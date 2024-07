Elden Ring : 10 objets indispensables pour faciliter Shadow of the Erdtree

Le DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree propose une multitude d’objets pour rendre l’exploration du Royaume des Ombres plus facile, et peu de joueurs en profitent pleinement.

De nombreux joueurs ayant du mal face à la difficulté accrue du DLC, l’utilisateur Reddit ‘Lansseaxx’ a posté une liste de tous les objets qui peuvent rendre votre aventure plus facile. Si vous avez du mal à vaincre les boss, voici 10 objets que vous devez utiliser.

Crabe Bouilli

Fromsoftware Le Crabe Bouilli est l’un des meilleurs consommables pour augmenter votre défense.

Le Crabe Bouilli est disponible dès les premières heures du jeu de base, donc la quasi-totalité des joueurs devrait avoir accès à ce consommable. Cependant, très peu d’entre eux utilisent ces objets utiles alors qu’ils augmentent la résistance aux Dégâts Physiques de 20%.

Puisque de nombreux ennemis du DLC épuisent vos PV en un seul coup, profiter de tous les buffs défensifs à votre disposition est la clé du succès.

Viande/Chair de Communion Draconique

Fromsoftware

L’un des meilleurs nouveaux consommables dans Shadow of the Erdtree, la Viande de Communion Draconique est un must avant tout combat de boss difficile, surtout pour les utilisateurs de Force. Elle augmente votre Vigueur, Endurance et Force, et vous pouvez la fabriquer assez facilement, alors n’hésitez pas à l’utiliser.

Fingerprint Nostrum

Fromsoftware

Si vous utilisez régulièrement des Sorcelleries ou des Incantations, le Fingerprint Nostrum est indispensable. Cet objet augmente l’Esprit, l’Intelligence, la Foi et l’Ésotérisme, et peut s’avérer très bénéfique pour les combats de boss difficiles.

Cependant, gardez à l’esprit que l’utilisation de cet objet entraînera une perte progressive de PV. Même si elle est assez minime et gérable avec des soins réguliers, faites-y attention.

Foie Mariné Ignifugé

Fromsoftware

Une grande partie des ennemis que vous affronterez dans le DLC infligent des dégâts de feu, y compris les boss, alors le Foie Mariné Ignifugé est indispensable pour n’importe quel build. Cependant, si vous affrontez des ennemis avec d’autres éléments, n’hésitez pas à utiliser d’autres Foies Marinés élémentaires adaptés au combat.

Grand Pot du Fourneau

Fromsoftware

Ces pots sont une version plus grande des Pots de Feu du jeu de base et, comme vous l’auriez deviné par leur taille, ils font vraiment mal. Dans le DLC, de nombreux boss et ennemis sont faibles face au feu et sensibles aux dégâts d’étourdissement, alors utiliser ces pots fera l’affaire.

Étonnamment, même les ennemis Fourneaux sont extrêmement vulnérables face à ces pots, alors profitez-en !

Graisse incendiaire de Messmer

Fromsoftware

Dans le DLC, vous trouverez de meilleures versions des Graisses d’arme disponibles dans le jeu de base. Par exemple, la Graisse incendiaire de Messmer est la version améliorée de la Graisse incendiaire, et inflige bien plus de dégâts, surtout aux ennemis dont le feu est la faiblesse.

Vous pouvez les obtenir simplement en explorant ou même les fabriquer, alors n’hésitez pas à les quand vous en avez besoin.

Arc Runique

Fromsoftware

Les Arcs Runiques en endgame ne fournissent peut-être pas un buff extraordinaire, mais ils restent utiles, même dans le DLC. Utiliser le bon Arc Runique en fonction de votre cbuild peut non seulement augmenter vos dégâts, mais aussi renforcer votre défense.

La plupart des gens utilisent encore la Rune Majeure de Godrick, car elle augmente leur PV, FP et Endurance, même s’il était le deuxième boss principal du jeu de base.

Ragoût de Scorpion

Fromsoftware

Le Ragoût de Scorpion est l’un des meilleurs consommables à utiliser dans le DLC, car il augmente la résistance aux Dégâts Physiques tout en réduisant progressivement vos PV. Cependant, il est facile de passer à côté parce qu’il est uniquement donné par la Doyenne Kérastienne, situé dans une pièce verrouillée de la Tour de Belurat.

Cendres d’Invocation

Fromsoftware

Bien que les joueurs négligent souvent involontairement les Cendres d’Invocation dans le jeu, beaucoup dans la communauté les considèrent comme « injustes » et pas franchement éthiques. Cependant, ce sont des objets en jeu qui ont été implémentés pour une raison, et les développeurs savent comment les équilibrer en fonction de la difficulté.

Utiliser des invocations ne nuira pas à votre expérience de jeu, et rendra les combats imbattables un peu plus gérables dans le DLC.

Cou de Tortue Mariné

Fromsoftware

Le Cou de Tortue Mariné vous accordera une augmentation temporaire importante de la vitesse de régénération de votre Endurance. C’est le consommable parfait pour les utilisateurs de Force, car leurs armes consomment une bonne partie de l’Endurance à chaque coup.

En explorant le vaste monde de Shadow of the Erdtree, vous tomberez sur tous ces objets et pourrez les utiliser à votre avantage pour affronter tous les boss difficiles du DLC.