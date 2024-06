Elden Ring : Les meilleures armes early game du DLC Shadow of the Erdtree

Récupérer les meilleures armes dans Elden Ring a toujours été l’un des principaux attraits de ce RPG, et le DLC Shadow of the Erdtree ne fait pas exception. Voici les meilleures armes que vous pouvez obtenir dès le début de l’extension.

FromSoftware a introduit une pléthore de nouvelles armes dans le DLC Shadow of the Erdtree, dont beaucoup peuvent être récupérées très tôt dans cette nouvelle aventure.

Toutefois, rappelez-vous que toutes les armes ne sont pas simplement dissimulées dans des coffres ou éparpillées dans le monde ouvert ; certaines ne sont accessibles qu’après avoir vaincu un boss. Passons donc sans plus attendre aux meilleures armes de début de jeu à essayer dans Elden Ring Shadow of the Erdtree.

Les meilleures armes et leurs emplacements

Lame-revers

Fromsoftware

La Lame-revers est l’une des armes les plus utiles au début de Shadow of the Erdtree, car elle se trouve dans la zone de départ et offre certaines des animations les plus fluides du jeu. Cependant, si vous souhaitez construire votre personnage autour de cette arme, assurez-vous d’avoir de bonnes statistiques d’Équilibre.

Fromsoftware Vous pouvez trouver la Lame-revers dès le début.

Pour obtenir la Lame-revers, dirigez-vous simplement au nord du Site de Grâce des Ruines Calcinées jusqu’à atteindre un petit autel entouré d’ennemis jaunes. Vous n’avez pas besoin de les combattre, vous pouvez simplement saisir l’arme et vous enfuir avant qu’ils ne tentent de vous attaquer.

Stats

PUISSANCE D’ATTAQUE NÉGATION DES DÉGÂTS Physique 105 40 Magie 0 30 Feu 0 30 Foudre 0 30 Sacré 0 30 Critiques 100 15

Scaling & niveau requis

Force : D, Niveau 10

: D, Niveau 10 Dextérité : D, Niveau 13

Meilleur build & style de jeu

Comme mentionné précédemment, l’Équilibre est une statistique cruciale pour cette lame car vous pourriez être interrompu et perdre l’équilibre entre vos combos. Le Talisman du Mouflon est le compagnon parfait car il réduit les dégâts d’Équilibre reçus tout en augmentant la statistique de base.

Pour le scaling des attributs, la Lame-revers profite de la Force et de la Dextérité, alors assurez-vous de les améliorer régulièrement. Vous pouvez également l’infuser avec votre Cendre de Guerre préférée pour l’adapter davantage à votre style.

Grand Katana

Fromsoftware

Cette arme est parfaitement fidèle à son nom, et vous permet de combattre armé d’un immense Katana dans Elden Ring. Il fait partie du type d’arme Grand Katana, une nouvelle famille introduite dans le DLC. Si vous étiez fan des builds “Unga Bunga” de Force du jeu de base, ce sera l’arme parfaite pour vous.

Il provoque un puissant saignement, profite d’un scaling Force et Dextérité, et vous pouvez même l’infuser avec votre Cendre de Guerre préférée.

Fromsoftware

Pour obtenir le Grand Katana dans Shadow of the Erdtree, il vous faut aller au pied du Dragon de flammes spectrales de la Plaine Sépulcrale. Il n’est pas conseillé de confronter le dragon à ce stade du jeu, alors prenez simplement l’arme et enfuyez-vous sans le réveiller.

Stats

PUISSANCE D’ATTAQUE NÉGATION DES DÉGÂTS Physique 145 60 Magie 0 30 Feu 0 30 Foudre 0 30 Sacré 0 30 Critiques 100 35

Scaling & niveau requis

Force : D, Niveau 14

: D, Niveau 14 Dextérité : D, Niveau 18

Meilleur build & style de jeu

Le Grand Katana est synonyme de Force, alors c’est là où la plupart de vos points de compétence devraient aller. De plus, le Talisman de l’Épée à Deux Mains, un nouveau dans le DLC, sera parfait pour cette arme car vous découperez les ennemis comme du beurre.

