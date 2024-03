Quand se déroule la série The Acolyte dans la chronologie Star Wars ?

L’univers de Star Wars s’agrandit avec sa nouvelle série The Acolyte, mais à quel moment cette série s’intègre-t-elle dans la chronologie ?

Si vous êtes amateurs de duels épiques au sabre laser et que vous êtes fans de Seigneurs Sith, alors The Acolyte sera très certainement faite pour vous. Car la prochaine série Star Wars s’annonce d’ores et déjà comme étant l’un des titres les plus attendus de cet été 2024, et notamment pour les fans de Squid Game.

La série Disney+ vient de dévoiler sa première bande-annonce officielle qui devrait ravir les fans de la franchise alors que la galaxie lointaine, très lointaine, se prépare quant à elle à se lancer dans l’un de ses prochains projets originaux en prise de vues réelles.

Cependant, aussi impatients que les fans puissent être, beaucoup se demandent où se situe The Acolyte dans la chronologie Star Wars. Examinons donc à quel moment se déroule la série dans cet univers désormais culte.

Où se situe The Acolyte dans la chronologie de l’univers Star Wars ?

The Acolyte se déroule 100 ans avant les événements de Star Wars, épisode I : La Menace fantôme (1999), le premier volet de prélogie.

Alors que les événements des projets Star Wars en live-action prennent place dans l’Ère Skywalker, The Acolyte se déroule bien avant les films originaux.

La série permettra aux spectateurs d’avoir un aperçu de ce qu’était l’époque de la Haute République lorsque la République Galactique, l’organe gouvernant de l’univers, et l’Ordre Jedi étaient à l’apogée de leur puissance.

The Acolyte ose aller là où aucun autre projet Star Wars en prise de vues réelles n’est allé auparavant, car elle montrera comment l’Ordre Sith, les ennemis des Jedi, a gagné en puissance avant leur prise de contrôle juste avant le début de la trilogie originale.

La showrunneuse Leslye Headland a déclaré auprès de The Hollywood Reporter qu’elle voyait la série comme un “conflit familial”, tentant d’explorer les “fissures” au sein de l’institution Jedi qui les ont rendus si susceptibles aux ingérences Sith lorsque la trilogie de préquelle commence. Un univers qui continue encore et toujours son expansion, les fans ayant récemment appris que ce projet de film que l’on pensait abandonné est finalement de retour.

