Comment obtenir les Arts de Mortefeuille dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Les Arts de Mortefeuille sont une nouvelle arme introduite dans le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree qui permet aux joueurs d’exécuter des manœuvres d’arts martiaux de style kung-fu spectaculaires. Les développeurs ont donné un aperçu de ce nouveau type d’arme à travers des trailers avant la sortie et les joueurs étaient impatients de l’essayer.

L’arme peut être difficile à trouver, car elle est directement liée à une quête, mais nous avons tout ce qu’il vous faut. Voici donc comment obtenir les Arts de Mortefeuille dans le DLC d’Elden Ring.

Où trouver les Arts de Mortefeuille

Pour obtenir les Arts de Mortefeuille, vous devrez défier Dane Mortefeuille en duel et le vaincre.

Le combat contre Dane n’est pas trop difficile. Comme la plupart des PNJ humains, il n’a pas beaucoup d’équilibre, vous pouvez donc interrompre ses attaques. Ses mouvements consistent en des combos rapides avec une série de coups de poing qui peuvent vous surprendre. Gardez vos distances, observez ses attaques, puis cherchez à contrer. Assurez-vous de rouler pour éviter son attaque Coup de Paume, qu’il charge pendant une seconde avant d’exécuter.

Pour accéder au duel, vous devrez d’abord vaincre Rellana, Chevaleresse des Lunes Jumelles, et accéder à la région de l’Altus Occulte. Une fois là-bas, dirigez-vous vers le premier Site de grâce Croix de la Chaussée royale que vous devriez voir après votre arrivée dans la région.

Vous y trouverez ici la Missive du Moine et l’emote “Que le meilleur l’emporte“. Lire la note révélera que Dane Mortefeuille vous attend à un endroit à l’est du Site de grâce. Il est également mentionné que vous devez le défier en duel si vous souhaitez suivre « la voie du guerrier ».

Fromsoftware Dirigez-vous vers l’est pour atteindre les Ruines de Moorth.

Suivez ses instructions et dirigez-vous vers l’est. Finalement, vous arriverez aux Ruines de Moorth où vous trouverez le PNJ près d’une Croix de Miquella. Interagir avec lui ne donne aucune réponse, alors faites simplement l’emote “Que le meilleur l’emporte” devant lui et vous déclencherez le duel.

Une fois Dane Mortefeuille vaincu, vous serez transporté à la croix où vous pourrez récupérer l’arme Arts de Mortefeuille.

Aperçu et statistiques

Fromsoftware

Les Arts de Mortefeuille sont le nouveau style de combat à mains nues introduit avec Shadow of the Erdtree. La chaîne d’attaques de l’arme consiste en des coups de poing rapides et des coups de pied spectaculaires qui sont très satisfaisants à exécuter. Les attaques légères se transforment sans effort en attaques lourdes, et leur rapidité peut infliger de gros dégâts en quelques secondes.

Cependant, entrer dans le combat avec vos poings vous rendra vulnérable aux punitions. Vous devrez donc être prudent en lançant de longs combos, surtout contre les boss redoutables du DLC.

Statistiques des Arts de Mortefeuille

Statistiques Valeurs Puissance d’attaque Physique 80 Critique 100 Puissance de Garde Physique 35 Magie 20 Feu 20 Foudre 20 Sacré 20 Garde 20 Bonus d’attribut Force D (Requiert 8) Dextérité D (Requiert 8) Cendre de Guerre Coup de Paume

Meilleur build

Étant donné que l’arme Arts de Mortefeuille est axée sur la rapidité et la maniabilité, elle se marie parfaitement avec un build Dextérité, mais fonctionne également bien si vous investissez des points en Force. Tout d’abord, assurez-vous de monter l’arme au niveau +25 et d’avoir Force et Dextérité montés à au moins 40.

Pour la Cendre de Guerre, nous recommandons d’utiliser le Tourbillon de Mortefeuille. Vous trouverez cette compétence près d’une cascade juste avant les Ruines Antiques de Rauh, Site de grâce Tour mineure du viaduc. La compétence voit le Sans-éclat déchaîner une rafale de coups de pied qui infligent des dégâts dévastateurs, ce qui en fait un choix idéal pour l’arme.

Utiliser les combos des Arts de Mortefeuille vous rend faible face aux punitions, vous devrez donc augmenter vos statistiques de défense des dégâts. Pour cela, nous suggérons des incantations comme le Serment Doré. Le build repose sur votre puissance d’attaque, alors assurez-vous de la renforcer en utilisant Flamme, renforce-moi.

Pour les talismans, nous recommandons le Talisman de pavois draconique, le Fragment d’Alexander, l’Insigne d’épée ailée putréfiée, et le Talisman de Pierre Brisée. Nos choix augmentent la puissance des attaques successives, y compris la puissance des compétences de coup de pied, tandis que le Talisman de pavois draconique renforce significativement la résistance aux dégâts physiques.

Avec toutes les pièces en place, il ne reste plus que l’armure. Cela dépend de vos préférences, mais n’optez pas pour quelque chose de trop lourd ou qui maximise la charge d’équipement.

Il y a un nombre considérable d’autres armes à découvrir dans Elden Ring Shadow of the Erdtree, alors assurez-vous d’explorer le vaste Royaume des Ombres et de récupérer tous les objets de collection avant de vous confronter aux puissants boss.