Cependant, gardez à l’esprit que vos attaques seront lentes, alors compensez cela avec des esquives bien chronométrées.

Damoiselle

Fromsoftware

La Damoiselle appartient à un autre nouveau type d’arme dans le DLC appelé Grandes Épées Légères, et celles-ci ont des attaques plus rapides que les Grandes Épées régulières mais un peu plus lentes que les Katanas. Elle a des stats impressionnantes sur toute la ligne, tout en ayant la capacité d’être infusée avec de nouvelles Cendres de Guerre.

Fromsoftware

Vous pouvez obtenir la Damoiselle au Château Ensis, qui est situé de l’autre côté du pont. Avant d’entrer dans le château, vous rencontrerez un géant prêt à vous tuer dès que vous ferez un pas à l’intérieur, alors contournez-le par la gauche et prenez les escaliers.

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de rester à gauche et de monter en haut de la tour de guet à l’aide des escaliers sur les murs extérieurs, puis de prendre le coffre contenant la Damoiselle. Il y aura un tas d’ennemis dans cette zone, mais vous pouvez passer sans confrontation si vous êtes rapide.

Stats

PUISSANCE D’ATTAQUE NÉGATION DES DÉGÂTS GARANTIS Physique 116 63 Magie 0 31 Feu 0 31 Foudre 0 31 Sacré 0 31 Critiques 100 36

Scaling & niveau requis

Force : D, Niveau 12

: D, Niveau 12 Dextérité : D, Niveau 17

Meilleur build & style de jeu

Tout comme tous les nouveaux types d’armes dans Elden Ring Shadow of the Erdtree, cette arme n’a pas d’éléments spéciaux attachés et peut être infusée avec n’importe quelle Cendre de Guerre de votre choix. Compte tenu de son scaling, il serait préférable de se concentrer sur la Dextérité.

L’Insigne d’épée ailée putréfiée est un must pour cette arme car il augmente la Puissance d’Attaque à chaque coup consécutif, alors assurez-vous d’avoir terminé la quête de Millicent dans le jeu de base pour obtenir le Talisman.

Espadon de la Solitude

Fromsoftware

Nous passons maintenant aux armes nécessitant de vaincre un ennemi, car l’Espadon de la Solitude n’est disponible que pour ceux qui ont vaincu le boss Chevalier de la Geôle Solitaire. Gardez à l’esprit que malgré le fait qu’il soit le premier boss que vous affronterez probablement dans le DLC, c’est un combat assez difficile.

Pour trouver le Chevalier de la Geôle Solitaire, dirigez-vous simplement vers le Mausolée occitdental sans nom, situé à l’ouest du Site de Grâce des Ruines Calcinées.

Fromsoftware

La meilleure façon de vaincre le Chevalier de la Geôle Solitaire est de garder vos distances et de frapper dès qu’il laisse une ouverture. Plus facile à dire qu’à faire car ce boss inflige une quantité énorme de dégâts, il est donc conseillé de trouver des Esquilles de l’Arbre- Occulte pour vous renforcer.

Idéalement, utilisez une arme plutôt grande pour le faire chanceler aussi souvent que possible et capitaliser sur toutes ces petites ouvertures.

Stats

PUISSANCE D’ATTAQUE NÉGATION DES DÉGÂTS GARANTIS Physique 120 89 Magie 0 40 Feu 0 40 Foudre 0 40 Sacré 0 40 Critiques 100 53

Scaling & niveau requis

Force : B, Niveau 27

: B, Niveau 27 Dextérité : E, Niveau 13

Meilleur build & style de jeu

C’est une Grande Épée basée principalement sur la Force, parfaitement adaptée aux builds les plus brutaux. Elle ressemble à la Grande Épée du jeu de base et est probablement inspirée de l’épée de Guts de Berserk, donc les attaques sautées et les dégâts d’équilibre sont la clé ici.

Ainsi, le Talisman de la Griffe et le Talisman Mouflon sont les meilleurs choix pour cette arme, ainsi que, bien sûr, le Sceau sacrifié de Radagon.

