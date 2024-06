Comment obtenir l’Espadon de la Solitude et son set d’armure dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

L’Espadon de Solitude et le set d’armure de la Solitude peuvent vous aider à réaliser vos envies de chevalier dans le DLC d’Elden Ring. Voici où trouver ces objets, quel boss affronter et tout ce que vous devez savoir sur l’équipement de Shadow of the Erdtree.

Bien que Shadow of the Erdtree permette de nouveaux styles de jeu, dont un axé sur les arts martiaux, il arrive parfois que l’on souhaite simplement revenir aux fondamentaux avec un build classique de chevalier en armure étincelante. C’est ici que l’Espadon de Solitude et son armure prennent tout leur sens.

Ajoutés à l’Entre-terre dans le cadre du DLC Elden Ring, ces objets sont puissants, la lame affûtée frappant fort tout en bloquant d’importants dégâts grâce à leur épaisse armure. Vous allez certainement intimider certains ennemis rien qu’avec votre apparence.

Si vous êtes impatient d’équiper cet ensemble, nous avons tout ce qu’il vous faut. Voici tout ce que vous devez savoir pour le trouver en un rien de temps.

Pour obtenir l’Espadon de Solitude et l’armure de la Solitude, il vous faut vaincre le boss Chevalier de la Geôle Solitaire. Ce boss a été introduit dans l’extension Shadow of the Erdtree d’Elden Ring.

Où trouver le boss Chevalier de la Geôle Solitaire dans Shadow of the Erdtree

Le boss Chevalier de la Geôle Solitaire réside dans le Mausolée occidental sans nom. Cet emplacement se trouve à l’ouest de la Plaine Sépulcrale sur la carte dans une petite alcôve.

Fromsoftware Dirigez-vous vers l’ouest sur la carte du DLC pour trouver le boss Chevalier de la Geôle Solitaire.

En entrant dans le Mausolée, vous verrez un escalier droit devant vous. Descendez, traversez la brume, et le Chevalier de la Geôle Solitaire vous attendra. Occupez-vous de lui et le butin sera à vous.

Dès que vous entrez dans l’arène du boss, le Chevalier de la Geôle Solitaire tentera de préparer son arbalète pour une attaque à distance. Si vous êtes rapide, cependant, vous pouvez vous précipiter et réduire la distance avant qu’il ne puisse agir.

Bien que vous ne puissiez pas utiliser d’Invocations comme distraction dans cette rencontre, si vous avez des armes lourdes à disposition, nous vous recommandons fortement de les utiliser. Les attaques chargées avec des armes lourdes peuvent venir à bout du Chevalier de la Geôle Solitaire. Avant qu’il ne puisse se relever, vous pouvez attaquer à nouveau avec un autre coup. Répétez sans fin ce système et vous ne subirez pas un seul point de dégât en retour, si vous le faites correctement.

Si votre build ne permet pas l’utilisation d’armes lourdes, restez sur vos gardes et assurez-vous de tourner autour du boss autant que possible. Rester immobile trop longtemps est à vos risques et périls.

Fromsoftware Le Chevalier de la Geôle Solitaire est loin d’être le boss le plus intimidant de Shadow of the Erdtree, mais il ne doit tout de même pas être pris à la légère.

Statistiques de l’Espadon de Solitude

Voici le tableau des statistiques de l’Espadon de Solitude :

Statistiques Valeur Puissance d’attaque Physique 120 Critiques 100 Puissance de Garde Physique 89 Magie 40 Feu 40 Foudre 40 Sacré 40 Garde 53 Bonus d’attribut Force B Dextérité E Attributs requis Force 27 Dextérité 13 Poids 15,5

L’Espadon de la Solitude est une arme lourde. Avec un poids de 15,5, vous devrez peut-être faire de la place pour la transporter après le combat contre ce boss.

Cette arme est également dotée de la compétence Cendre de Guerre Lune Solitaire qui coûte 12 FP à chaque exécution.

Statistiques de l’armure de Solitude

Statistiques Heaume de la Solitude Armure de la Solitude Gantelets de la Solitude Jambières de la Solitude Résistance aux Dégâts Physique 6,8 18,7 4,7 10,8 – Contontants 6,4 17,7 4,5 10,2 – Tranchants 6,7 18,3 4,6 10,6 – Perçants 6,3 17,5 4,4 10,1 Magie 4,7 13,3 3,3 7,6 Feu 5,2 14,5 3,6 8,3 Foudre 4,8 13,5 3,3 7,7 Sacré 4,9 13,8 3,4 7,9 Résistance Immunité 26 60 20 37 Robustesse 27 63 21 39 Focalisation 42 99 33 61 Vitalité 22 50 17 31 Équilibre 11 45 10 27 Poids 10,3 24,0 8,0 14,8

L’armure de Solitude est, elle aussi, très lourde, alors assurez-vous de faire de la place dans votre inventaire avant le combat.

Découvrez nos guides et toute l’actualité du Royaume des Ombres dans la rubrique Elden Ring de notre site.

