de Star Wars : The Acolyte – de quoi parlera la série ?

Star Wars : The Acolyte proposera une histoire dans une chronologie tout à fait inédite, puisqu’elle prendra place plus d’un siècle avant les événements des films de la prélogie, et s’intéressera en grande partie aux Sith.

Lors de l’annonce du casting, Disney+ a présenté la série avec ce résumé : “« The Acolyte » jouera la carte du thriller et du mystère. Aux derniers jours de l’ère de la Haute République, alors que de sombres secrets ternissent la galaxie et qu’émergent un certain nombre de forces du côté Obscur, une ex Padawan retrouve son Maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes. Mais les puissances auxquelles ils sont confrontés s’avèrent bien plus redoutables que prévu…“

En prenant en compte la période ciblée et l’intérêt de la série pour les ennemis héréditaires des Jedi, on peut s’attendre à une éventuelle apparition de Dark Plagueis, le maître de Palpatine, bien que rien n’ait encore été confirmé par le studio pour le moment.

Casting de Star Wars : The Acolyte : qui jouera dans la série ?

Lucasfilm a récemment confirmé le casting principal de The Acolyte, que vous pouvez retrouver ci-dessous :

Amandla Stenberg

Lee Jung-jae

Manny Jacinto

Dafne Keen

Jodie Turner-Smith

Rebecca Henderson dans le rôle de Vernestra Rwoh

Charlie Barnett

Dean-Charles Chapman

Carrie-Anne Moss

Selon Variety, les deux principaux rôles masculins seront interprétés par Lee Jung-jae de Squid Game et Manny Jacinto de The Good Place.

Il faudra également compter sur Amandla Stenberg, l’une des stars montantes d’Hollywood, mais son rôle est actuellement inconnu. À ce stade, seul le personnage Vernestra Rwoh est connu du public, et sera interprété par Rebecca Henderson.

Du côté de l’équipe créative, les spectateurs pourront découvrir le travail de Leslye Headland, déjà aux commandes de la série Poupée Russe sur Netflix.

Y a-t-il une bande-annonce de Star Wars : The Acolyte ?

À ce stade, il n’y a pas encore de bande-annonce pour la série Star Wars : The Acolyte, toutefois un premier trailer a été annoncé par le compte X/Twitter de Star Wars pour le 19 mars 2024 sur les réseaux sociaux, accompagné d’un premier visuel sanglant.

Nous ne manquerons pas de mettre cet espace à jour en fonction des prochaines informations publiées sur la série Star Wars : The Acolyte, qui a rejoint trois autres grosses séries attendues pour le mois de juin 2024.

