Comment commencer le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree

Elden Ring ne permet pas aux joueurs d’accéder au DLC Shadow of the Erdtree depuis le menu, vous devrez donc vous préparer avant de pouvoir relever les défis qui vous attendent dans l’extension.

FromSoftware est connu pour donner accès à ses DLC après avoir vaincu des boss et bien progressé dans l’histoire, comme dans Bloodborne où il faut vaincre Vicar Amelia avant de pouvoir commencer l’histoire de The Old Hunters. Elden Ring ne fait pas exception, car le nouveau contenu de Shadow of the Erdtree est verrouillé derrière des boss.

Shadow of the Erdtree a été lancé le 21 juin, et pour ceux qui reviennent dans l’Entre-terre, une préparation est nécessaire. Vous devez accomplir des tâches spécifiques avant de pouvoir commencer le DLC, ce qui implique de vaincre certains des boss les plus difficiles du jeu.

Mohg est le boss qui vous empêche d'accéder à Shadow of the Erdtree.

Pour commencer Shadow of the Erdtree, vous devez vaincre les deux boss Radahn et Mohg, puis atteindre un endroit bien spécifique. Cette information a été révélée pour la première fois dans une interview de Famitsu avec le directeur d’Elden Ring, Hidetaka Miyazaki.

Vaincre Radahn, le Fléau des Astres, à Caelid

Le premier boss est indispensable pour compléter la quête de Ranni, une étape essentielle pour les joueurs visant à instaurer l’Âge des Étoiles. Vous devez vaincre Radahan, le Fléau des Astres, qui se trouve au château du Lion Rouge, au sud-est de Caelid.

Il est conseillé d’être au-dessus du niveau 60 avant d’affronter Radahn, mais les joueurs expérimentés peuvent tenter leur chance plus tôt, car plusieurs PNJ peuvent les assister durant ce combat.

Vaincre Mohg, le Seigneur du Sang, au Palais Mohgwyn

Vous devez vaincre Mohg, le Seigneur du Sang, qui se trouve dans le Palais Mohgwyn, un niveau secret de la rivière souterraine de Siofra. Cet endroit est accessible via un portail situé à l’ouest des Champs de neige consacrés.

Il est recommandé d’être au-dessus du niveau 90 avant d’affronter Mohg, mais vous pouvez tenter votre chance plus tôt, car il existe des objets spécifiques et des Larmes de Cristal qui peuvent faciliter le combat.

Une fois ces boss vaincus, vous pouvez commencer le DLC Shadow of the Erdtree en interagissant avec le cocon dans l’arène de Mohg, car il contient le corps de Miquella, point central de l’histoire de Shadow of the Erdtree.

Faut-il être à un certain niveau pour accéder au DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring ?

Non, il n’y a pas de niveau requis pour commencer le DLC Shadow of the Erdtree dans Elden Ring.

Tant que vous avez rempli les conditions énumérées ci-dessus, avez tué les deux boss obligatoires, vous pouvez techniquement accéder au DLC à n’importe quel niveau.

Quel niveau devriez-vous avoir pour commencer le DLC dans Elden Ring ?

En fin de compte, le choix vous appartient quant au moment où vous souhaitez commencer votre périple dans le DLC Shadow of the Erdtree. Sans exigence de niveau définie, vous pouvez techniquement commencer dès que vous avez vaincu Radahn et Mohg, bien que ces combats puissent être assez loin dans l’expérience de jeu de base.

En conséquence, vous devriez être à un niveau assez élevé avec de nombreuses statistiques améliorées. Vous n’atteindrez probablement pas ces sections du jeu sans être au moins au niveau 100, bien que nous recommandions d’être à un niveau un peu plus élevé avant d’entamer le DLC.

Commencer le DLC d’Elden Ring entre les niveaux 150 et 200 est idéal pour s’assurer que votre statistique de Vigueur est maximisée et que vous ne manquez pas de santé en entrant dans Shadow of the Erdtree. Tout niveau supérieur n’est pas vraiment nécessaire pour une raison clé : le DLC repose sur un système de mise à l’échelle différent.

Que vous soyez au niveau 200 ou 500, vous trouverez toujours le DLC difficile au début. Shadow of the Erdtree utilise le système de Bénédiction de l’Arbre du Royaume des Ombres. Plutôt que de se baser sur vos statistiques d’attaque et de défense habituelles, ce système nécessite de collecter des Esquilles de l’Arbre-Occulte pour améliorer vos qualités les plus importantes.

Ainsi, peu importe votre grind dans le jeu de base, Elden Ring Shadow of the Erdtree a sa propre forme de difficulté pour maintenir un terrain de jeu équilibré. Par conséquent, peu importe le niveau que vous avez lorsque vous commencez, tant que vous avez fait suffisamment pour booster votre santé, votre Endurance et toute autre statistique pertinente pour votre build.

