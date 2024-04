Casting de The Acolyte : tous les acteurs et personnages de la série Star Wars

Alors que de nombreux fans sont impatients de découvrir sur leurs écrans la période de la Haute République dans The Acolyte, Disney et Lucasfilm ont fait appel à de grandes stars hollywoodiennes pour la prochaine série Star Wars.

Suivant les pas de The Mandalorian, Andor et Ahsoka, The Acolyte est la prochaine série Star Wars en prise de vue réelle qui sera diffusée sur Disney+. Prévue pour le 4 juin 2024, c’est la première fois qu’une série live-action va nous transporter à l’époque de la Haute République.

Se déroulant bien avant tout ce que nous avons vu sur grand et petit écran jusqu’à présent, c’est un nouveau départ pour la franchise Star Wars à bien des égards. Et qui dit nouveau départ dit également nouveau casting.

Avec une première saison constituée de huit épisodes, voici la liste complète des acteurs et de leurs personnages qui apparaîtront dans The Acolyte.

Sommaire

Le casting et les personnages de The Acolyte

Lee Jung-jae : Sol

Lucasfilm

Lee Jung-jae, connu notamment pour être la star de la série Netflix Squid Game, rejoint le casting de The Acolyte en tant que personnage principal masculin. L’acteur sud-coréen a appris l’anglais pour le rôle, où il interprète le “sage” Maître Jedi Sol.

“Hautement respecté” comme l’un des Maîtres Jedi les plus puissants de sa génération, The Acolyte suit Sol alors qu’il est confronté à un “conflit émotionnel“. Au-delà de cela, nous savons qu’il forme actuellement la Padawan Jecki Lon.

Dafne Keen : Jecki Lon

Lucasfilm

Connue pour son interprétation de Laura Kinney (aka X-23) dans Logan (2017), Dafne Keen, 19 ans, va incarner le personnage de Jecki Lon dans The Acolyte. Apprentie Padawan du Maître Sol, son personnage est décrit comme “calme“, se distinguant notamment par sa manière de se “comporter avec maturité“.

Jecki Lon est une hybride mi-humaine mi-Theelin, remettant ainsi la lumière sur cette espèce rare d’humanoïdes. Bien que de brèves apparitions à l’écran nous aient déjà montré leur espèce, les Theelin ont joué un rôle beaucoup plus important dans les œuvres littéraires du grand univers Star Wars.

Carrie-Anne Moss : Indara

Lucasfilm

Carrie-Anne Moss, la célèbre interprète de Trinity dans la saga Matrix, joue dans The Acolyte, bien que nous n’ayons que très peu de détails sur son rôle pour le moment. Prêtant ses traits à la Maître Jedi Indara, nous ne savons pas encore quel sera le rôle de son personnage dans l’intrigue globale.

Montrée en train de se battre dans la première bande-annonce de la série, nous savons juste qu’elle n’est pas en reste en matière de bagarre. Mais son apparition au-delà de ce duel pourrait-elle être de courte durée ?

Amandla Stenberg : Mae

Lucasfilm

Lorsque le casting a commencé pour The Acolyte, Amandla Stenberg a été la première à signer, et dans le rôle principal qui plus est. Interprétant Mae, une ancienne Padawan, les détails de ce personnage sont largement gardés secrets. Bien que nous sachions qu’elle “se retrouve emportée dans un mystère sinistre“, ce qui la pousse au “centre d’un conflit“.

Âgée de 25 ans, Stenberg s’est d’abord fait connaître dans Colombiana (2011), mais aussi et surtout dans les premiers films Hunger Games. On la retrouve également en tant que doubleuse dans plusieurs films d’animation, comme par exemple Rio 2 (2014) et plus récemment Spider-Man : Across the Spider-Verse (2023).

Dean-Charles Chapman : Torbin

Lucasfilm

Peu de choses sont connues sur le personnage de Torbin dans The Acolyte, autre que le Maître Jedi est interprété par Dean-Charles Chapman. Le jeune homme de 26 ans est surtout connu pour son rôle de Tommen Baratheon dans la série Game of Thrones, ainsi que pour avoir joué dans le film 1917 (2019) de Sam Mendes.

Joonas Suotamo : Kelnacca

Lucasfilm

Joonas Suotamo est de retour dans l’univers Star Wars. Ayant précédemment donné vie à Chewbacca dans la postlogie, un terme désignant la troisième trilogie de films, ainsi que dans le spin-off Solo : A Star Wars Story (2018), Suotamo joue cette fois-ci un nouveau Wookie, connu sous le nom de Kelnacca.

Menant une “vie solitaire“, Kelnacca est l’un des très rares Maîtres Jedi Wookie connus.

Abigail Thorn : Ensign Eurus

Alors qu’Abigail Thorn est connue pour sa chaîne YouTube Philosophy Tube, elle a récemment étoffé ses références d’actrice, et The Acolyte est la prochaine étape sur sa liste. Tout ce que nous avons pour l’instant, c’est un nom, Ensign Eurus.

Étant donné le cadre de la Haute République, cependant, il y a des chances que son personnage soit lié aux Forces Judiciaires de l’époque, ou même au groupe connu sous le nom de Pathfinders.

Manny Jacinto : Qimir

Lucasfilm

Manny Jacinto, la star de The Good Place, que l’on a récemment pu retrouver dans Top Gun : Maverick (2022), rejoint The Acolyte en tant que Qimir. Il s’agit d’un des rares personnages non Jedi de la série, Qimir étant décrit comme un ancien contrebandier qui “gagne sa vie en tant que commerçant, profitant d’une vie de loisir“.

Jodie Turner-Smith : Mère Aniseya

Lucasfilm

L’actrice britannique Jodie Turner-Smith est prête à apparaître dans plusieurs projets Disney dans les années à venir, parmi lesquels on retrouve The Acolyte, mais aussi le film Tron : Ares. Pour la série Star Wars, elle est désignée comme la “leader” d’un groupe de sorcières.

Ce groupe valorise son “indépendance et la préservation de ses croyances et pouvoirs“.

Rebecca Henderson : Vernestra Rwoh

Lucasfilm

Rebecca Henderson interprète Vernestra Rwoh dans The Acolyte, le seul personnage de la Haute République pris dans les romans. Plus connue sous le nom de Vern, ce personnage possède un sabre laser violet très unique qui fonctionne comme un fouet (lightwhip).

Vern a attiré l’attention à un jeune âge, devenant l’un des plus jeunes Chevaliers Jedi à seulement 16 ans. The Acolyte est prêt à suivre le personnage un peu plus tard dans sa vie.

Henderson est apparue dans de nombreux projets divers et variés, allant des films comme par exemple Call Jane (2022), mais également des séries (Westworld, Poupée russe, Inventing Anna) et même des jeux vidéo, notamment dans les derniers jeux GTA.

Charlie Barnett : Yord Fandar

Lucasfilm

En parlant de Poupée russe, il y a un autre acteur de la série Netflix qui sera présent dans The Acolyte, à savoir Charlie Barnett. L’acteur américain va incarner le personnage de Yord Fandar, un autre Chevalier Jedi qui officie en tant que gardien dans un temple Jedi. Il est décrit comme étant un “surdoué et suiveur de règles“, dont le comportement strict peut parfois “obscurcir son esprit“.

