Emplacements de tous les Fragments de carte dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Elden Ring Shadow of the Erdtree mène les joueurs dans un endroit appelé le Royaume des Ombres. Tout comme dans le jeu de base, vous devez débloquer la carte en collectant des fragments de carte. Voici tous les emplacements des Fragments de carte dans Shadow of the Erdtree.

La carte est l’un des outils les plus importants en votre possession dans Elden Ring, car elle aide à la navigation. Cependant, au début, la carte est sombre et il est assez facile de se perdre. Ainsi, vous devez collecter des Fragments de carte pour révéler les différentes routes et bâtiments sur la carte afin de mieux vous repérer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il y a un total de cinq fragments de carte que vous pouvez collecter et qui couvriront l’intégralité du Royaume des Ombres.

Voici donc l’emplacement de chaque Fragment de carte dans Elden Ring Shadow of the Erdtree.

Fromsoftware Le Royaume des Ombres vous attend.

Emplacement de chaque Fragment de carte dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Plaine sépulcrale

C’est la première zone majeure que vous rencontrerez dans Shadow of the Erdtree après avoir touché le cocon de Miquella. Une fois que vous entrez dans le Royaume des Ombres, courez vers le nord-est et vous remarquerez la stèle familière du jeu de base au milieu d’un champ. Approchez-vous et ramassez l’objet pour recevoir le Fragment de carte de la Plaine sépulcrale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Altus occulte

Tout comme la Plaine sépulcrale, ce Fragment de carte est également très facile à collecter. Tout d’abord, vous devez vous rendre à Altus occulte en passant par le Château Ensis.

Une fois que vous atteignez l’emplacement, cherchez le Site de grâce de la Croisée des Hautes Routes. De là, allez vers le nord-est et vous remarquerez la stèle avec le Fragment de carte d’Altus occulte.

Ruines de Rauh

Si vous voulez collecter ce Fragment de carte, vous devez d’abord vous rendre à Altus occulte. Cependant, il existe un moyen de l’obtenir sans affronter de boss. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre à la Source spirituelle en contrebas du Fort de la Réprimande.

L’article continue après la publicité

En rapport: Comment vaincre les ennemis Fourneaux dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

L’article continue après la publicité

D’abord, atteignez le site de grâce des Ruines de Moorth d’Altus occulte. De là, allez vers le nord-est jusqu’à atteindre une grotte cachée. Suivez le chemin jusqu’à la base des Ruines Anciennes. Une fois que vous atteignez cet endroit, suivez le canyon et vous remarquerez la stèle près des Ruines du Temple de la Ville.

Côté Sud

Ce Fragment de carte peut également être collecté très tôt dans le jeu, à condition que vous soyez prêt pour un très long voyage. Tout d’abord, vous devez traverser le Pont d’Ellac et continuer vers le sud. De là, suivez la route jusqu’à la Rivière Ellac.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous continuez vers le sud, vous atteindrez finalement la Côte Céruléenne. Une fois que vous atteignez cet endroit, vous remarquerez la stèle au nord-ouest du site de grâce de la Côte Céruléenne.

Abysse

C’est la dernière zone que vous rencontrerez en ce qui concerne la carte dans Shadow of the Erdtree. Tout d’abord, vous devez vous rendre au Château d’Ombre. Vous devez alors trouver un Cercueil de Pierre caché et entrer dedans.

Cela vous téléportera dans une zone extérieure du Château noir. De là, allez vers le sud et traversez les Catacombes de la Lumière Noire. Une fois sorti de là, vous aurez atteint les Bois Abyssaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Vous trouverez la stèle avec le Fragment de carte juste à l’extérieur de l’Église Abandonnée.

Découvrez nos guides et toute l’actualité de Shadow of the Erdtree dans la rubrique Elden Ring de notre site.