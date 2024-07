Les Jedi ont endossé le mauvais rôle dans Star Wars : The Acolyte, mais y a-t-il assez de matière pour une saison 2 ?

Cela faisait longtemps que les spectateurs de Star Wars n’avaient pas vu autant de Jedi réunis dans une seule et même intrigue. The Acolyte a fait la promesse d’emmener son public au cœur de la Haute République, et le pari a été plutôt réussi, bien que nos chevaliers de l’espace aient été plutôt malmenés.

La série nous a présenté un tout nouveau casting de personnages – ou presque –, et n’a pas traîné avant d’en supprimer quelques-uns, entraînant les héros dans une enquête de style whodunnit, mais à la sauce Cantina. Pourtant, l’épisode final n’a pas répondu à toutes les questions : peut-on s’attendre à une saison 2 de The Acolyte ?

Y aura-t-il une saison 2 de The Acolyte ?

À ce stade, la saison 2 de The Acolyte n’a pas encore été confirmée. Toutefois, la showrunner Leslye Headland a régulièrement exprimé son désir d’aller plus loin avec la série.

2024 lucasfilm/disney

Comme pour la plupart des productions de ce style, il faudra attendre de voir la réception des épisodes pour ensuite découvrir la décision de Disney quant à un prolongement de l’histoire de Mae, Osha et Qimir.

Or, d’après Deadline, la série s’était déjà hissée parmi les meilleurs démarrages de Disney+ en dépassant les 4,8 millions de vues pour ses deux premiers épisodes, surpassant ainsi les débuts d’Ahsoka qui avait eu besoin de 14 jours pour obtenir le même résultat.

La créatrice de la série n’a d’ailleurs pas hésité à teaser une saison 2, affirmant à plusieurs reprises avoir gardé des pistes pour poursuivre les aventures de ses personnages. Des affirmations qui correspondent avec plusieurs éléments d’intrigue du final, sorti le 17 juillet.

Car non content de proposer une fin ouverte, le huitième et dernier épisode a également offert des aperçus d’autres personnages particulièrement importants dans le canon de Star Wars, et qui pourraient permettre un récit d’autant plus dramatique et épique pour la suite.

Le dernier épisode de The Acolyte est sorti le 17 juillet