Comment vaincre le boss Rellana, Chevaleresse des Lunes Jumelles dans Elden Ring Shadow of the Erdtree

Rellana, Chevaleresse des Lunes Jumelles, est le deuxième grand boss de donjon dans Elden Ring Shadow of the Erdtree. Voici comment la vaincre.

Après avoir vaincu le Lion Dansant et traversé le Château Ensis dans Elden Ring Shadow of the Erdtree, une puissante Chevalière de Caria va vous affronter – et elle possède un style de combat et un nom très familiers. Rellana, à ne pas confondre avec Rennala, est la sœur cadette de la reine de Caria vaincue.

Cependant, Rellana a suivi Messmer l’Empaleur dans le Royaume des Ombres et y est restée, même après la Guerre de la Fracture, la chute de sa lignée et le reste de l’Ordre d’Or. Maintenant, cette princesse guerrière se dresse sur votre chemin, et comme c’est Elden Ring, il n’y a qu’une seule façon de régler les choses.

Voici comment vaincre Rellana, Chevaleresse des Lunes Jumelles dans Shadow of the Erdtree.

Où trouver Rellana

Trouver Rellana est en fait assez simple, puisqu’il suffit de traverser le Château Ensis et atteindre le dernier Site de Grâce. Rellana se trouve dans la dernière partie de ce donjon et vous saurez qu’un boss approche grâce aux deux signes d’invocation dorés au sol avant l’entrée.

Ces signes d’invocation vous permettront de recruter deux adorateurs de Miquella pour vous aider dans le combat contre le boss. C’est votre choix, et chaque PNJ sera un allié précieux et servira de distraction pour Rellana. Sachez simplement que le boss recevra un énorme bonus de santé et de puissance pour chaque allié que vous amenez.

Si le boss est trop difficile, pensez à n’amener qu’un seul allié PNJ – c’est notre recommandation, car les renforts supplémentaires ne compensent pas le bonus qu’elle reçoit. Sinon, utilisez uniquement vos invocations spirituelles, car Rellana ne bénéficie d’aucun avantage lorsque vous les utilisez.

Comment battre Rellana, Chevaleresse des Lunes Jumelles

Les joueurs expérimentés de Souls qui affrontent Rellana peuvent se rappeler de Knight Artorias de Dark Souls 1 ou de Pontiff Sulyvahn de Dark Souls 3, car ce boss partage certaines similitudes avec chacun d’eux.

Comme Artorias, Rellana est une puissante chevaleresse, extrêmement rapide, capable de vous abattre avec sa lame tout en couvrant l’arène d’attaques de zone et en sautant d’un côté du champ de bataille à l’autre en un clin d’œil. Comme Pontiff Sulyvahn, Rellana utilise deux épées, chacune infusée d’une Sorcellerie différente.

Sa première épée est un clin d’œil à son héritage carien et est imprégnée de Sorcellerie, tandis que son autre épée brûle avec la flamme de son maître, Messmer l’Empaleur. Par conséquent, équipez-vous contre la Sorcellerie, le feu et les dégâts physiques, car ce sont ses trois principales formes d’attaque.

Rellana est également résistante aux dégâts de Sorcellerie et de feu, donc si vous êtes un lanceur de sorts qui utilise principalement ces magies, envisagez de passer aux attaques de foudre, car c’est une de ses faiblesses. Si vous êtes un combattant au corps à corps, envisagez d’infuser votre arme avec de la foudre pour lui infliger plus de dégâts.

Si vous avez un build qui utilise des boucliers, pensez à apporter les Représailles de Caria, car cela vous permettra de repousser ses sorts de Sorcellerie, vous donnant ainsi un avantage. Essayez cela uniquement si vous prévoyez déjà d’utiliser un bouclier, sinon, cela compliquera votre stratégie.

Rellana, Chevaleresse des Lunes Jumelles : Phase 1

Dans la première phase du combat, Rellana attaque avec de nombreux combos de balayage qui, heureusement, ne sont pour la plupart pas infusés de magie. Si vous vous sentez courageux, vous pouvez essayer de la parer, mais nous vous recommandons d’esquiver ses attaques, de vous positionner derrière elle et de frapper pendant les temps morts entre ses attaques.

Si elle est à distance, elle peut invoquer des arcs de Sorcellerie faciles à éviter et que vous pouvez traverser en roulant pour une contre-attaque. Cependant, nous vous conseillons d’essayer de rester derrière elle, car vous aurez plus d’opportunités pour la punir pendant qu’elle se prépare ou se remet.

Soyez très prudent quand elle utilise son attaque, car tant que ces petites épées bleues flottent au-dessus de votre tête, vous êtes en grand danger. Esquivez jusqu’à ce qu’elles disparaissent, puis continuez votre assaut. Soyez patient et reprenez le combat une fois le danger passé.

Une fois que vous avez réduit la santé de Rellana à 50 %, elle déclenchera la deuxième phase du combat.

Rellana : Phase 2

Dans la phase 2, Rellana commencera à utiliser la flamme de Messmer contre vous et à employer des attaques de feu. Elle deviendra également beaucoup plus agressive et infusera ses épées avec de la Sorcellerie et du feu. La plupart de ses attaques seront désormais aussi des sorts alors que Rellana commence à utliser de grandes épées magiques ou des combos explosifs tournoyants.

À ce stade, elle devient plus difficile à esquiver et à parer, alors restez alerte et sachez que ses attaques font maintenant beaucoup plus de dégâts de zone. Cela signifie que s’éloigner d’elle n’est pas toujours la chose la plus sûre, alors on vous conseille toujours d’essayer de vous positionner derrière elle. Si elle tourne son attention vers un allié PNJ ou vos invocations spirituelles, profitez de ces précieuses secondes. N’oubliez pas, elle peut se retourner et changer de cible en un instant.

Cette deuxième phase mènera Rellana à utiliser la magie de la Lune contre vous (après tout, c’est une princesse de Caria). Cette attaque est prévisible, mais fait d’énormes dégâts de zone qui peuvent causer la mort de vos alliés PNJ restants et de vos invocations spirituelles. Sortez de la zone d’attaque ou traversez les explosions, puis revenez vers elle dès que vous êtes en sécurité, car vous pouvez porter quelques coups à Rellana pendant qu’elle se remet.

Rellana est un défi de taille, même pour les joueurs Souls vétérans et est considérablement plus difficile que le premier boss du DLC, mais gardez la tête froide, apprenez ses attaques et profitez des nombreuses failles dans son jeu.

Vous plongez dans Shadow of the Erdtree ? Découvrez nos guides et toute l’actualité du Royaume des Ombres dans la rubrique Elden Ring de notre site.