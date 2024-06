Elden Ring Shadow of the Erdtree : les Croix de Miquella expliquées

Miquella est une figure centrale du lore d’Elden Ring Shadow of the Erdtree, mais que sont ses croix et ont-elles un impact sur le gameplay ?

Le trailer de l’histoire d’Elden Ring Shadow of the Erdtree se concentre sur un Sans-éclat suivant le chemin de Miquella après qu’il ait échappé aux griffes de Mohg et se soit enfui vers le Royaume des Ombres. Au cours de son parcours, il a laissé des derrière lui des piliers dorés, connus sous le nom de Croix de Miquella, alors que le demi-dieu voyage vers sa destination mystérieuse dans une quête inconnue.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans le DLC Shadow of the Erdtree, les joueurs découvriront que les Croix de Miquella occupent une place importante. Divers PNJ seront déterminés à en trouver davantage et inciteront le joueur à faire de même. Mais que sont ces croix, et qu’apportent-elles au gameplay ou à votre build ?

Fromsoftware Les Croix de Miquella sont de précieux indices.

Que sont les Croix de Miquella ?

À part un fragment de lore, les Croix de Miquella ne font pas grand-chose en elles-mêmes. Interagir avec elles révèle une sorte d’entrée de journal de Miquella où le demi-dieu a rejeté une autre partie de son corps. De plus, sa chair et son sang se sont transformés en fleurs pouvant être utilisées pour fabriquer divers matériaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les Croix de Miquella servent également de points de repère et d’indices vers sa destination, vous trouverez donc souvent des PNJ, des Sites de Grâce et des Esquilles d’Arbre-Occulte à proximité. Elles ont donc une certaine utilité dans le gameplay, bien que de manière indirecte.

Elles existent parce que le corps de Miquella se décompose, probablement en raison de son traitement par Mohg, le Seigneur du Sang. La créature en laquelle il s’est transformé est toujours coincée dans son cocon, mais il est sous-entendu que Miquella a échappé à ce corps d’une manière ou d’une autre et se retrouve maintenant avec un autre qui se dégrade lentement alors qu’il parcourt le Royaume des Ombres.

L’article continue après la publicité

En rapport: Elden Ring Shadow of the Erdtree devient le DLC le mieux noté de tous les temps

L’article continue après la publicité

Le rejet de son corps peut aussi être interprété comme Miquella renonçant à son engagement envers l’Ordre d’Or, la religion de sa mère, et les lois de l’Elden Ring. Cela suggère que Miquella a une idée bien précise derrière la tête dans Shadow of the Erdtree, libre de la volonté des autres personnages.

Vous plongez dans Shadow of the Erdtree ? Découvrez nos guides et toute l’actualité du Royaume des Ombres dans la rubrique Elden Ring de notre site.