Grand Marteau en Acier Noir

Fromsoftware

Le Grand Marteau en Acier Noir est pour le moins fidèle à son nom. Cependant, c’est l’une des meilleures armes de Force dans les premières heures de Elden Ring Shadow of the Erdtree, avec l’Espadon de la Solitude. En plus des dégâts physiques, il inflige également des dégâts de Magie, très utiles dans les premières étapes du DLC.

Pour obtenir cette arme, dirigez-vous vers l’Église de la Consolation, située au sud-est du Site de Grâce des Ruines Calcinées. Une fois arrivé dans cette région, vous devrez vaincre le Chevalier Noir pour obtenir le Grand Marteau.

Fromsoftware

Stats :

PUISSANCE D’ATTAQUE NÉGATION DES DÉGÂTS GARANTIS Physique 140 72 Magie 0 38 Feu 0 38 Foudre 0 38 Sacré 42 45 Critiques 100 47

Scaling & niveau requis

Force : B, Niveau 27

: B, Niveau 27 Dextérité : E, Niveau 13

: E, Niveau 13 Foi : D, Niveau 17

Meilleur build & style de jeu

Le Talisman Héritage des Deux Doigts peut être un excellent choix pour cette arme car il augmente la Foi, tandis que le Talisman de la Griffe et le Talisman Mouflon seront parfaits pour les attaques sautées et les dégâts d’Équilibre.

Dans l’ensemble, assurez-vous de monter votre Force et votre Foi autant que possible, car ce sont les statistiques principales pour transformer ce Grand Marteau en une arme briseuse de défense. De plus, il inflige des dégâts de Magie, le rendant redoutable contre les ennemis sensibles à la magie.

Bras de démon sanglant

Fromsoftware

Le Bras de démon sanglant est l’une des meilleures armes Force et Ésotérisme du jeu. Avec les bonnes Cendres de Guerre et l’affinité Saignement, il peut provoquer plus de 200 accumulations de saignement et infliger des dégâts considérables, même sur des boss qui semblent insensibles à première vue.

La seule façon d’obtenir cette arme est d’attendre qu’elle soit lâchée par les ennemis Démon Sanglant qui sont disséminés dans le Royaume des Ombres. Cependant, le meilleur endroit pour les farmer est la Ville panoramique, située au sud du Site de Grâce du Terminus de la Falaise de la Plaine Sépulcrale.

Fromsoftware

Dirigez-vous simplement vers cet endroit et vainquez chaque Démon Sanglant que vous trouvez, et vous devriez pouvoir obtenir l’arme une fois le dernier ennemi tué.

Stats

PUISSANCE D’ATTAQUE NÉGATION DES DÉGÂTS GARANTIS Physique 147 76 Magie 0 46 Feu 0 46 Foudre 0 46 Sacré 0 46 Critiques 100 51

Scaling & niveau requis

Force : D, Niveau 28

: D, Niveau 28 Dextérité : E, Niveau 11

: E, Niveau 11 Ésotérisme : D, Niveau 16

Meilleur build & style de jeu

La meilleure répartition de stats pour ce build est bien sûr Force-Ésotérique avec affinité Saignement et les Cendres de Guerre Occulte. De cette façon, il cette arme peut accumuler énormément de saignement et sera également excellente pour infliger de lourds dégâts à presque tous les ennemis du jeu.

Pour les Talismans, assurez-vous d’utiliser l’Exultation du Seigneur du Sang car il augmentera votre Puissance d’Attaque chaque fois que votre ennemi saigne. En plus de cela, vous pouvez utiliser le Talisman de la Tortue Verte car il augmentera votre taux de récupération d’endurance, cette arme utilisant beaucoup d’endurance à chaque attaque chargée.

Il y a un nombre considérable d’autres armes à découvrir dans Elden Ring Shadow of the Erdtree, alors assurez-vous d’explorer le vaste Royaume des Ombres et de récupérer tous les objets de collection avant de vous confronter aux puissants boss.