Un mod Elden Ring vous libère de la chasse aux Esquilles de l’Arbre-Occulte de Shadow of the Erdtree

Le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree a introduit une toute nouvelle mécanique de renforcement, mais si cela ne vous intéresse pas, un nouveau mod vous permet de l’ignorer complètement.

Il va sans dire que toute extension de FromSoftware est un défi de taille, et le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring ne fait pas exception. Il est tellement exigeant que les joueurs ont abaissé sa note sur Steam à « mitigé », en raison de la nature punitive des nouveaux boss.

Cette difficulté s’explique en grande partie par le fait que le DLC prend peu en compte vos niveaux et la construction de votre build, mais favorise un nouveau système de renforcement. Les joueurs peuvent collecter des Esquilles de l’Arbre-Occulte pour augmenter leurs dégâts et leurs résistances, afin de mieux s’aligner avec les ennemis du Royaume des Ombres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Augmenter votre niveau de Bénédiction du Royaume des Ombres rend Shadow of the Erdtree beaucoup plus facile, mais le grind pour traquer toutes les Esquilles peut être chronophage. Si cela ne vous plaît pas, le mod Normalized DLC Damage est alors fait pour vous car il supprime complètement ce nouveau système.

Fromsoftware Les Croix de Miquella sont une bonne source d’Esquilles de l’Arbre-Occulte pour ceux sans le mod.

Pour ceux qui se demandent comment tout cela fonctionne, le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring agit comme un égaliseur, indépendamment des statistiques de votre personnage. En arrivant dans le Royaume des Ombres, les personnages endgame connaîtront des niveaux de dégâts reçus et infligés relativement similaires les uns aux autres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour atténuer cela, les joueurs peuvent trouver des Esquilles de l’Arbre-Occulte et les dépenser pour augmenter leurs dégâts et leur défense dans la zone du DLC. Cela nécessite de chasser les 50 esquilles pour obtenir le niveau maximal de buffs.

Le mod Normalized DLC Damage fait trois choses pour aligner le DLC davantage avec l’expérience de base d’Elden Ring :

Rend les dégâts entrants et sortants du DLC similaires à ceux du jeu de base.

Rend les dégâts et la résistance des Cendres Spirituelles identiques à ceux du jeu de base.

Supprime les Esquilles de l’Arbre-Occulte du DLC et les remplace par des Arcs Runiques.

Pour les joueurs qui ne veulent pas que l’efficacité de leur personnage soit entravée par une chasse constante, c’est un énorme avantage. Cependant, le créateur du mod a mentionné une petite mise en garde. « Le mod n’a été testé que sur un personnage tout neuf, avec zéro esquille de l’Arbre-Occulte collectée », a-t-il averti. « Aucune idée de comment cela affecte les sauvegardes qui en ont déjà collecté certaines ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il convient également de noter que le mod n’est disponible que pour les joueurs sur PC. Les joueurs sur console devront se résigner au grind des Esquilles de l’Arbre-Occulte de Shadow of the Erdtree dans Elden Ring.