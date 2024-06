Elden Ring Shadow of the Erdtree trop difficile ? Voici le conseil de Bandai Namco

Le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree s’avère si difficile que même l’éditeur du jeu, Bandai Namco, a donné des conseils aux joueurs en difficulté.

Bien que Bandai Namco ait publié Elden Ring et l’extension Shadow of the Erdtree, cela ne les a pas empêchés d’être directs avec les joueurs ayant des difficultés dans le DLC. Les développeurs ont partagé une suggestion utile sur X/Twitter :

« On vous suggère d’améliorer vos Bénédictions du Royaume des Ombres. »

Les Bénédictions du Royaume des Ombres sont exclusives à Shadow of the Erdtree et offrent aux joueurs plus de puissance d’attaque et de protection contre les ennemis, nécessitant progressivement plus d’Esquilles à mesure que votre niveau augmente. Cela a permis aux joueurs de gagner un avantage, car le DLC ajuste sa difficulté à votre niveau lorsque vous y accédez.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les réponses au message ont été mitigées.

« Nous avons atteint le point où les développeurs suggèrent gentiment aux joueurs d’arrêter de se plaindre et d’explorer le monde qu’ils ont créé pour vous, au lieu de se précipiter sur les boss du DLC », a déclaré l’un d’eux.

Un autre a ajouté : « On dirait que ceux qui se plaignent essaient de faire les boss sans collecter certaines Bénédictions du Royaume des Ombres. Cependant, certains ensembles de mouvements semblent assez cruels. Je ne pense pas qu’il y aura de changements majeurs pour équilibrer la difficulté ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le streamer et ancien employé de Rooster Teeth, Lawrence Sonntag a donné son avis sur la situation : « Les Runes sont la monnaie universelle et s’adaptent à la difficulté de l’ennemi. Les Bénédictions du Royaume des Ombres sont arbitraires, facilement manquables, et n’indiquent pas si vous êtes en retard sur la courbe de niveau jusqu’à ce que vous soyez tué en un coup par un boss à la fin d’un donjon ».

Avec persévérance et stratégie, le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree offre une expérience enrichissante et immersive, bien que difficile.