Un joueur d’Elden Ring déniche l’arme “la mieux cachée” de Shadow of the Erdtree

L’exploration a toujours été un aspect vital d’Elden Ring, car vous pouvez obtenir les meilleures armes et armures du jeu simplement en farfouillant chaque recoin du jeu. Il en va de même pour le DLC Shadow of the Erdtree, où un joueur a réussi à trouver un objet puissant extrêmement bien caché grâce à la communauté.

L’utilisateur Reddit ‘Uncle-Petey87’ a trouvé l’arme « la mieux cachée » du jeu en « suivant des messages », mais il était « complètement incertain » au début, car les messages peuvent souvent être trompeurs.

L’arme en question est Euporie (ou Euporia en VO), le prétendu trésor secret de la Tour de Belurat, et c’est un objet légendaire dans le jeu. La trouver nécessite de réaliser certaines des plates-formes les plus difficiles du DLC, et cela devient assez déroutant si vous ne suivez pas un guide.

« J’ai pris deux ascenseurs en dehors de la zone où je me trouvais. J’ai dû combattre un énorme scorpion, et à la fin, il y avait une grande porte en métal qui ressemblait à celle menant à un boss, et à l’intérieur se trouvait cette arme », a ajouté l’auteur du post, affirmant que la sensation de découvrir cette arme était « inégalée ».

Obtenir cette Lame double n’est pas seulement déroutant mais aussi difficile car vous devez d’abord progresser suffisamment loin dans Shadow of the Erdtree pour atteindre Enir-Ilim, qui est la zone finale du DLC. Vous devez ensuite faire du platforming pour descendre dans une salle secrète à Belurat pour obtenir l’Euporie.

Une autre raison pour laquelle les joueurs s’intéressent à cette arme est qu’il y a également une Esquille de l’Arbre-Occulte situé à proximité, vous pouvez donc faire d’une pierre deux coups et ramasser ces deux objets.

L’Euporie est l’une des meilleures armes de Foi du jeu, et si vous avez du mal contre les boss, assurez-vous de débloquer toutes les zones du vaste royaume et de la récupérer pour un build de Foi surpuissant dans Elden Ring.