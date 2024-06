Ce mensonge des devs sur Elden Ring Shadow of the Erdtree ravit les joueurs

La communauté d’Elden Ring félicite les développeurs pour Shadow of the Erdtree, mais pas pour les raisons que vous pensez.

Alors qu’il n’est généralement pas bon pour les créateurs de mentir à leur public sur un jeu ou un contenu à venir, cette situation pourrait être le premier cas où le contraire est vrai. Avec beaucoup d’humour, les fans d’Elden Ring expriment leur gratitude à l’équipe de développement pour avoir menti à propos du DLC Shadow of the Erdtree.

Lorsque la future extension a été révélée pour la première fois en 2023, le directeur du jeu, Hidetaka Miyazaki, avait déclaré que la taille de la nouvelle zone sur la carte serait similaire à celle de Nécrolimbe dans le jeu original.

Cependant, Shadow of the Erdtree approchant à grands pas, l’embargo sur les critiques a enfin été levé. Il en est ressorti que la taille de la carte est en réalité bien plus grande, et la communauté d’Elden Ring est ravie.

Les fans sont tellement enthousiastes que certains se sont rendus sur le subreddit du jeu pour féliciter Miyazaki d’avoir menti sur le DLC.

Comme le commente un utilisateur : « Le meilleur type de menteur. Il a menti comme un parent qui vous dit que vous ne devriez pas trop vous exciter pour Noël car c’est compliqué niveau argent et puis BAM, les bonnes surprises sont sous le sapin ».

Un autre joueur formule ses éloges dans un style plus adapté au lore du jeu, en disant : « Une tromperie qui nous élève est plus précieuse qu’une multitude de petites vérités ».

Ce ne serait pas la première fois que des informations sur Elden Ring seraient fausses, comme le souligne un utilisateur qui rappelle que Miyazaki avait également dit que le jeu original durerait « environ 20 heures ».

Bien sûr, il y a une chance que ce ne soit pas du tout un mensonge, car au moment de son commentaire, le développement n’était pas terminé, donc la taille du DLC aurait pu augmenter.

Comme le dit un fan : « Son plan initial était probablement ‘à peu près de la taille de la Nécrolimbe’, mais ça a finit par échappé à son contrôle et avant qu’il ne s’en rende compte, il avait créé Elden Ring 2 ».

Elden Ring Shadow of the Erdtree domine actuellement les discussions en ligne, devenant même le DLC le mieux noté jamais sorti. Maintenant, le fait que la carte soit bien plus grande que prévu ne fait qu’ajouter de l’huile sur ce feu déjà très intense.